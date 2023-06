Varusmiespalvelus perustuu maanpuolustusvelvollisuuteen eikä urheilijoille ole siinä mitään erityisvapautta, sanoo urheilukoulun johtaja Ville Halonen.

Helsingin Santahaminassa toimiva Puolustusvoimien Urheilukoulu ja hiihtolajien osalta Kainuun prikaati ovat erikoistuneet huippu-urheilijoiden varusmieskoulutuksen järjestämiseen.

Tavoitteena on kouluttaa urheilijoista tiedustelijoita sodanajan joukkoihin ilman että kriittisessä vaiheessa olevien nuorten urakehitys ei häiriintyisi.

Likikään kaikki urheilijat eivät ole kuitenkaan ole tyytyväisiä urheilu-uran kehitykseen palvelusaikana.

Keihäänheiton 21-vuotiaiden maailmanmestari Janne Läspä kritisoi talvella palveluspaikkansa Santahaminan olosuhteita ja harjoittelumahdollisuuksia.

Hiihtomaajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen on todennut, että varusmiespalvelus aiheuttaa monelle hiihtäjälle katkoksen kehitykseen ja se voi lähteä kokonaan väärille poluille.

Tai sitten palvelus voi mennä sairastellessa, kuten autourheilija William Alatalolle kävi.

Urheilukoulun johtaja everstiluutnantti Ville Halonen on tietoinen ongelmista. Hän myöntää, että järjestelmä ei ole vielä valmis.

Ville Halonen Puolustusvoimien Urheilukoulun johtaja ja Vantaan hiihtoseuran juniorivalmentaja.

”Urheiluvalmennus perustuu pitkälti yhteistyöhön lajiliittojen kanssa. Useimpien lajiliittojen kanssa meillä on hyvä yhteistyö, mutta tässä löytyy myös kehitettävää. Urheilun yhteistä osaamista ja resursseja pitäisi hyödyntää tehokkaammin”, Halonen sanoo.

Sotataitojen opettelu on fyysistä hommaa, eikä lepoa ole aina riittävästi. Niinpä palveluksen yhdistäminen kovaan urheiluharjoitteluun onnistuu vaihtelevasti. Huonojakin kokemuksia on.

Halonen muistuttaa Urheilukoulun tavoitteesta, jonka mukaan urheilijan pitäisi jatkaa kehittymistään myös varusmiesaikana. Hän ei lupaa kuitenkaan helpotusta urheilijoiden palvelusohjelmaan ja kuormitukseen

”Varusmiespalvelus perustuu maanpuolustusvelvollisuuteen. Se on velvollisuus, eikä urheilijoille ole siinä mitään erityisvapautta.”

Helpotuksia ei ole siis luvassa?

”Meidän normit sanelevat koulutusvaatimukset ja niihin on päästävä. Yritämme järjestää palveluksen siten, että tasapainoilu onnistuu mahdollisimman hyvin, mutta mitään oikotietä ei ole.”

Halonen toivoo, että urheilijat paneutuisivat huolellisesti tasapainoon palveluksesta aiheutuvan kuormituksen ja harjoittelun välillä. Käytännössä tämä tarkoittaa treenaamisen vähentämistä silloin kun lepoa ei ole muuten tarpeeksi.

Lauri Markkanen aloitti varusmiespalveluksensa Helsingin Santahaminassa huhtikuun puolivälissä.

Viime vuosina Urheilukoulussa on palvellut kovatasoisia urheilijoita. NHL:n finaaleissa pelaava Anton Lundell suoritti varusmiespalveluksen ennen lähtöään Floridaan.

Santahaminassa palvelee parhaillaan koripalloilun supertähti Lauri Markkanen ja St. Louis Bluesin Kasperi Kapanen, joka suoritti osan palveluksestaan MM-kisoissa Leijonien hyökkääjänä. Myös Markkasen palvelusaikaan kuuluu MM-kisat.

Halosen mukaan Urheilukoulun profiilinnoston takana ei ole mitään taikatemppuja tai markkinointia. Lainsäädäntökin on pysynyt samana.

”Voi olla, että joku on tehnyt aiemmin siirtohakemuksen, ja nyt on tullut oikea hetki suorittaa palvelus. On ollut joko pakko tulla tai on ollut hyvä hetki ja mahdollisuus tulla.”

Yhteistyö Olympiakomitean ja lajiliittojen kanssa on kuitenkin tiivistynyt.

” Kun urheilija huomioi suunnitelmallisesti varusmiespalveluksen, se on helpoiten tehtävissä alta pois. Haluamme myös, että parhaat urheilijat käyvät meillä palveluksen.”

Jääkiekkoilija Kasperi Kapanen osallistui varusmiespalveluksen aikana MM-kisoihin Tampereella.

