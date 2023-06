Ukrainalainen toimittaja oli aiemmin kysynyt Sabalenkalta Venäjän hyökkäyssodasta.

Tenniksen Ranskan avoimessa tennisturnauksessa koettiin perjantaina yllättävä episodi, kun Valkovenäläinen Aryna Sabalenka ei saapunut ottelun jälkeiseen mediatilaisuuteen. Sabalenka oli voittanut kolmannen kierroksen ottelussa venäläisen Kamilla Rahimovan 6–2, 6–2.

Aiempien kierrosten otteluiden jälkeen ukrainalainen toimittaja oli kysynyt Sabalenkalta, 25, Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Valko-Venäjä on Venäjän liittolainen.

Perjantaina Sabalenka antoi haastattelun pienelle ryhmälle toimittajia, jotka turnausjärjestäjä oli valinnut. BBC kertoo, että se ei ollut valittujen joukossa.

Muulle medialle jaettiin Sabalenkan kommentit.

”Minun pitäisi voida tuntea oloni turvalliseksi, kun annan toimittajille haastatteluja otteluitteni jälkeen”, Sabalenka totesi.

”Mielenterveyteni ja hyvinvointini takia jätin tämän [mediatilaisuuden] tänään väliin, ja turnaus on tukenut minua tässä.”

Sabalenkaa on hiillostettu, sillä hän on tavannut useita kertoja Valko-Venäjän itsevaltaisen presidentin Aljaksandr Lukašenkan. Lisäksi hän on harjoitellut Venäjällä.

Aiemmin tällä viikolla Sabalenka totesi, että kukaan tässä maailmassa, venäläiset tai valkovenäläiset urheilijat, eivät kannata sotaa.