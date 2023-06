Liiga kertoo ottavansa aikalisän liigalisenssiehtojen määrittelyssä.

Jääkiekon Liiga tiedotti torstaina, että nouseminen sarjaan pannan jäihin ainakin vuodeksi. Kaudelle 2024–25 ei myönnetä uusia liigalisenssejä. Sarjaan voi siis tulla uusi joukkue aikaisintaan vuonna 2025.

Liiga kertoo tiedotteessaan päättäneensä ylimääräisessä yhtiökokouksessa, että lisenssiehtojen tarkastelun aikana ei oteta vastaan uusia hakemuksia liigalisenssistä kaudelle 2024–25.

Liigan mukaan asia on keskusteltu hyvässä hengessä läpi myös Kiekko-Espoon kanssa, joka on jo aiemmin kertonut julkisesti valmistautuvansa anomaan liigalisenssiä.

”Osakkaiden ratkaisu ei ole millään muotoa kannanotto Kiekko-Espoon hankkeeseen. Päinvastoin tämä on nähtävä päätöksenä, jossa samat säännöt koskevat kaikkia. Myös Liigan nykyisiä seuroja, jotka vuosittain joutuvat lunastamaan sarjapaikkansa täyttämällä lisenssivaatimukset”, Liigan hallituksen puheenjohtaja Heikki Hiltunen sanoo.

Ratkaisun taustana on se, että Lliiga ottaa lisenssiehtojen määrittelyssä aikalisän. Liiga päätti asettaa sarjan koko lisenssijärjestelmän kriteeristön tarkasteluun.

Toisin sanoen Liiga ei laajene ainakaan kahteen vuoteen uudella tai uusilla seuroilla.

Uutinen on isku esimerkiksi Mestiksen hallitsevalle mestarille Kiekko-Espoolle sekä sarjaan ensi kaudeksi liittyvälle Helsingin Jokereille. Molempien seurojen on pyrkimyksenä on saavuttaa liigapaikkaa lähivuosien aikana.

Mestikseen kaudeksi 2023–24 on tosin hahmotellut olevansa valmis palaamaan liigakartalle vasta muutaman kauden päästä.

Liiga on ollut jo vuosia suljettu sarja. Edelliset liigakarsinnat pelattiin keväällä 2013, jolloin liigapaikasta mittelivät liigan jumbo Ilves ja Mestiksen mestari Jukurit.

Kaudesta 2013–2014 lähtien liigakarsinnat korvasi lisenssijärjestelmä, jossa Mestiksen voittaja voi anoa pääsarjalisenssiä.