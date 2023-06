José Mourinho: AS Romalta ryöstettiin Eurooppa-liigan voitto – heitti mitalin katsomoon

José Mourinho muun muassa nimitti päätuomari Anthony Tayloria espanjalaiseksi.

Portugalilaisvalmentaja José Mourinho koki ensimmäisen kerran finaalitappion euro-otteluissa, kun hänen luotsaamansa AS Roma hävisi Eurooppa-liigan loppuottelun espanjalaiselle Sevillalle rangaistuspotkukilpailun jälkeen.

Ottelu oli varsinaisen peliajan ja jatko-ottelun jälkeen tilanteessa 1–1. Sevilla voitti rangaistuslaukauskisan luvuin 4–1. Sevillalle mestaruus on jo seitsemäs Europpa-liigassa.

Mourinho oli juhlinut viidesti voittoa eurofinaaleissa, viimeksi viime keväänä AS Roman kanssa Euroopan konferenssiliigassa.

Mourinho ei juurikaan hyväksynyt tappiota, vaan hän syytti rikkonaisen ottelun jälkeen päätuomaria, englantilaista Anthony Tayloria lähes kaikesta. Ottelussa jaettiin peräti 13 keltaista korttia ja lisäksi kolme varoitusta AS Roman vaihtopenkille, myös Mourinholle.

Ottelun jälkeen saamansa loppuottelussa hävinneen joukkueen mitalin Mourinho heitti katsomoon.

Mourinhon mielestä Taylor vihelsi ”kuin espanjalainen” ja jotkut päätökset olivat skandaaleja.

”Olen väsynyt sanomaan, että meidät ryöstettiin”, Mourinho sanoi The Guardianin mukaan.

”Olemme kuitenkin tottuneet tähän, mutta koska tämä oli eurooppalainen loppuottelu, tällaista tuomarointia on vaikea hyväksyä. Kyse ei ollut vain kahdesta tai kolmesta tilanteesta: niitä oli monta.”

Mourinho antoi muutaman esimerkin, joissa hänen mukaansa AS Roma koki vääryyttä. Hänen pelaajansa sai varoituksen rangaistusalueella ”kaatumisesta”, mutta Sevillan pelaaja ei vastaavassa tilanteessa. Mourinhon mukaan Érik Lamelan olisi pitänyt saada toinen keltainen kortti.

Pahimpia virheitä portugalilaisen mukaan olivat käsivirheen viheltämättä jättäminen rangaistusalueella sekä rangaistuspotkukilpailun viimeinen veto, joka uusittiin: Rui Patrício torjui Gonzalo Montielin vedon, mutta Patrícion molemmat jalat olivat irti maaliviivasta ennen laukausta. Uusintavedon Montiel laukoi maaliin, ja Sevillan juhlat alkoivat.

”Olen voittanut viisi finaalia, mutta en ole koskaan ollut yhtä ylpeä kuin tänään. Onnellisempi olen kyllä ollut, mutta en ylpeämpi”, Mourinho sanoi.

Mourinho ei tietenkään maininnut sitä, että var-videotuomarointi kumosi Sevillan rangaistuspotkun toisella puoliajalla. Lisäksi AS Roman 1–0-maalia edelsi Sevillan Ivan Rakiticin tuuppiminen.

”Siinä saattoi olla rike, mutta me valmentajat aina puolustamme aina omiamme”, Sevillan päävalmentaja Jose Luis Mendilibar tyytyi toteamaan.

Mourinholla on sopimus AS Roman kanssa vielä ensi kaudesta, mutta häntä on viety muun muassa Paris Saint-Germainiin.

”En pysty sanomaan, että olen täällä [AS Romassa] ensi kaudella. Lähden maanantaina lomalle ja kerron silloin omistajille, jos aloitan keskustelut toisen seuran kanssa. Vielä mikään muu seura ei ole soittanut minulle.”