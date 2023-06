Uusi Jokerit järjesti ensimmäisen tiedotustilaisuutensa.

Mikko Saarni on Jokerit Helsinki oy:n uusi puheenjohtaja ja pääomistaja.

Mystisyyden verho avautui viimein torstai-iltapäivänä, kun Suomen toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Mestiksessä ensi kaudella pelaava Helsingin Jokerit astui julkisuuteen ensimmäistä kertaa uuden johtoryhmänsä voimin.

Jokerit julkaisi valmennusryhmänsä ja pelaajarunkonsa ensi kaudelle sekä valotti myös seuran organisaatiomallia ja pitkän aikavälin suunnitelmia.

Jokerien uusi toimitusjohtaja on jokerilegenda Antti-Jussi Niemi. Pelaajaurallaan Jokereita edustanut Niemi, 45, on työskennellyt pitkän pelaajauransa jälkeen perustamansa henkilöstöyrityksen toimialajohtajana.

Jokerien uusi urheilutoimenjohtaja on aiemmin Jokerien valmennuspäällikkönä toiminut Olli-Pekka Yrjänheikki.

Jo aiemmin oli myös tiedossa, että Jokereita valmentaa ensi kaudella Mestiksessä Tero Määttä, joka on työskennellyt viisi viime kautta Jokerien U20-joukkueen päävalmentajana.

Määtän, 41, valmennusryhmään kuuluvat apuvalmentaja Mika Niskanen sekä maalivahti- ja fysiikkavalmentaja Roy Hellgren.

UUDEN Jokerien taustayhtiö on Jokerit Helsinki Oy, jonka hallituksen puheenjohtajana toimii Mikko Saarni.

Saarnin lisäksi Jokerien taustaryhmässä ovat mukana entinen huippukiekkoilija Ossi Väänänen, NHL-kiekkoilijat Teuvo Teräväinen ja Esa Lindell, Markus Selin, Timo Mäkelä, Max Seeck ja Jokerit ry.

Jokerien johtohenkilöt esittelivät torstain tilaisuudessa seuran urheilullisia sekä taloudellisia tavoitteita.

Jokerien lähivuosien tavoitteena on nousu SM-liigaan. Tuoreen SM-liigan päätöksen mukaan tämä olisi mahdollista aikaisintaan kaudelle 2025–26.

”Liigan kannanotto sopii meille täydellisesti. Meillä tavoite on se, että urheilullisesti saamme organisaation sille mallille, että olemme liigakelpoisia kaudelle 2025–26”, kommentoi Saarni.

Ensimmäisen kauden aikana Jokerien tavoitteena on olla ”kilpailukykyinen top3-joukkue” Mestiksessä.

Ensimmäisellä kaudella Jokerien pelaajabudjetti on 300 000–350 000 euroa. Pelaajarunko koostuu pääosin seuran omista junioreista.

Jokerien paluuprojekti perustuu johdon mukaan vahvasti ”omiin poikiin”. Kaudella 2025–26 Jokerit haluaa kokoonpanonsa koostuvan 50-prosenttisesti omista kasvateista.

”Tämä on meidän palvelulupauksemme jokeriyhteisölle”, Saarni ilmoitti.

Saarnin mukaan Jokerit ohja kymmenen prosenttia kumppanimyynnistään juniorityön kehittämiseen.

Taloudellisella puolella Jokerit hakee nopeaa kasvua. Seura pyrkii saamaan talouden ”ripeästi” Liigan edellyttämälle tasolle.

”Käytännössä tämä tarkoittaa, että haluamme olla liigakelpoisia taloudellisesti kaudelle 2025–26. Meillä on siihen hyvä suunnitelma ja olemme toteuttaneet sitä viime kuukausina. Aiomme toteuttaa sitä tästäkin eteenpäin”, Saarni sanoi.

Jokerit on tehnyt monivuotisen yhteistyösopimuksen varustefirman kanssa. Saarnin mukaan Jokerit on tehnyt myös muita uusia kumppanuuksia.

Sarni linjasi, että Jokerit haluaa tulevaisuudessa olla Suomen arvokkain urheilubrändi.

"Jokerien brändi on äärimmäisen vahva. Sen päälle on hienoa lähteä rakentamaan uutta tarinaa. Pystymme tuomaan suomalaiseen urheilumarkkinointiin paljon uutta. Urheilumarkkinointiin on löydettävä uusia tasoja, ja tässä Jokerit haluaa näyttää suuntaa”, Saarni visioi.

