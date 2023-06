Liigan torstainen kuohuttava päätös on osa paljon isompaa kokonaisuutta kuin että kuka nousee ja kuka putoaa keväällä 2025, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Ajoitus oli kieltämättä erikoinen. Jokerien historialliseen tiedotustilaisuuteen oli aikaa enää reipas tunti, kun Liiga pani isoja puita uuniin Vallilan lämpöisessä officessa ja järjesti mediatornadon.

Torstaina kello 12.46 Liiga tiedotti: ”Sarjan tulevaisuutta koskeva selvitystyö siirtyy toiseen vaiheeseen – liigan lisenssiehdot päivitetään”.

Suomeksi: Liiga pani kattohuoneistonsa oven säppiin – ainakin toistaiseksi.

Tiedotteen ydinviesti oli, että Liiga pannaan jäihin ainakin vuodeksi eikä liigalisenssiä voi hakea kaudeksi 2024–25. Liigaan voi nousta uusi joukkue aikaisintaan kaudelle 2025–26.

Näillä mennään ainakin seuraavat kaksi kautta.

Tiedote otettiin vastaan hyvin erilaisissa tunnelmissa niissä kahdessa seurassa, jotka hakevat nousua lähivuosina. Kilvanjuoksu käydään pääkaupunkiseudulla Jokerien ja Kiekko-Espoon välillä.

Kiekko-Espoossa oli vähemmän yllättäen huonommat fiilingit tiedotteen pamahdettua julki.

Kiekko-Espoon puheenjohtaja Ami Rubinstein sanoi tiedotteessa, että seuran tavoite on pelata Liigassa syksyllä 2024.

Harmituksen ymmärtää, sillä Espoossa on rakennettu uutta nousua parrasvaloihin pitkäjänteisemmällä otteella kuluneet kolme vuotta. Seura nousi Suomi-sarjasta Mestikseen kevään 2020 päätteeksi. Vuosi sitten Kiekko-Espoo pelasi jo finaaleissa. Tänä keväänä Espoossa virisi jo aito buumi, kun Kiekko-Espoo jyräsi mestariksi asti.

Liigan torstainen päätös oli espoolaisseuralle kuin märkä rätti päin kasvoja.

Mestiksen hallitseva mestari Kiekko-Espoo on rakentanut määrätietoisesti reittiään Liigaan.

Liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen ehti kiistämään heti liigan tiedotteessa, ettei liigaosakkaiden ratkaisu ole ”millään muotoa” kannanotto Kiekko-Espoon kovia kierroksia päättyneellä kaudelle saaneeseen hankkeeseen.

”Päinvastoin tämä on nähtävä päätöksenä, jossa samat säännöt koskevat kaikkia. Myös liigan nykyisiä seuroja, jotka vuosittain joutuvat lunastamaan sarjapaikkansa täyttämällä lisenssivaatimukset”, kommentoi Hiltunen.

Jokereille Liigan ratkaisu oli erinomainen uutinen. Narrileirissä heiteltiin taatusti lakkia ilmaan, vaikka otsikkotasolla Jokereilta suljettiin taas ovi Liigaan.

Nyt tilanne on se, että Jokerit saa rauhassa rakentaa organisaatiotaan niin urheilullisella kuin taloudellisella puolella seuraavat kaksi vuotta. Paine nousuun ei ole akuutti. Jos liigalisenssiä olisi voinut hakea kaudelle 2024–25, Jokereille olisi tullut auttamatta kiire.

Nytkin uudenkarheassa jokeripakassa riittää savottaa, sillä KHL:stä poistumisen jälkeen Jokerit 3.0 lähtee nollista liikkeelle.

Tässä kohtaa Jokereilla on vain brändiarvoa vastaamaan liigan vaatimuksia. Ei mitään muuta. Koko himmeli pitää rakentaa uudestaan. Torstain ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa Jokerien johtohahmot puhuivat paljon oikeita asioita ja visiot kuulostivat ihan järkeviltä.

Jokerit pyrkii Mestiksen kärkijoukkueeksi heti ensi kaudella noin 300 000 euron pelaajabudjetilla. Liiganousu on tavoitteena lähivuosina. Jokerit haluaa olla kumppaneillensa Suomen arvokkain urheilubrändi ja Suomen paras seura vastuullisessa pelaajatuotannossa.

Kovia linjauksia ja tavoitteita.

Jokerien hallituksen puheenjohtaja Mikko Saarni (vas.), toimitusjohtaja Antti-Jussi Niemi, urheilutoimenjohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki ja päävalmentaja Tero Määttä esiintyivät keskiviikkona mediatilaisuudessa.

Espoon suunnalla Liigan ratkaisu evätä lisenssihakemukset seuraavaksi kahdeksi vuodeksi saatetaan nähdä Jokerien härskinä suosimisena, mutta tähän skenaarioon en usko.

Vaikka Liigan torstain tiedote oli täynnä vaikeasti tulkittavaa korporaatiokieltä, Hiltusen kommenteista kävi myös ilmi, miksi Liiga teki kuten se teki.

”Otimme strategiatyön ensimmäisessä vaiheessa erityisesti huomioon sen, miten suuri vastuumme on liigan pitkän tähtäimen kehityksestä. Olemme pohtineet asioita laajasti ja avoimesti, mutta haluamme tehdä vain tarkasti harkittuja ratkaisuja. Siksi työ jatkuu edelleen. Mikä tahansa hätiköinti olisi virhe”, Hiltunen ilmoitti.

Kuohuttavan ratkaisun taustana on se, että Liiga ottaa lisenssiehtojen määrittelyssä aikalisän. Lisenssiehtojen määrittelyssä on tehty takavuosina valuvirheitä, jotka on pakko panna kuntoon ennen isoja sarjamallimuutoksia.

Selvää on, että isoja muutoksia on edessä.

liigan avaamisesta käytävä keskustelu on käynyt kuluneen vuoden aikana kuumempana kuin pitkään aikaan.

Liiga on ollut suljettu sarja pitkään – vaikka Hiltunen on tätä yrittänyt sanallistaa toisin. Viimeisimmät liigakarsinnat pelattiin keväällä 2013. Kaudesta 2013–2014 lähtien liigakarsinnat korvasi lisenssijärjestelmä, jossa Mestiksen voittaja on voinut anoa pääsarjalisenssiä.

Väkisin tulee mieleen, että nyt tehty Liigan päätös on osa paljon isompaa kokonaisuutta kuin että kuka nousee ja kuka putoaa keväällä 2025.

Nyt on kyse koko suomalaisen seurajääkiekkoilun tulevaisuudesta. Muutoshalukkuus sarjajärjestelmän uudistamiseen on lajiväen puheiden perusteella suuri.

Pelaajayhdistys teki tänä keväänä kyselyn kaikille Liigan ja Mestiksen pelaajille. Pelaajilta kysyttiin, pitäisikö Liigan ja Mestiksen välillä olla mahdollisuus nousta ja tippua urheilullisen menestyksen perusteella. Pelaajista 98 prosenttia oli avoimien sarjojen puolella.

Takavuosina nähty karsintamalli, missä Liigan viimeinen karsii Mestiksen voittajaa vastaan, tuskin toteutuu.

On vaikea myöskään nähdä tilannetta, missä kaksi joukkuetta eli Jokerit ja Kiekko-Espoo nostettaisiin kabinettien kautta Liigaan. Se paisuttaisi Liigan 17 joukkueen kultapossukerhoksi. Ei tapahdu.

Mikko Saarni on Jokerien suurin pomo.

Todennäköisempi skenaario on julkisuudessa jo vuosia sitten esitelty niin sanottu A- ja B-liiga -malli eli kaikki Liigan joukkueet ja Mestiksen kärkijoukkueet liitetään saman satelliitin alle kahteen eri tasoliigaan. Joukkuemääränä voisi olla 10+10 tai 12+10.

Kuluneen vuoden aikana Liigan kulisseissa on käyty eri sarjamalleja läpi ja skaalattu mahdollista sarjajärjestelmäuudistusta. Muutospaine on kova.

Järisyttävä muutos A- ja B-sarjamalliin olisi tulevina vuosina erittäin otollinen, sillä nyt painetta liigan suuntaan tulee kahdesta pääkaupunkiseudun nousukkaasta, Jokereista ja Kiekko-Espoosta.

Vaikka tällä hetkellä Espoossa voi kiristää, että liiga löi oven kiinni, on vain ajan kysymys, milloin sekä Jokerit että Kiekko-Espoo nähdään taas Liigassa. Sarja on vain todennäköisesti hyvin erilainen kuin se, mistä kaksikko aikanaan poistui.