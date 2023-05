Seitsenottelija Saga Vanninen jäi viikonloppuna vain 13 pistettä Satu Ruotsalaisen 32 vuotta vanhasta Suomen ennätyksestä. Seuraavan kerran 20-vuotias Vanninen ottelee vasta heinäkuussa nuorten EM-kisoissa Espoossa, jossa tavoitteena on jälleen EM-kulta. Aikuisten MM-mitali on vielä epärealistinen.

Voi olla vain ajan kysymys, koska naisten seitsenottelussa nähdään Suomen ennätys.

Tosin siihen olisi korkea aikakin: Satu Ruotsalaisen SE (6 404 pistettä) täyttää ensi elokuussa 32 vuotta.

Saga Vanninen jäi viime viikonloppuna Götzisissä Saksassa Ruotsalaisen ennätyssarjasta vain 13 pistettä. Vanninen otteli ennätyksensä korkeudessa (180 senttiä), pituudessa (643), 200 metrillä (24,35) ja 800 metrillä (2.17,91).

Muissakin lajissa paitsi keihäänheitossa tamperelainen oli lähellä ennätyksiään. Sadan metrin aidoissa hän juoksi ajan 13,48 (ennätys 13,41) ja työnsi kuulaa 14,98 (15,08).

Keihäs lensi 42,53 metriä (49,22). Kokonaissarja tuotti 6 391 pistettä, joka on 22-vuotiaiden Suomen ennätys.

”Keihäs floppasi, mutta olen tyytyväinen pisteisiin”, 20-vuotias Vanninen sanoo.

Jos Vanninen olisi heittänyt keihästä 43,25, hän olisi saanut 6 405 pistettä ja Suomen ennätys olisi siirtynyt hänelle. Eli keihästuloksen perusteella hän jäi ennätyksestä 72 senttiä.

”Vähän jäi harmittamaan, ettei tullut Suomen ennätystä, kun meni niin lähelle. En laskenut pisteitä kisan aikana, mutta välillä vilkuilin taululle”, Vanninen myönsi tiistaina nauraen yleisurheilun alle 23-vuotiaiden EM-kisojen mediatilaisuudessa.

Götzissä Vanninen sijoittui kansainvälisessä seurassa neljänneksi.

Aiemmin Ruotsalaisen SE-tuloksen rikkojaksi on nostettu Maria Huntington, mutta hän kärsi viime kaudella loukkaantumisista. Götzissä kisa jäi kesken jo ensimmäisessä lajissa 100 metrin aitajuoksussa kompuroinnin takia.

Nuorten aiempi SE 6 339 pistettä oli Huntingtonin nimissä kaudelta 2019.

Nuorten EM-kisat pidetään 13.–16. heinäkuuta Espoossa. Tiistaina Vanninen tutustui yhdessä 18 muun kisoihin lähtevän suomalaisnuoren kanssa upouudessa Kameleoten-monitoimihallissa, joka toimii EM-kisojen kilpailukeskuksena.

Kameleonten on Leppävaaran stadionin viereen rakennettu monilajihalli, josta löytyvät muun muassa 200 metrin kiertävä rata ja muut yleisurheilun suorituspaikat. Halli on suunnattu nimenomaan lasten ja nuorten harjoittelupaikaksi.

Seuraavan kerran Vanninen ottelee juuri EM-kisoissa, joissa hän tavoittelee ensimmäistä mestaruuttaan alle 23-vuotiaissa. Ennen sitä hän kilpailee kesällä vain yksittäisissä ottelulajeissa.

Kaksi vuotta sitten hän voitti EM-kultaa 19-vuotiaiden kisoissa silloisella ennätyksellään 6 271 pistettä. Samana vuonna tuli myös MM-kultaa, kuten vuosi sitten.

Elokuussa vuorossa ovat vielä aikuisten MM-kisat Budapestissä.

”Nuorten mestaruus on kesän päätavoite. Se tuo paineita, mutta lisää samalla itsevarmuutta, kun on odotuksia. Aikuisten MM-kisoissa mitali ei ole todennäköinen”, Vanninen sanoi.

Götzissä Vanninen osoitti vahvaa juoksukuntoa, mutta heittolajeissa riittää hiomista.

”Minulla on tapana vähän hätäillä keihäässä ja kuulassa. Juoksuharjoittelun määrää on lisätty ja tekniikkaa on parannettu.”

Syksyllä Vannisen valmentajaksi vaihtui Jesse Jokinen. Yhteistyö kokeneen Matti ”Masa” Liimataisen kanssa päättyi yhteisymmärryksessä.

”Vähän on haikea olo, kun Masa oli ensimmäinen oikea valmentajani. Tulen hänen kanssaan yhä hyvin juttuun”, Vanninen sanoo.

Jokinen, 34, on Suomen urheiluliiton kymmenottelun lajivastaava. Jokinen asuu Jyväskylässä, joten kaksikko tekee paljon etävalmennusta.

Tampereella Vannisen harjoittelua katsovat entinen seitsenottelija Tiia Hautala ja urheilufysioterapeutti Jari Ikonen.

”Masakaan ei ole lähtenyt pois. Hän käy myös hallilla ja vähän katselee perään.”

Lue lisää: Euroopan mestaruudet lupaavat menestystä kesäksi – Wilma Murto ja Reetta Hurske ovat ennätyskunnossa

Lue lisää: Nuorten seitsenottelun maailmanmestari Saga Vannisen valmentaja vaihtuu

Lue lisää: Nuorten maailman­mestari Saga Vanninen selvitti kunnialla ensimmäiset aikuisten EM-kisansa

Lue lisää: Seitsenottelun suurlupaus vasta totuttelee julkisuuteen: ”En hirveästi nauti olla huomion keskipisteenä”