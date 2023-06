Maajoukkueesta ulos heivattu Markus Vuorela ihmettelee Hiihtoliiton toimintaa.

Suomen hiihdon A-maajoukkueet tulevalle kaudelle julkaistiin perjantaina 2. kesäkuuta. Viime vuosina maajoukkueeseen kuulunut Markus Vuorela, 27, putosi A-maajoukkueesta.

”Tietenkin olen pettynyt. Vähän oletin, että olisin ollut mukana”, puhelimitse tavoitettu Vuorela huokasi.

Viime talven maailmancupissa Vuorela oli Perttu Hyvärisen ja Niilo Moilasen vanavedessä kolmanneksi paras suomalainen.

Distanssicupissa suomalaisista hänen edellään oli vain Hyvärinen.

Vuorela sivakoi maailmancupissa 30 parhaan joukkoon peräti 12 kertaa.

”Kyllähän se tietysti vähän erikoiselta tuntuu, että se ei riitä maajoukkueeseen.”

”Päävalmentaja Teemu Pasanen soitteli pari viikkoa sitten. Perustelu oli, että kymppijoukkoon pitäisi päästä, että mahtuisi maajoukkueeseen. Kovat on kriteerit kyllä”, Vuorela päivitteli.

A-maajoukkueeseen nimetyistä hiihtäjistä esimerkiksi Arsi Ruuskanen ylsi viime kaudella 30 parhaan joukkoon vain kolmessa maailmancupin kisassa.

Ruuskanen sijoittui kuitenkin kerran kahdeksanneksi.

Vuorelan viime kauden paras sijoitus oli 16. sija Salpausselällä 20 kilometrin (p) yhteislähdössä.

”Urakkahommia ei näköjään arvosteta, tasaisuus ei riitä. Selkeästi tilanne on se, että yksi sijoitus on se, mikä ratkaisee. Vaikka hiihtäisi muuten miten. Kovaksi on mennyt”, Vuorela puhisee.

”Mutta kaikki maajoukkueessa olevat ovat paikkansa siellä ansainneet. Ei sen puolesta mitään.”

Fakta Hiihdon A-maajoukkueet Naiset Jasmi Joensuu

Anne Kyllönen

Jasmin Kähärä

Katri Lylynperä

Johanna Matintalo

Kerttu Niskanen

Eveliina Piippo

Krista Pärmäkoski Miehet Ville Ahonen

Niko Anttola

Ristomatti Hakola

Perttu Hyvärinen

Remi Lindholm

Niilo Moilanen

Joni Mäki

Arsi Ruuskanen

Lauri Vuorinen

Hiihtomaajoukkueen kokoa pudotettiin nyt kolmella viime vuoden 20 hiihtäjästä.

Vuokatissa asuvalla Vuorelalla on vakituinen virka Rajavartiolaitoksella. Urheilijan kesän harjoittelusuunnitelmat ovat vielä täysin levällään.

”Kuulemma B-maajoukkue ollaan tekemässä. Mutta nyt mennään kesäkuun alkua, eikä ole mitään päivämääriä, että milloin olisi leirejä tai muuta. Sieltä ei kuulu mitään. Ehkä se kertoo vähän arvostuksesta, että mikä se on sieltä Hiihtoliiton suunnalta.”

”On vähän vaikea antaa työnantajallekaan mitään suunnitelmia, kun ei mitään kuulu.”

Hiihtoliiton talousongelmat ovat olleet viime aikoina tapetilla. Vuorela muistuttaa, että samojen ongelmien kanssa on painittu myös aiempina vuosina.

”En tiedä, mikä siinä on niin paljon muuttunut, koska joskus ryhmät ovat olleet huhtikuussa tiedossa ja toukokuussa jo ensimmäiset leirit.”

”Joku siinä on muuttunut. Ainakin toiminnanjohtaja on vaihtunut.”

Jämin Jänteen miehen mitta liiton toppatakkiväkeen alkaa selvästi täyttyä.

”Ei tämä toiminta sieltä päästä [Hiihtoliitosta] hirveästi motivaatiota ainakaan lisää.”

”Viime vuodet olleet sellaisia, että aika pitkään pidetään löysässä hirressä. Suhteellisen stressaava ammatti, kun ei talvellakaan oikein tiedä seuraavasta viikonlopusta. Kun niitäkään ei minulle ihan ensimmäisenä soitella, että miten on paikkoja kisoihin.”

”Kyllähän sitä aina vähän miettii, onko tämä sen arvoista.”

Perjantaina suurin uutinen hiihtomaajoukkueiden julkistamisen jälkeen oli maan ykköstähden Iivo Niskasen jättäytyminen kokonaan ulos kesän maajoukkue­toiminnasta.

”Ehkä se kertoo jotakin siitä toiminnasta”, Vuorela tuumaa. ”En toki tiedä hänen syytään.”