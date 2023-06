Kysyimme monissa liemissä keitetyiltä pelaajilta ja valmentajilta, mitä NHL-kauden loppusuoralla tapahtuu. Juttu julkaistaan yhteistyössä Urheilulehden kanssa.

Naurettavaa horinaa. Järjetön idea ja urheilun halveksuntaa.

Suunnilleen tällaiseksi voisi kuvitella reaktion, jos joku ehdottaisi, että vaikka Valioliigassa ratkaistaisiin jatkossa mestaruus niin, että ensin pelataan yli puoli vuotta kestävä runkosarja ja sitten ratkaistaan pokaalin kohtalo pudotuspeleissä alle parissa kuukaudessa.

Pohjois-Amerikan ammattiurheilussa näin on kuitenkin ollut aina – ja jalkapallossakin Mestarien liigan viehätysvoima tulee pitkälti sen pudotuspelivaiheen draamasta.

Tie jatkoon on vaikeutunut NHL:ssä entisajoista: sarjassa on nykyään joukkueita 32, kun vielä 1980-luvulla 21 joukkuetta pelasi 80 runkosarjaottelua ja 16 parasta niistä ratkaisi mestaruuden pudotuspeleissä.

”Original Six” hinkkasi vuoteen 1967 asti kuuden joukkueen kesken runkosarjan, ja sitten ratkottiin mestaruus neljän joukkueen pudotuspeleissä.

Toronto Maple Leafsin viimeisin Stanley Cup on juurikin vuodelta 1967, jolloin se voitti alle puolet kauden otteluistaan: 70 runkosarjaottelusta 32, tusinasta pudotuspeliottelusta kahdeksan.

NHL:n mestariksi pystyi entisaikaan nousemaan varsin vähin voitoin, kun oli iskussa oikeaan aikaan. Kuva Detroitin ja Montrealin kohtaamisesta vuodelta 1955.

Pohjois-Amerikassa ei ole kehitetty palloilulajien sarjajärjestelmiä urheilun ehdoilla tai niin, että mitattaisiin sitä, kuka on paras pitkällä kaudella.

Kun NHL:stä ei voi pudotakaan, ison panoksen pelit ovat runkosarjan aikana vähissä.

Voiko kukaan silti julistaa, ettei tämä bisnesmalli toimisi täydellisesti?

Vaikka runkosarja on yksittäisten otteluiden osalta panoksetonta höttöä, sekin on viihdyttävää urheilua. Kevään odotetut ”tosipelit” ovat hötön ansiosta vieläkin taianomaisempia, kun merkityksellisyys nostaa pelin vaateen aivan uudelle tasolle.

Esimerkiksi jalkapallossa mestaruus voi ratketa aikapäiviä ennen kauden päätöstä. Pytystä taistelee keväällä korkeintaan muutama joukkue.

NHL:ssä koko systeemi, pelijärjestelmä ja palkkakatto, palvelevat arvoituksellisuutta ja kilpailun tasaisuutta myös kausien välillä. Kausi on niin kuluttava sekä fyysisesti että henkisesti, että jos mestaruuden voittaakseen pitää venyä äärirajoille, ykköstilan uusiminen on vieläkin vaikeampaa.

Hyvä esimerkki tästä on ollut kuluvan kauden Colorado, jonka materiaali on heikentynyt niin palkkakaton kuin loukkaantumisten takia ja jota on runneltu läpi kauden kovalla kädellä.

Jos katsotaan kaudesta 2005–06 alkanutta palkkakattoaikakautta, niin hallitseva mestari on onnistunut toistamaan temppunsa vain kahdesti.

Runkosarjaan tai ensimmäiselle kierrokselle on ennen tätä kautta jäänyt seitsemän hallitsevaa mestaria.

Onnistujiakin on: Tampa Bay voitti kaksi mestaruutta putkeen 2019–20 ja oli finaaleissa 2021.

Saavutus on uskomaton, mutta koronapandemia lisäsi silloin lepoaikaa, teki viime vuosien kausirytmistä erilaisen ja vähensi pelimääriä.

Arvaamattomuus nostaa pudotuspelien viehätysvoimaa.

Jääkiekko on brutaali laji. Etenkin se on sitä pudotuspeleissä. Pitkässä runkosarjassa pelataan niin paljon otteluita, että kaikille tulee ohipelejä.

Yksikään joukkue ei pysty suorittamaan koko aikaa sataprosenttisella intensiteetillä.

Pudotuspeleissä on pakko. Ne ovat rankka ihmiskoe. Ja se on osa niiden kieroutunutta viehätystä: haluamme nähdä urheilussa ihmeitä ja asioita, joihin tavan tallaaja ei pysty.

Näemme, että pelaaja on täysin romuna ja joutuu rajun taklauksen tai kiekon blokkauksen jälkeen raahautumaan pukukoppiin paikattavaksi. Sitten pelaaja palaa kaukaloon ja pidämme sitä ihmeenä.

Kauden jälkeen saamme kuulla, että jalassa tai kylkiluussa oli murtuma. Pidämme heitä sankareina ja sotureina.

Kaikki lyödään likoon. NHL:n vanha slogan kertoo taianomaisuudessaan kaiken oleellisen: Because it’s the Cup.

Himoittua pyttyä on kuvailtu joukkueurheilun vaikeimmin saavutettavaksi palkinnoksi, mutta sillä voi olla kova hinta.

Ottawan Erik Karlsson väänsi kevään 2017 pudotuspeleissä murtuneella jalalla.

Karlssonin tavoin myös Mikko Rantanen on pelannut pudotuspeleissä murtuneen jalan kanssa: kuvan seiskapelissä San Josea vastaan keväällä 2019.

Erik Karlsson oli kevään 2017 sensaatiopelaaja. Ottawa Senatorsin tähtipuolustaja nosti joukkueensa konferenssin finaaleihin ja voiton päähän Stanley Cupin loppuotteluista. Kaikki tiesivät ja näkivät, ettei hän ollut kunnossa, mutta suoritukset olivat uskomattomia.

Karlsson kärsi lihasvammasta. Hänellä oli jalassaan kaksi murtumaa.

Miten ihmeessä hän pystyi siihen?

"En tiedä. Toivottavasti vastaavaa kevättä ei ole enää edessä”, Karlsson vastaa.

”Piti vain kärvistellä kipujen kanssa. Jouduin maksamaan hintaa siitä parin vuoden ajan, mutta tekisin urakan koska tahansa uusiksi.”

Kuten Karlsson viittaa, hinta voi olla todella kova, mutta se ollaan valmiita maksamaan.

”Palkka maksetaan runkosarjasta. Pudotuspeleissä pelaamme rakkaudesta lajiin. Pelaamme Cupista. Se on kaikkien unelma”, Winnipeg Jetsin tähtipakki Josh Morrissey sanoo.

Morrissey puhuu korvauksista totta: palkka kilahtaa tilille vain runkosarjan aikana – pudotuspeleissä pelaajat tienaavat pelkkiä bonuksia.

” Jälkeenpäin ja varsinkin viime vuoden voiton myötä olen ymmärtänyt, mitä voittaminen ihan oikeasti vaatii ja millaisia ne kaksi viimeistä kierrosta ovat.

Morrissey on kerran urallaan päässyt konferenssin finaaleihin. Jets hävisi keväällä 2018 sensaatiojoukkue Vegasille 1–4.

"Kun mietin jälkikäteen, niin suurin harmitukseni on se, ettemme voittaneet edellisellä kierroksella kuutospeliä Nashvilleä vastaan. Meillä oli mahdollisuus kotona, mutta emme saaneet sarjaa poikki. Piti lähteä vielä seiskapeliin Nashvilleen”, Morrissey muistelee.

"Lepo on älyttömän tärkeää pudotuspeleissä. Konferenssifinaaleissa pelasimme hienon ensimmäisen pelin ja voitimme Vegasissa. Sitten meillä ei vain riittänyt. Bensa loppui. He pelasivat tosi hyvin, ja Marc-Andre Fleury oli uskomaton maalissa.”

Coloradoa edustava Mikko Rantanen pääsi viime kesänä juhlimaan uransa ensimmäistä Stanley Cupia.

Avalanche nousi huipulle uudelleenrakennuksen kautta niin, että 2017 se oli sarjan jumbo. Sitten noustiin heti pudotuspeleihin, mutta tie katkesi toisella kierroksella kolmesti putkeen.

Asenne, ymmärrettävästi, muuttui vuosi vuodelta. Rantanen sanoo, että häviäminen on totta kai aina ottanut päähän, mutta esimerkiksi ensimmäisellä kerralla jo pudotuspeleihin pääsy ylitti monien odotukset.

Pudotuspeleissä ei tunneta armoa. Seattlen Will Borgen antaa kyytiä Coloradon Logan O'Connorille kuluvien pudotuspelien avauskierroksella.

"Jälkeenpäin ja varsinkin viime vuoden voiton myötä olen ymmärtänyt, mitä voittaminen ihan oikeasti vaatii ja millaisia ne kaksi viimeistä kierrosta ovat.”

Rantanen sanoo tajunneensa, ettei Colorado ollut 2018 tai 2019 lähelläkään voittaa. San Jose oli keväällä 2019 ennakkosuosikki, ja silloinkin pettymyksestä huolimatta ajatus oli, että taas otettiin askel eteenpäin ja ensi vuonna mennään vielä pidemmälle.

Kolmas peräkkäinen toisen kierroksen tappio, vuoden 2021 häviö Vegasille, raastoi syvältä.

"Meillä oli tosi hyvä joukkue ja johdimme sarjaa jo 2–0. Se otti todella paljon päähän – alkoi jo tuntua, ettemme pääse ikinä yli siitä samasta vaiheesta. Meni hetki päästä siitä yli. En edes seurannut loppupleijareita, kun emme olleet siellä mukana.”

Monet tähän juttuun haastatellut sanovat, että pudotuspelien aikana elämä on pelkkää jääkiekkoa. Carolinan Sebastian Aho kertoo, että yrittää välillä saada ajatuksiaan myös muualle. Koko vuorokautta ei voi pitää mieltään pelkässä jääkiekossa.

Rantanen sanoo, ettei juuri muuta elämäänsä pudotuspeliaikaan, vaikka kaikki ylimääräinen vähentyy.

”En kyllä muutenkaan hirveästi tykkää pyöriä missään ostoskeskuksissa tai vastaavissa. Lepoa, kropan huoltamista ja joka toinen päivä pelaamista se pitkälti on”, Rantanen summaa.

Sebastian Aho yrittää olla ajattelematta pelkkää jääkiekkoa.

Vammahistoriasta kysyttäessä Rantanen kertoo kevään 2019 pudotuspeleistä, kun Brent Burns taklasi häntä keskialueella kuutospelissä.

”Tuli hiusmurtuma sääriluun yläreunaan. Ei niin iso, etten olisi pystynyt kävelemään. Seiskapeliin laitettiin vähän piikkiä. Siihen meidän kausi sitten loppuikin. Se tulee ensimmäisenä mieleen.”

”Kyllä kipulääkkeitä ja piikkejä tarvitaan joka joukkueessa. Kyllä sen viime vuonna huomasi, että aika rikki jätkät loppuvaiheessa pelasivat.”

Maalintekijälegenda Teemu Selänne voitti Stanley Cupin 2007. Sitä ennen tai sen jälkeen hän ei päässyt pelaamaan loppuotteluissa.

Konferenssin finaaleissa hän oli kerran, vuotta aiemmin eli keväällä 2006, kun Anaheim hävisi Edmontonille.

Selänne tietää tarkasti, minkälaisen mankelin sinne päästäkseen joutuu käymään läpi. Jos pelaaja ei pelaa pudotuspeleissä, hän on ”tosi rikki”.

”Kun olimme konferenssifinaaleissa tai finaaleissa, varmaan 7–8 jätkää otti ennen pelejä Toradol-piikin. Siitä häviää kaikki kivut, mutta se ei ole terveellistä.”

” On siinä kuitenkin vähän sellaista pientä manipulointia. Systeemi on rakennettu niin, että on jopa vähän noloa, jos ei pysty pelaamaan.

Toradol on akuuttiin käyttöön tarkoitettu tulehduskipulääke. Selänne kertoo joukkueen sääntönä olleen, ettei kahta peliä pidempään saanut pelata Toradolin voimalla ilman verikokeita, joilla tarkastettiin sisäelimien ja muun elimistön tila.

Moni pelaaja on valmis tekemään Stanley Cupin eteen aivan kaikkensa.

”Lätkäpelaajien ja kontaktilajien urheilijoiden kipukynnys on noussut semmoiseksi, ettei voi kuin nostaa hattua. Ollaan valmiita laittamaan itsensä peliin, vaikka olisi aivan romuna.”

Tällä kulttuurilla on myös pimeä puolensa. Esimerkiksi Ryan Kesler ja Kyle Quincey astuivat kolme vuotta sitten esiin TSN:n dokumentissa, jossa käsiteltiin NHL:n kipulääkekulttuuria.

He syyttävät terveysongelmistaan Toradolin liikakäyttöä. Kesler sairastui Crohnin tautiin ja kärsii ruuansulatusvaivoista. Hän kertoi suolistonsa rei'istä ja haavaumista sekä 30–40 vessakäynnistä päivässä.

He ovat vaatineet, että lääkärien tulisi selittää aineiden riskit pelaajille kunnolla.

Varsinkin maalinedustalla sattuu ja tapahtuu. NY Islandersin Kyle Palmieri ajautui Carolinan Antti Raannan päälle tämän kevään pudotuspeleissä.

Dokumentissa tuotiin esiin sekin näkökulma, että lääkärien työpaikka voi olla vaarassa, jos pelaajia ei saada jäälle.

Kun aktiivipelaajilta kysyy kipulääkkeistä pudotuspelien aikaan, he ovat vähäsanaisia tai sivuuttavat kysymyksen.

Selänne korostaa, ettei ole kuullut, että ketään olisi pakotettu mihinkään. Kyseessä on aina pelaajan päätös – mutta:

"On siinä kuitenkin vähän sellaista pientä manipulointia. Systeemi on rakennettu niin, että on jopa vähän noloa, jos ei pysty pelaamaan. Ainakin oli silloin, kun minä pelasin. En tiedä, onko se muuttunut”, Selänne sanoo.

Tänä keväänä muun muassa Floridan Aleksander Barkov sai kritiikkiä kehnoista otteistaan pudotuspelien alkuvaiheessa.

Loukkaantumisista ollaan yleensä vaiteliaita pudotuspeleissä. Nyt Barkovin valmentaja Paul Maurice mainitsi jälkikäteen Barkovin olleen ”todella sairas” sarjan avauspeliin lähdettäessä.

Selänne muistuttaa vanhasta säännöstä, jonka mukaan ei saa sanoa tai näyttää olevansa hajalla.

Teemu Selänteen vasen peukalo murtui keväällä 2001 ja käsi oli käytännössä pelikelvoton.

Selänne teki 130 NHL:n pudotuspeliottelussaan 88 (44+44) pistettä. Esimerkiksi keväällä 2001 hän pelasi San Josessa kuusi ottelua vaatimattomin tehoin 0+2 ennen kuin Sharks lähti kesälomalle.

Sarja tulee heti Selänteen mieleen.

"Avauspelin ensi vaihdossa murtui vasen peukalo. Siihen laitettiin kipsi, enkä voinut ottaa kertaakaan hanskaa pois, ettei kukaan näe. En pystynyt puristamaan mailaa, mutta pakko oli yrittää pelata. Treeneissä en pystynyt laukomaan.”

Pelien aikana Selänne sai kolme puudutuspiikkiä.

”Pelin jälkeen vaikutus alkaa loppumaan. Ensinnäkin peukalo oli turvonnut nelinkertaisen kokoiseksi, ja kun puudutus hälveni, oli aivan hirveät säryt. Noissa tilanteissa monesti miettii, että on tämä pientä hulluutta.”

Finaaleissa 2007 Selänteellä olivat hajalla niin nivunen kuin olkapääkin.

”Ei olisi käynyt mielessäkään, etten pystyisi pelaamaan. Treeneissä piti ottaa iisimmin. Ei muuta kuin piikki ennen peliä ja kehiin. Tämä on systeemi, johon kasvetaan sisään. ”

Kaksi putkeen Murtunut nilkka ja luistin jalkaan Olli Määttä on ainoa suomalainen aktiivipelaaja, joka on voittanut Cupin kahtena vuonna putkeen. Ylipäätään peräkkäisiä mestaruuksia ovat suomalaisesta hänen lisäkseen voittaneet vain Jari Kurri ja Esa Tikkanen Edmontonin dynastiassa. Määttä sanoo pitävänsä käsittämättömänä, että Tampa Bay oli viime kesänä lähellä voittaa kolmatta kertaa peräkkäin. ”Ensimmäisenä vuonna meillä oli hirveä draivi päällä. Tuntui melkeinpä helpolta. Toisena vuonna tietty tasaisuus puuttui.” ”Se oli paljon vaikeampaa myös henkisesti, ja pelimme heittelehti pudotuspelien aikanakin tosi paljon. Saatoimme voittaa 5–1 ja sitten hävitä 7–0. Onnistuimme kuitenkin kairaamaan kaksi seiskapelin voittoa ennen finaaleja, molemmat vieläpä vieraskentällä.” Määttä muistelee lämmöllä mestaruusjoukkueitta, joihin syntyy pudotuspelien aikana täysin erityinen side. Kun summeri soi, olo on tyhjä. Kyse ei ole vain määränpään saavuttamisesta eli voitosta vaan ylipäätään siitä, että poikkeuksellisen upeasta pudotuspeliajasta pitää päästää irti. Mestaruusjoukkueen jäsenillä on poikkeuksellinen, ikuinen side. ”Playoffien aikana ollaan koko ajan yhdessä, niin siinä oppii tuntemaan kaikki perusteellisesti. Ei se nyt oikeasti ole kuin sotaan menemistä, mutta vähän kuitenkin. Pitää luottaa vieruskaveriin. Aina kun näkee jätkiä, joiden kanssa on mennyt sen mankelin läpi, tunnelmat ovat lämpimät.” Määttä sanoo, että finaaleissa kaukalossa on uskomattomia sotureita. Tuntui käsittämättömältä, että jotkut pystyivät edes pelaamaan – ja monien koko kesä menikin kuntouttaessa. ”Esimerkiksi Nick Bonino yritti finaalien kuutospelissä pelata murtuneella nilkalla. Hän ei pystynyt kävelemään, mutta laittoi silti luistimen jalkaan. Hän ei halunnut mitään muuta kuin voittaa. Älyttömän kovia joukkuepelaajia.”

Omassa kuplassa ”Voittaminen on älyttömän vaikeaa” Corey Perry voitti Anaheimin kanssa Stanley Cupin vuonna 2007. Corey Perry voitti Stanley Cupin jo toisella kaudellaan NHL:ssä, Anaheimissa kesällä 2007. Perry pelasi sitten Ducksissa 12 kautta. Joukkue selvisi kymmenesti pudotuspeleihin muttei kertaakaan uudelleen loppuotteluihin. Sittemmin Perry on ollut finaalien vakiokasvo, mutta käteen on jäänyt lyhyt tikku. Hän on historiallisesti hävinnyt kolmet loppuottelut putkeen eri joukkueissa. Ensin Dallasissa ja sitten Montrealissa Tampa Baylle, ja viime kesänä nimenomaan Tampan paidassa Coloradolle. ”Kun voitin Cupin toisella kaudellani, ajattelin, että niitä tulee vielä kolme, neljä tai viisi, mutta homma ei toimi niin. Voittaminen on älyttömän vaikeaa. Palkkakattokin tekee sen, että kaikilla on hyvät joukkueet ja mahdollisuus voittaa.” Matka finaaleihin on raskas. ”Pelejä voi tulla jopa 28 noin 52–56 päivään. Pelataan ja matkustetaan. Ihmiset eivät varmasti kunnolla tajua, miten kuluttavaa se on henkisesti ja fyysisesti.” Perry sanoo, että perhe-elämä jää pudotuspelien aikana vähälle. Lähimmäisille sanotaan heipat, kun pudotuspelit alkavat. ”Sitten on omassa pienessä kuplassaan. Tekee omaa juttuaan, menee kotiin nukkumaan ja palaa hallille. Runkosarjassa arki on toki aika samanlaista, mutta silloin on vapaapäiviä siellä täällä. Pudotuspelit ovat pitkät kaksi kuukautta, mutta lopussa odottaa iso palkinto. ”