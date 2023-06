Manchester City ja Manchester United eivät ole koskaan aiemmin kohdanneet Englannin cupin loppuottelussa.

Erling Haaland on Manchester Cityn maalitykki.

Jalkapallon Englannin FA-cupissa todistetaan lauantaina historiaa, kun finalistit astelevat viheriölle Wembleyn jalkapallopyhätössä. Kyseessä on paitsi ensimmäinen kesäkuussa pelattava cup-finaali, myös ensimmäinen kerta, kun Manchesterin suurseurat City ja United kohtaavat cupin loppuottelussa.

Valioliigan voittanut City hamuaa kauden toista pokaaliaan, ja jäljellä on cup-finaalin jälkeen vielä Mestarien liigan loppuottelu italialaista Interiä vastaan 10. kesäkuuta. United puolestaan jahtaa tuplaa, sillä se juhli helmikuussa liigacupin voittoa.

United on ainoana englantilaisseurana yltänyt Cityn jahtaamaan triplaan: se voitti liigan, FA-cupin ja Mestarien liigan kaudella 1998–99.

”Olisi uskomatonta tehdä tuollaista historiaa. Teen kaikkeni, jotta se toteutuisi”, Cityn sensaatiohyökkääjä Erling Haaland julisti BBC:n haastattelussa.

”Haluamme voittaa cupin. Ei tässä ole kyse siitä, että [meidän on] estettävä heitä [yltämästä triplaan]. Kyse on siitä, että me voitamme cupin”, painotti puolestaan Unitedin päävalmentaja Erik ten Hag, viitaten United-fanien haluun pitää historiallinen triplasankaruus pelkästään Manchesterin ”punaisella puolella”.

Ten Hag joutuu otteluun ilman loukkaantunutta hyökkääjää Anthony Martialia, ja laitamies Antonyn pelaaminen on myös hyvin epätodennäköistä.

City-luotsi Pep Guardiolalla on käytössään pitkälti koko porukka, kun myös Kevin De Bruyne ja Jack Grealish ovat Guardiolan mukaan pelikunnossa. Cityn maalilla ei sen sijaan nähdä ykkösvahti Edersonia, vaan Cityn cup-finaaliin torjunut ”cup-erikoismies” Stefan Ortega. Liigassa kolmessa pelissä pelannut saksalaisvahti pelasi kaikki Cityn viisi cup-ottelua matkalla finaaliin, eikä päästänyt maaliakaan.

”Stefan pelaa. Olen aina toiminut noin FA-cupissa. Maalivahti joka on pelannut FA-cupissa, pelaa myös FA-cupin finaalissa”, Guardiola painotti.