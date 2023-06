Sardinian MM-ralli alkaa torstaina.

Olbia

Kalle Rovanperä, 22, porhalsi Toyotallaan Sardinian MM-rallin shakedown-testierikoiskokeella torstaina.

Rovanperä oli tulosliuskalla kuudentena, kun suurin osa kärkikuljettajista oli ajanut testierikoiskokeen kolme kertaa. Rovanperä oli hävinnyt kärkiajan kirjauttaneelle Hyundain Esapekka Lapille liki kaksi sekuntia.

Kuljettajat ajavat testierikoiskokeella useita kertoja. Tätä kirjoittaessa testierikoiskoe oli yhä kesken.

Rovanperä on sanonut odottavansa vaikeaa viikonloppua, koska hän joutuu MM-pistetaulukon kärkimiehenä putsaamaan tietä liukkaasta irtosorasta ajojärjestyksessä takaa tuleville.

Viime päivinä Sardinian teitä on piiskannut ajoittainen ukkossade. Myös tihkusadetta on tullut. Rallireitille on povattu myös viikonlopuksi jonkin verran sateita.

Periaatteessa sade voisi olla hyvä asia Rovanperälle, sillä kosteus sitoo irtosoraa ja se voi parantaa teiden pitoa.

”Sade varmaankin auttaa meitä, toivottavasti ainakin vähän.”

”Rengasvalinnoista tulee vaikeita, kun avaamme latua ja sadetta tulee jossain vaiheessa kisaa. Ei ole todellakaan helppoa. Nytkin ajoimme kovan kumiseoksen renkailla ja oli superliukasta, Rovanperä sanoi järjestäjien haastattelussa testierikoiskokeella.”

Rallirenkaita Sardinian MM-osakilpailun huoltoalueella.

Sardinian ralli ei kuulu Rovanperän suosikkikilpailuihin.

”En ole ikinä tykännyt noista pätkistä. Ne ovat kinkkisiä, mutta eivät hyvällä tavalla. Niihin ei oikein saa sellaista hyvää flow’ta ja rytmiä. Siellä on mukana älyttömän pientä, kapeaa ja kivikkoista tieosuutta. Ne eivät ole mukavia ajaa, eivät ole sellaisia jouheita”, Rovanperä kuvaili.

Kärkiajan tätä kirjoittaessa täräyttänyt Esapekka Lappi, 32, oli järjestäjien haastattelussa luottavaisen oloinen.

”Erikoiskokeet ovat ihan ok. Siellä on joitain pehmeitä tieosuuksia ja joitain kovempia osuuksia. Olen varma, että sääoloilla on iso merkitys tänä viikonloppuna”, Lappi arvioi.

"Tähtään palkintopallille – kuten aina”, Lappi totesi järjestäjien haastattelussa.

Järjestäjät eivät usko, että erikoiskokeita jouduttaisiin perumaan sen takia, että ne kuluisivat sateiden jäljiltä liian huonoon kuntoon.

Sardinian MM-osakilpailun avauserikoiskoe on määrä ajaa torstaina kello 19.05 alkaen. Ralli päättyy sunnuntaina.

Rovanperä johtaa MM-sarjaa 98 pisteellään. Pistetaulukossa toisena väijyvällä M-Sport-Ford -kuljettaja Tänakilla on 81 pistettä ja taulukossa seuraavina tulevilla Rovanperän tallitovereilla Sébastien Ogierilla ja Elfyn Evansilla on kummallakin 69 pistettä.

SUURMESTARI Ogier on viime ajat kaasutellut valikoituja ralleja Toyotan keikkakuskina. Hän on mukana myös Sardiniassa.

Lappi on MM-pistetaulukossa kuudentena 49 pisteellään.