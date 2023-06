Stanley Cupia on turha odottaa Suomeen – yksi tapahtuma­sarja symboloi finaaleita

Vegas Golden Knights marssii vakuuttavasti kohti Stanley Cupin voittoa, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Tommi Koivunen.

Vegas Golden Knights on ottanut tiukan otteen Stanley Cupista.

Las Vegas

Floridan ykköstähti Matthew Tkachuk hiihteli Stanley Cupin toisessa loppuottelussa liki kaksi erää kaukalossa saamatta mitään aikaiseksi. Hän pelasi toistuvasti yli minuutin mittaisia vaihtoja.

Sitten pamahti.

Kuten on tapana, Tkachuk löysi keinon vaikuttaa peliin. Hän ehti tällä kertaa olla jäällä vain yhdeksän sekuntia ennen kuin jyräsi Vegasin ykkössentterin Jack Eichelin pystyyn avojäällä.

Eichel horjahti hieman ennen taklausta, mikä teki osumasta vaarallisen näköisen. Hän poistui suorinta tietä pukukoppiin.

Florida saattoi kaivaa toivonkipinää: auttaisiko vastustajan supertähden poissaolo kääntämään voimasuhteita edes vähän?

Erätauon jälkeen Eichel palasi jäälle, alisti ensi vaihdossaan vastustajan puolustajia Aaron Ekbladia ja Josh Mahuraa ennen kuin syötti tulikuuman Jonathan Marchessaultin 5–1-maalin. Vegas voitti ottelun lopulta 7–2.

Tapahtumasarja symboloi käynnissä olevia finaaleja.

Florida on yrittänyt saada Vegasia varpailleen pullistelemalla, mutta on saanut vain itse toistuvasti nenilleen. Knights on kova joukkue, joka pystyy koska tahansa vastaamaan fyysiseen tai likaiseenkin peliin.

Mikä tärkeintä, se on joukkueista kylmäpäisempi ja rutinoituneempi. Se on kaksinkamppailujen ja irtokiekkojen voittamisen kaltaisessa kovuudessa selvästi edellä.

Tämä todistettiin jo finaalisarjan ensimmäisessä ottelussa sekä myös toisen ottelun avauserässä. Floridan ”kovuus” tuotti Ryan Lombergille ja Brandon Montourille hölmöt jäähyt, joista ensimmäinen kostautui, kun Marchessault teki 1–0-ylivoimamaalin.

Matthew Tkachuk on kahdessa finaalissa ottanut 36 jäähyminuuttia.

Sarjasta on vaikea ennustaa pitkää.

Vaikka Florida kilautteli ensimmäisessä ottelussa useaan kertaan tolppia ja peli eteni tuloksellisesti tasaisena, Panthers näytti 1,5 viikon tauostaan ja pelituntuman puutteesta huolimatta pystyvän heti liki parhaimpaansa. Vegas vasta käynnisteli moottoreita ja otti lopulta aika rutiininomaisen voiton.

Suomalaispelaajista Eetu Luostarisen poissaolo näkyy karusti Floridan joukkueessa, jonka leveys ei muutenkaan riitä Vegasia vastaan. Aleksander Barkov on pelannut hyvin, mutta taululla on 0+0. Vastustajan ykkössentterin Eichelin saldo on 0+4.

Anton Lundell on vähintäänkin täyttänyt saappaansa ja tehnyt myös tulosta (1+1). 21-vuotias hyökkääjä on ollut myös molempien otteluiden jälkeen median pihdeissä vastaamassa kysymyksiin kärsivällisesti, kun kapteeni Barkovia ei ole paikalla näkynyt.

Floridalla piti ennen sarjaa olla kaksi mahdollisuutta ryöstää ennakkosuosikki Vegas. Maalivahtipeli ja erikoistilanteet.

Knightsin tuntematon Adin Hill on paikoin haparoinut – hän on ainoa yksilö, johon Floridan pullistelu tuntuu paikoin tehonneen. Mutta isossa kuvassa Hill on pyyhkinyt lattiaa Panthersin Sergei Bobrovskilla.

Bobrovskia on turha syyttää Panthersin tappioista, mutta hän on päästänyt neljässä ja puolessa erässä kahdeksan maalia. Aiempien sarjojen uskomaton supervire on historiaa. Venäläisen tilalle vaihdettu Alex Lyon ei vakuuttanut.

Vegas on tehnyt kahdessa ottelussa neljä ylivoimamaalia. Alivoimalla, joka on ollut aiemmin joukkueen heikkous, se ei ole päästänyt maaliakaan.

Vegas Golden Knights voitti molemmat kotiottelunsa sarjan aluksi.

Sarjaa kuvastavat myös joukkueiden valmentajat.

Panthersin finaaleihin piiskannut Paul Maurice tunnetaan erinomaisena puhujana ja ennen kaikkea tarinankertojana.

Florida on ollut pudotuspelien iso tarina, mutta sille on käymässä kuten niin monelle vastaavalle sensaatiojoukkueelle aiemminkin. Finaalissa ei taso vain riitä: kivikova vastustaja on kaikilla osa-alueilla edellä.

Mauricen tarinat ovat pelien jälkeen olleet vähissä.

Vegasin Bruce Cassidy sen sijaan on pitkin kevättä pilkkonut peliä paikoin jopa hämmentävän avoimesti ja suorasukaisesti niin voittojen kuin tappioidenkin hetkinä.

Rauhalliselta Cassidyltä kysyttiin toisen ottelun jälkeen, onko Vegasin materiaalin syvyys musertanut Floridan.

”Vastaan tähän niin, että mielestäni syvyys on ollut vahvuutemme koko kauden ajan. Se on suurin syy, miksi löimme Winnipegin, Edmontonin sekä Dallasin ja olemme nyt tässä tilanteessa. Se vastaa kysymykseesi”, Cassidy sanoi paljon puhuvasti ennen kuin jatkoi:

”Mielestäni meillä on paras joukkue pelaajasta 1 pelaajaan 20, vaikka vastustajalla voi olla parempia yksilöitä, ylivoima- tai alivoimapelaajia tai maalivahti – joskin aletaan nähdä, että meidänkin jätkä (Hill) on aika hyvä. Tämä on ollut vahvuutemme. Musertaa tai olla ylivoimainen on vahvasti sanottu, mutta näin minä sen näen.”