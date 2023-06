Manchester City tavoittelee lauantaina triplan toista osaa, Englannin cupin voittoa.

Definitely Maybe (Ehdottomasti ehkä) on vuonna 1994 ilmestynyt manchesterilaisen Oasis-yhtyeen albumin nimi. Miten se liittyy lauantaina pelattavaan Englannin cupin loppuotteluun, jossa kohtaavat, manchesterilaiset City ja United? Ei niin mitenkään.

Siksi onkin hypättävä viikolla eteenpäin. Lauantaina 9. kesäkuuta pelataan Mestareiden liigan loppuottelu Manchester Cityn ja Milanon Interin välillä. Tässäkin tarvitaan vahvaa aasinsiltaa.

Levyn nimi, ”Ehdottomasti ehkä”, sopii tähän hyvin, sillä Oasisin laulaja Liam Gallagher on ilmoittanut Twitterissä, että hän on valmis Oasis-yhtyeen paluuseen, jos Manchester City voittaa Mestarien liigan.

Yhtye hajosi vuonna 2009, kun Liam ja yhtyeen toinen voimahahmo, hänen veljensä Noel Gallagher äityivät rajuun riitelyyn eivätkä he sen koommin juurikaan ole olleet yhteyksissä.

Veljekset ovat innokkaita Manchester Cityn kannattajia, ja Cityn kotiotteluissa raikaa Oasis-yhtyeen kappaleet.

Noel Gallagher ei ole vastannut veljensä tuoreimpiin twiitteihin, mutta ranskalaisen radiokanavan haastattelussa häneltä kysyttiin jo viime maaliskuussa Liam Gallagherin aiemmista twiiteistä, joissa hän jo haikaili paluun perään.

”Hänellä on numeroni. Hänellä on managerini numero. Soita meille”, Gallagher kehotti haastattelussa, jota muun muassa Loudersound.com on siteerannut.

Tähän Liam Gallager vastasi – kuinkas muuten kuin Twitterissä.

”Minulla ei ole hänen numeroaan. Hän on pelkkää paskaa. Jos minulla olisi se [numero], olisin soittanut aikoja sitten ja kysynyt vointia. Olen ystävällinen ja jalomielinen”, Liam Gallagher vastasi ilmeisen sarkastisesti.

Niinpä mukaan on otettava Erling Braut Haaland, Manchester Cityn maalitykki. Haaland on poseerannut pukukopin edustalla Noel Gallagerhin kanssa ja Liam Gallagher on halunnut Haalandin lavalle kanssaan.

Viaplayn haastattelussa Haalandilta kysyttiin, toki melko humoristisesti, mutta kysyttiin kuitenkin, onko hän henkilö, joka tuo Oasisin yhteen.

”Joo, ehkä he tarvitsevat norjalaisen kaverin, rauhantekijän, jotta paluu onnistuu.”

Haaland myös arveli, että hän voisi olla Oasisin kolmas keulahahmo.

Nyt kysymys kuuluu mikä rooli tässä on Manchester Unitedilla? Jos United voittaa lauantain loppuottelun, tuoko se ylimääräisiä paineita? Ja jos tuo, niin keille?

Manchester City voitti jo Valioliigan. Triplan puuttuvat palat ovat Englannin cupin ja Mestarien liigan pokaalien nostelu. Juuri Englannin cupin vastustaja, United, on ainoa, joka on tämän triplan aiemmin napannut, keväällä 1999.

Näistä kahdesta Mestarien liiga on Citylle tärkeämpi, koska joukkue ei ole sitä koskaan aiemmin voittanut, mutta olisihan se aika vaisu asetelma lähteä tappio niskassaan Istanbulin finaalin.

Mitä Manchester Unitedin entisellä pelaajalla Wayne Rooneylla on sanottavaa Englannin cupin finaalista?

”Minulla on tunne, että ottelu menee jatko-otteluun ja rangaistuspotkukilpailuun. Jostain syystä minulla on myös vaikutelma, että United voittaa. Toivon todella sitä”, Rooney totesi The Timesin kolumnissaan.

Entä minkä joukkueen Noel Gallagher halusi Cityn kohdata Mestarien liigan finaalissa, kun puolivälierävaihe oli vielä menossa?

”Interin, koska he eivät ole kovinkaan hyviä”, Gallagher vastasi Football-Italian mukaan.

Toive vastustajasta ainakin toteutui. Interin taso nähdään viikon päästä.

Englannin cupin loppuottelu lauantaina kello 17. Viaplay ja V Sport näyttävät ottelun.