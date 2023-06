Helsinkiläinen lääkäri Paula Strengell, 54, palasi keskiviikkona Nepalista. Hän oli maanantaina 26. toukokuuta kiivennyt maailman viidenneksi korkeimman vuoren, 8 481-metrisen Makalun huipulle kolmantena suomalaisena.

Aiemmin suomalaisista Makalun ovat valloittaneet vain Veikka Gustafsson (vuonna 1995) ja vuonna 2015 Annapurna-vuorella kuollut Samuli Mansikka (vuonna 2013).

Strengell ei ollut ensimmäistä kertaa ”kasitonnisen” huipulla, sillä vuonna 2018 hän kiipesi Cho Oyulle (8 188 metriä) ja vuonna 2019 maailman korkeimmalle vuorelle Everestille (8 849 metriä).

Kun Strengell oli huiputtanut Everestin, hän ilmoitti kasitonnisten saavan nyt jäädä.

”Joo, niin sanoin. Välillä iskee seikkailuhenki, että haluttaa lähteä jonnekin ja tulee hirveä polte. Ja sitten on lähdettävä”, Strengell sanoo helsinkiläisessä kahvilassa.

Lapista kotoisin oleva Strengell ei ole ollut koko ikänsä kiipeilijä, sillä hän aloitti rankemmat harrastukset vasta kymmenen vuotta sitten.

”Tämä lähti siitä ajatuksesta, että voi lähteä, vaikka ei ole ollut nuoresta asti kiipeilijä. Taitoja voi harjoitella ja opiskella. Lisäksi olen tuijottanut avaraa luontoa koko ikäni.”

Nyt takana ovat vuorikiipeilyn lisäksi muun muassa hiihtovaellukset Grönlannin poikki, Huippuvuorilla ja Etelänavalla.

Everestin jälkeen Strengell kävi Himalajalla myös vuonna 2021, mutta Manaslun, K2:n ja Broad Peakin huipulle hän ei päässyt.

”Vuonna 2021 mikään ei onnistunut.”

Sen sijaan vuosi 2022 jäi kokonaan väliin kiipeilyltä.

”Otin koiranpennun.”

Nyt Strengellillä on kaksi koiraa.

”Ykköstyöni on koirien hoito. Kaikki muut ovat toissijaisia.”

” ”Hänen kuolemansa kosketti. Hän oli vielä samaa ikäluokkaa.”

Makalu tuli Strengellin ohjelmaan enemmän tai vähemmän sattumalta. Hänen piti alun perin kiivetä Dhaulagirille (8 167 metriä). Hän oli siellä kuusi viikkoa ja kävi kolmesti yli 7 000 metrissä.

Viimeisellä yrityksellä ongelmia tuli, kun oppaana olleen šerpan happiregulaattori ei toiminut. Muitakin ongelmia oppaan kanssa oli.

”Hän oli hidas, kömpelö ja vähän tumpelo.”

Strengell keskusteli tilanteestaan kiipeilyfirman edustajan kanssa. Sitä kautta hän pääsi mukaan kevään viimeiseen ryhmään Makalulle. Strengellin lisäksi ryhmässä oli kaksi naista ja kaksi miestä sekä jokaisella kiipeilijällä opas.

”Jos jonkun tarvitsee lähteä takaisin, niin kaikkien ei tarvitse lähteä”, Strengell selventää henkilökohtaisten oppaiden merkitystä.

Kaikkiaan Makalulle kiipesi tänä keväänä vain 25 henkeä, kun esimerkiksi Everestille kiipeilylupia myönnettiin yli 400.

Makalua pidetään yhtenä vaikeimmista vuorista kiivetä huipulle.

”Sinne on fyysisesti raskasta kiivetä, mutta se on periaatteessa turvallinen, sillä siellä ei ole lumi- eikä kivivyöryjä. Totta kai korkeusoireita voi tulla”, Strengell sanoo.

”Varsinkin kakkos- ja kolmosleirin välinen matka oli ihan hirveä. Se on jyrkkää kivikkoa, joka ei lopu ikinä. Se on periaatteessa vain 700 metriä vertikaalia, mutta siihen meni yhdeksän tuntia. Lumihangessa kahlaamista.”

Säätilaa Strengell kuvaa ”tosi lämpimäksi”.

”Kakkosleiriin mennessä oli välillä kova tuuli, mutta pakkasta oli ehkä 15 astetta, 20 korkeintaan.”

Paula Strengell saavutti Makalun huipun varhain maanantaiaamuna 26. toukokuuta. Hän oli huipulla noin 15 minuuttia.

Miltä tuntui päästä huipulle?

”Se tuntui hienolta, kun jokin onnistui. Vuorikiipeilyssä iso osa on epäonnistumisia.”

Itse asiassa Strengell pohti vielä aivan lähellä huippua, meneekö hän sinne. Ryhmän kaikki naiset menivät, mutta miehet eivät: toisella oli kova yskä ja toisella pelkoa aiempien kokemusten perusteella.

”Pyrin välttämään turhia riskejä. Mietin koko ajan, olenko liian väsynyt, jaksanko tulla sieltä pois.”

Huipulla näkymät yllättivät Strengellin.

”Juuri tuli aurinko näkyviin, kun pääsimme ylös. Kauneus vähän yllätti, kun ylöspäin mennessä vain puurtaa”, hän toteaa.

”Pilvet näyttivät valtamereltä. Tuli vähän sama efekti, kun aikanaan lensin isän kanssa lentokoneella ja isä sanoi, että olemme meren päällä kun olimme pilvien yläpuolella.”

Tällainen näkymä avautuu Makalun huipulta.

Kaiken kaikkiaan Makalulle kiipeäminen kesti kolme vuorokautta – tai kuten Strengell sanoo, se oli kolmen päivän punnerrus.

”Sinä aikana ei juuri syödä eikä nukuta. Se on ylämäkeen repun kanssa lumessa kahlaamista.”

Alas tuleminen kesti noin 12 tuntia.

”Olin niin väsynyt, että menin välillä nurin”, Strengell sanoo ja näyttää käsivarsiensa valtavia mustelmia.

Makalun reissu maksoi noin 15 000 euroa. Siitä merkittävä osa meni helikopterilla lentämiseen perusleirille.

”Sinne ei olisi ehtinyt kävellä. Se olisi kestänyt kymmenen päivää.”

Tämänkertaisen kiipeilymatkansa aikana Strengell pohti erityisen paljon terveysasioita, sillä erityisen vaarallisella Annapurna-vuorella kuoli Strengellin hyvin tuntema 56-vuotias kokenut kiipeilijä, pohjoisirlantilainen Noel Hanna.

”Hänen kuolemansa kosketti. Hän oli vielä samaa ikäluokkaa.”

Strengell alkoi pohtia, miksi hän on siellä. Tätä tapahtui erityisesti Dhaulagirillä kuuden viikon aikana.

”Oli aivan hirveä ikävä lapsenlapsia [kaksi lapsenlasta], ja kun lähestyy 7 000:ää metriä ilman lisähappea, se tuntuu aivan hirveältä.”

Strengell käyttää lisähappea vasta lähellä vuorenhuippua.

Strengell mietti, mitä kiipeily antaa hänelle. Onko se jokin suoritus tai saavutus vai hauska seikkailuretki mukavien ihmisten kanssa? Ja mikä siinä on tärkeää? Johtopäätös saattaa yllättää.

”Kun sen makuun on päässyt, niin rehkiminen on kivaa. Nautin siitä. Siellä sitä saa tehdä. Kun kolme päivää rehkii yhteen menoon ja sitten tulee alas, se on ihana tunne. Totta kai sekin on hieno elämys, että ollaan hienossa luonnossa.”

” ”Hiihtoreissulla pitää hiihtää kaksi kuukautta joka päivä. Vuorilla voi maata teltassa syömässä suklaata ja sitten tehdään raskaita päiviä.”

Strengell ottaa erikseen esille lumihangessa vyötäröä myöden tarpomisen.

”Se on palkitsevaa. Ymmärrän, että ei se kaikille olisi.”

Lumihangessa tarpomiseen hän valmistautuu kuuden viikon treeniohjelmalla. Hän kapuaa kolmesti viikossa Malminkartanon portaita 20 kilon reppu selässään.

”Voimakestävyys on se juttu. Se [vuorikiipeily] on taapertamista kovissa olosuhteissa.”

Kysymys kuuluu: mitä seuraavaksi? Pohjoisnavalle Strengell haluaisi hiihtää, mutta se on tällä hetkellä monestakin syystä erittäin kallista ja jopa mahdotonta.

Strengell myös vertaa veikeästi hiihtovaelluksia ja vuorikiipeilyä.

”Hiihtoreissulla pitää hiihtää kaksi kuukautta joka päivä. Vuorilla voi maata teltassa syömässä suklaata ja sitten tehdään raskaita päiviä, mutta niitä on vain muutamia.”

Entä kiinnostaako kaikkien kasitonnisten valloittaminen?

”Sellaista tarvetta ei ole. Menen vain, mikä on kivaa ja siinä hetkessä kiinnostava. K2:lle lähtisin mielellään uudelleen. [Edellisellä kerralla] pakistanilainen firma keskeytti koko jutun aivan turhaan.”

Strengellin lapsenlapsella on oma kantansa.

”Neljävuotias lapsenlapseni sanoo: ’nyt et enää saa lähteä mihinkään kuolemaan saakka. Jos kuitenkin lähdet, pitää tuoda taas hyvät lahjat [tuliaiset].’”