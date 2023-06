Kristaps Porzingis kävi katsomassa F1-osakilpailua Espanjassa ja tapasi Yūki Tsunodan.

Pituus on monessa urheilulajissa varsin merkittävä asia, ja osassa liiallisista senteistä on vain haittaa.

Koripallossa pituudesta on tunnetusti hyötyä, mutta esimerkiksi kilpa-autoilussa ei juurikaan pitkiä kuljettajia näy.

Formula 1:n kauden seitsemäs osakilpailu ajettiin sunnuntaina Espanjassa, ja paikalla oli myös koripallon NBA-tähti Kristaps Porzingis. Latvialainen Porzingis on 221-senttisenä NBA:n toiseksi pisin pelaaja tällä kaudella.

Porzingis tapasi varikolla japanilaisen Yūki Tsunodan, ja miesten kokoero on silmiinpistävä. Alpha Taurilla ajava Tsunoda on tämän kauden F1:n MM-sarjan lyhyin kuljettaja. Hän on 159 senttiä pitkä, eli pituuseroa Porzingisiin on 62 senttiä.

Porzingis julkaisi kuvan miesten tapaamisesta. Miesten kokoero on niin valtava, että osa kuvaa kommentoineista epäili sitä manipuloiduksi. Osa myös teki omia kuvankäsittelyjään tasoittaakseen pituuseroa.

Porzingisin kausi Washington Wizardsin paidassa oli henkilökohtaisella tasolla varsin onnistunut. Hän teki uransa korkeimman pistekeskiarvon 23,2. Wizardsin kausi päättyi kuitenkin runkosarjaan.

Tsunoda puolestaan on onnistunut saamaan tällä kaudella vain kaksi MM-pistettä, ja hän on MM-sarjassa jaetulla 16. sijalla.