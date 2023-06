Verstappen nappasi ensimmäisen paalupaikkansa Espanjassa.

Formula ykkösten MM-pistekärki, Red Bullin Max Verstappen ajoi paalupaikan kauden seitsemänteen F1-kisaan, sunnuntaina ajettavaan Espanjan gp:hen. Ferrarin Carlos Sainz oli aika-ajojen toinen ja McLarenin Lando Norris kolmas.

Verstappenille paalupaikka on ensimmäinen Espanjassa, kauden neljäs ja uran 24:s. Hän on kaikkien aikojen paalutilastossa nyt jakamassa 11. sijaa F1-legendojen Niki Laudan ja Nelson Piquet'n kanssa. Seuraavana tähtäimessä on 26 paalupaikan Mika Häkkinen.

Sateiden myötä olosuhteet olivat aika-ajoissa hankalat, ja pyörähdyksiä ja soralla käyntejä nähtiin. Ja myös melkoisia yllätyksiä: auton ongelmia noitunut Ferrarin Charles Leclerc jäi 19:nneksi eli viimeistä edelliseen lähtöruutuun, ja mahtitalli Red Bullin Sergio Perez sekä Mercedeksen George Russell eivät yltäneet viimeiseen osioon eli 10 parhaan joukkoon. Perez oli 11:s ja Russell 12:s.

Alfa Romeon Valtteri Bottakselle aika-ajot toivat myös pettymyksen. Bottas oli 16:s.

”Paljon luistelua. Sääli, sillä tuntui, että meillä oli potentiaalia”, Bottas kuvaili murheellista tulosta liukkaalla radalla.