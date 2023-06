NHL:n tuleva ykkösvaraus Connor Bedard esitteli sanavalmiuttaan.

Jääkiekon NHL:ssä pelattiin toinen finaaliottelu tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa, ja paikalla oli myös sarjan tulevaisuuden kerma.

NHL oli kutsunut Vegasin ja Floridan toiseen kohtaamiseen kesän varaustilaisuuden kärkinimiksi ennakoituja pelaajia superlupaus Connor Bedardin johdolla.

Bedard on käytännössä varma ykkösvaraus ja monien mielestä varaustilaisuuden paras pelaaja sitten supertähti Connor McDavidin.

McDavid ei ole tunnettu erityisenä vitsiniekkana, mutta Bedard väläytti sanavalmiuttaan päästyään TNT:n studioon ennen ottelua.

Bedard istutettiin lajilegenda Wayne Gretzkyn viereen, ja tällä nuorukaisella oli vain hyvää sanottavaa. Kaikki asiantuntijat eivät sen sijaan saaneet ihan samaa kohtelua.

”Tämä on aika hullua. Olen todella kiitollinen NHL:lle. Minulle ja kolmelle muulle lupaukselle on uskomatonta päästä näkemään muutama aika hyvä pelaaja tässä paneelissa. Ja myös Biz on täällä”, Bedard heitti.

Kommentti irrotti naurut koko panelilta, johon kuuluivat entinen huippuvahti Henrik Lundqvist, lähes 700 runkosarjaottelua pelannut hyökkääjä Anson Carter sekä Paul Bissonnette.

Bissonnette pelasi NHL:ssä 202 ottelua tehoilla 7+15 ja keräsi 340 jäähyminuuttia, joten Bedardin kuittauksen kohde oli oikea paikalla olleista.

Vegas voitti toisen finaalin murskalukemin 7–2 ja siirtyi finaalisarjassa 2–0-johtoon. Kolmas loppuottelu pelataan perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa Floridan kotikentällä.