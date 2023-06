Sunnuntai on vilkas urheilupäivä.

Yle TV2

03.00 NHL: 1. loppuottelu: Vegas Golden Knights–Florida Panthers. 13.50 Lentopallon Kultainen liiga: Suomi–Slovakia. 16.50 Superpesis, JoMa–KPL.

MTV3

13.00 MM-ralli: Sardinia, EK 19 - Power Stage.

TV5

23.20 PGA Golf: Memorial Tournamentin 4. kierros.

C More

18.45 Yleisurheilua. 21.55 Serie A: AC Milan–Verona. 21.55 La Liga: Celta Vigo–Barcelona.

C More Max

07.55, 11.00, 13.00 Rallin MM. 19.25 Serie A: Napoli–Sampdoria. 21.55 Serie A: AS Roma–Spezia.

C More Sport 1

21.55 La Liga: Real Valladolid–Getafe.

C More Sport 2

19.25 La Liga: Real Madrid–Athletic Bilbao.

Discovery+

01.00, 11.30, 11.45, 11.55, 12.00, 14.30, 15.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00, 21.00, 21.30, 22.00 Tennis. 04.05, 06.30, 10.30 Formula E. 07.55, 11.00, 12.30, 13.00, 14.30 Rallin MM. 11.45, 13.25, 14.30, 16.00 Superbike. 12.55, 19.50 Kiipeilyurheilun MC. 13.00, 14.00, 16.00, 17.00 Motocross. 13.00, 14.30 Purjehdus. 14.30, 16.15 Pyöräily. 14.30, 15.15, 15.30, 19.30, 21.30 Golf. 15.00 BMX. 15.29 Allsvenskan: Halmstads BK–Hammarby IF. 15.44 Allsvenskan: AIK–Kalmar FF. 15.49 Superettan: Östers IF–Utsikten. 17.00 Surffaus. 17.00 Rallicrossin MM. 17.49 Superettan: Örebro–Gefle IF, Östersund–Vasterås SK FK. 17.59 Allsvenskan: IF Elfsborg–Djurgårdens IF. 18.14 Allsvenskan: IK Sirius–IFK Värnamo. 18.45 Yleisurheilu. 19.25 La Liga: Real Madrid–Athletic Bilbao, Osasuna–Girona. 21.55 Serie A: AS Roma–Spezia. 21.55 La Liga: Real Valladolid–Getafe, Real Betis–Valencia.

Eurosport 1

11.30, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00 Tennis.

Eurosport 2

10.50 Formula E. 12.00, 15.00, 17.00, 19.00 Tennis. 22.00 Golf.

Ruutu

11.50 Vaahteraliiga: Trojans–Northern Lights. 15.55 Superpesis: Seinäjoen JymyJussit–Hyvinkään Tahko. 16.00 Vaahteraliiga: Crocodiles–Butchers. 16.55 Superpesis: Kempeleen Kiri–Sotkamon Jymy, Imatran Pallo-Veikot–Pattijoen Urheilijat, Joensuun Maila–Kouvolan Pallonlyöjät, Alajärven Ankkurit–Vimpelin Veto. 17.45 Kansallinen Liiga: ONS–HJK.

V sport 1 Suomi

10.50 Formula 3. 12.20 Formula 2. 15.00 F1-studio. 15.55 Formula 1.

V sport 2 Suomi

18.25 Skotlannin Valioliiga: Ross County–Partick Thistle. 22.00 IndyCar Series.

V sport + Suomi

11.00 World Padel Tour. 16.10, 18.55 Käsipallon naisten EHF CL: Pronssi- ja loppuottelu. 22:00 NASCAR: Enjoy Illinois 300.

V sport 1

14.55 Käsipallon Bundesliiga: Bergischer–Kiel. 22.00 Nascar.

V sport golf

13.30 DP World Tour. 23.30 LPGA Tour.

V sport motor

10.50 Formula 3. 12.20 Formula 2. 15.00 Formula 1. 22.00 Indycar.