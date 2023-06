Kosovon olympiakomitea on vaatinut Kansainvälistä olympiakomiteaa aloittamaan kurinpitotoimet Djokovicia vastaan.

Serbialainen tennistähti Novak Djokovic pysyy runsaasti keskustelua herättäneen tekstinsä takana. Djokovic aiheutti kohun meneillään olevissa Ranskan avoimissa kirjoitettuaan tv-kameran linssiin avauskierroksen ottelunsa jälkeen ”Kosovo on Serbian sydän” ja ”lopettakaa väkivalta”.

”Sanoisin sen uudestaan, mutta minun ei tarvitse, koska teillä on jo lainaukseni”, Djokovic sanoi viitaten kirjoittamaansa tekstiin.

”Olen tietoinen, että monet ovat eri mieltä, mutta se on mitä on. Se on jotain, minkä takana seison. Siinä kaikki.”

Djokovic on puolustanut viestiään myös Serbian mediassa.

Kosovon olympiakomitea on vaatinut Kansainvälistä olympiakomiteaa aloittamaan kurinpitotoimet Djokovicia vastaan. Kansainvälinen tennisliitto ITF puolestaan kertoi saaneensa Kosovon tennisliitolta vaatimuksen aloittaa kurinpitomenettely.

ITF totesi, ettei grand slam -turnausten sääntökirjasta löydy kohtaa, joka kieltäisi poliittiset lausunnot. Ranskan urheiluministeri Amelie Oudea-Castera on kritisoinut Djokovicin toimintaa.

Kosovo julistautui itsenäiseksi vuonna 2008, mutta Serbia ei ole tunnustanut sen itsenäisyyttä. Maan pohjoisosassa on viime päivinä ollut väkivaltaisuuksia sen jälkeen, kun Kosovon albaanipormestareita on nimitetty kuntiin, joissa on serbienemmistö.

Djokovic on edennyt Ranskan avoimissa miesten kaksinpelin kolmannelle kierrokselle. Hän voitti toisella kierroksella keskiviikkona Unkarin Marton Fucsovicsin.