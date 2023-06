Aikuisten kiroilua ja huutelua – nuoret ero­tuomarit kertovat, mitä he joutuvat kentällä sietämään

Aikuisten aggressiivista kiroilua ja rajua kritiikkiä 10-vuotiaiden peleissä. Aloittelevat jalkapallotuomarit Robin Bilici, 15, ja Unto Tuominen, 16, vetoavat katsojien ja valmentajien empatiaan nuoria tuomareita kohtaan.

Unto Tuominen, 16, ja Robin Bilici, 16, suosittelevat kaikesta huolimatta tuomaritoimintaa muillekin nuorille.

”Pari kertaa ajattelin, että haluan pois, jos kritiikki on tällaista. Voisiko tämä peli loppua, että pääsen tästä tilanteesta pois.”

Sellaista mietti 15-vuotias Robin Bilici ollessaan pelinohjaajana toissa viikonloppuna isossa junioriturnauksessa kymmenvuotiaiden ottelussa.

Bilici joutui kuuntelemaan, miten sekä aikuiset ihmiset katsomosta että joukkueiden valmentajat kritisoivat teinin tuomioita, osa hyvinkin aggressiivisesti.

”Finaalissa se meni vielä pahemmaksi, siellä käytettiin kirosanojakin.”

Aikuiset huutelivat tuomarina toimineelle 15-vuotiaalle Robin Bilicille.

Hän ei ollut otteluissa edes virallisesti tuomari, vaan kolmen tunnin koulutuksen saanut pelinohjaaja, joka yrittää vastata ottelun sujuvuudesta.

Pelinohjaajia tarvitaan, koska suomalaisessa juniorijalkapallossa on valtava tuomaripula.

Bilici on opiskellut myös tuomariksi, mutta kyseisessä turnauksessa hänen joukkueensa pelaajat olivat pelinjohtajina kerätäkseen varoja syksyn ulkomaanmatkaa varten. Osa toimi pelinohjaajana ensimmäistä kertaa elämässään.

Asia nousi puheenaiheeksi tällä viikolla, kun nimimerkki ”Futisäiti” kirjoitti Helsingin Sanomiin mielipidekirjoituksen, jossa hän nosti esiin aikuisten käytöksen nuoria tuomareita kohtaan turnauksessa.

”Saimme pitkin päivää viestejä, miten pelaajat, valmentajat ja katsojat haukkuivat tuomareita jopa siinä määrin, että yksi pojistamme jätti kentän kesken tuomaroinnin. Kotiin palasi lannistunut poika, joka ilmoitti, että hän ei tuomaroi enää ikinä, jos ei ole pakko”, Futisäiti kirjoitti.

Myös Palloliitto otti kantaa junioripeleissä huonosti käyttäytyviin aikuisiin kirjoituksen jälkeen.

”Haluammeko oikeasti, että valmentajat ja katsojat naama punaisena huutavat jokaisesta erotuomarin ratkaisusta, yrittäen saada etua omalle joukkueelleen?” kysyi erotuomaripäällikkö Johan Holmqvist.

Joidenkin pikkupelaajien vanhempien käytös kentän laidalla on puhuttanut.

Bilicin ja hänen joukkuekaverinsa Unto Tuominen,16, HJK U17/2:sta pitävät mielipidekirjoitusta ja siitä syntynyttä keskustelua erittäin tervetulleena.

”Kirjoitus kuvasi aika hyvin tilannetta, vaikka siinä oli rajumpia tapauksia kuin mitä itse olen kokenut”, Tuominen sanoo.

Bilici on samoilla linjoilla. Hän haluaisi nähdä sosiaalisessa ja perinteisessä mediassa enemmän keskustelua aiheesta. Siksi he suostuivat haastateltaviksi.

”Tämä on nuorille tuomareille harrastus. Jos kritisoidaan paljon ja kielenkäyttö on aggressiivista ja tuomitsevaa, se ajaa harrastuksesta pois. Jalkapallon pitäisi etenkin pienempien ikäluokissa olla hauskaa. En ymmärrä sitä, miksi kritiikki siellä on niin vahvaa.”

Tuominen on toiminut pelinohjaajana jo pidempään, mutta Palloliiton erotuomarin pätevyys kaksikolla on ollut vasta muutaman viikon.

16-vuotias Unto Tuominen toivoo kaikkien ymmärtävän, että nuoret tuomarit kehittyvät koko ajan, aivan kuin nuoret pelaajatkin.

”Yleisesti ottaen kokemus on ollut positiivinen, vaikka on tässä huonojakin puolia. Etenkin kritiikki, jota valmentajilta ja katsojilta saa peleissä. Valitan itse pelaajana joskus tuomareille, mutta kun saa itse kuulla sitä valitusta, huomaa, miten kauheaa se on”, Bilici sanoo.

”Yritämme kuitenkin parhaamme joka tilanteessa, emmekä suosi ketään. Siksi ihmettelen, miten katsojat elävät niin isolla tunteella, että yksi nuoren tuomarin tekemä ratkaisu merkitsee niin paljon.”

”Outo ajatus, että 10–11-vuotiaiden sarjoissa kuvitellaan olevan täydellisiä ammattituomareita. Jostain mekin aloitamme”, Tuominen puolestaan pohtii.

Äärimmäisen fiksuja ja sanavalmiita 15–16-vuotiaita urheilijanuoria haastateltaessa tuntuu käsittämättömältä ja turhauttavalta, miten he voivat joutua aikuisten hampaisiin vain siksi, että yrittävät pientä palkkiota vastaan avittaa vielä heitä nuorempien lasten liikuntatapahtumassa.

”Onhan se tosi hämmentävää. Pelaajilla on tunteita, joita on joskus vaikea kontrolloida. Valmentajat ja katsojat eivät ole samassa tilanteessa. Heidän pitäisi pystyä hallitsemaan sanomisiaan paljon paremmin”, Bilici ihmettelee.

”Erityisen outoa on se, ettei empatiakykyä löydy kauheasti. Ei pystytä astumaan erotuomarin asemaan ja ajattelemaan, että tuo saattoi olla vaikea päätös”, hän jatkaa.

Teini-ikäisiltä tuomareilta vaaditaan sellaisessa tilanteessa paljon. Katsojille he eivät voi sanoa oikein mitään, eikä pelin tiimellyksessä ehdi valmentajillekaan tuomioitaan perustella.

Otteluiden jälkeen kaksikko on käynyt juttelemassa valmentajille, ja keskustelut ovat siinä kohtaa olleet lähes aina hyvähenkisiä.

”Se on hyvä käytäntö, että voi selittää tuomionsa. Sitten he yleensä ymmärtävät”, Tuominen sanoo.

”On myös valitettavampia tilanteita, missä eivät ymmärrä. Mulla kävi kerran niin, että valmentaja tuli jostain pelin alussa tehdystä päätöksestä vielä ottelun jälkeen puhumaan. Selitin, mutta hän vielä jatkoi. Se oli hänen mielestään tosi ratkaiseva päätös. Ajattelin, että ei herranjumala sentään”, Bilici sanoo ja lupaa, että aikoo pelaajana pitää suunsa enemmän kiinni tuomareja kohtaan.

Huutelusta ja kritiikistä huolimatta Robin Bilici (vas.) ja Unto Tuominen nauttivat tuomaroinnista.

Kumpikin kertoo hymyissä suin silti aikovansa jatkaa tuomarointia pelaamisen ohessa. He suosittelevat tuomaritoimintaa kaikesta huolimatta myös muille nuorille.

”Todellakin. Varsinkin jos on futistaustaa, niin tuomarina oleminen tarjoaa aivan uuden näkemyksen peliin. Se on raikas ja uusi asia. Ja se on yksi ainoista harrastuksista, joista maksetaan. Muusta joutuu itse maksamaan”, Bilici sanoo.

”Hyvänä päivänä hyvässä matsissa se on tosi mukavaa. Saa olla ulkona futiskentällä. Suosittelen”, Tuominen komppaa.

Myös kentän laidalle oleville aikuiselle lähtevät terveiset.

”Ymmärtäkää, että tuomarit yhtä lailla kuin pelaajat harjoittelevat ja kehittyvät siellä kentällä”, Tuominen valistaa.

”Vaikka saattaa olla tärkeä peli, niin yrittäkää olla empaattisia. Yrittäkää ajatella, että tuomarina oleminen voi olla haastavaa ja kaikki tilanteet eivät ole kiveen hakattuja, vaan tuomarien täytyy itse vähän tulkita”, Bilici vetoaa.