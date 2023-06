SiteWide ContentPlaceholder

Duunariperheen legenda

Teemu Pukki on kaikkien aikojen suomalainen maalintekijä. Nyt hän on urallaan uuden edessä, kun kausi Norwichissa on loppunut ja seuraava työpaikka on vielä auki. Haastattelussa hän kertoo, mikä – ja ketkä – häntä ovat auttaneet pääsemään urallaan tähän asti.

Viisi vuotta sitten heinäkuussa alkoi kummallinen aika Norwichin kaupungissa Itä-Englannissa, suomalaisessa jalkapallossa ja Teemu Pukin elämässä. Pukki siirtyi silloin Norwich City FC -seuraan Englannin toiselle sarjatasolle, Mestaruussarjaan.