Jo talven hallikaudella näki, että Viivi Lehikoinen juoksee kesällä kovia aikoja 400 metrin aidoissa.

Lehikoinen pyyhälsi SM-halleissa helmikuussa 400 metrin sileän alle ulkoratojen ennätyksensä ajallaan 52,96 sekuntia. Jo silloin hän sanoi, että ”tästä on hyvä alkaa rakentaa kesäkautta”.

Tiistai-iltana Lehikoinen kohensi sitten 400 metrin aitojen Suomen ennätystä sekunnin kymmenyksellä Huelvassa Espanjassa. Münchenin EM-kisojen välierässä viime elokuussa hän juoksi SE-ajan 54,50.

Ennen Lehikoista Tuija Helander piti hallussaan aitamatkan Suomen ennätystä (54,62) peräti 35 vuotta.

”Hallikausi antoi itsevarmuutta, vaikka valmistautuminen siihen ei ollut niin hyvä. Sen sijaan kevään leirit onnistuivat. Innolla odotan lisää kesän kisoja. Perustason pitää nyt olla se, mikä oli viime vuonna huipputaso eli alle 54,5 sekunnin”, Lehikoinen sanoo Helsingin Sanomille.

Kauden ensimmäisessä kilpailussaan Belgian Oordegemissa Lehikoinen juoksi 55,35.

Kaikki viittaa siis siihen, että voi olla vain ajan kysymys, koska Lehikoinen parantaa tiistaista ennätystään 54,40 sekuntia.

Lauantaina Lehikoinen aitoo Genevessä ja tiistaina Paavo Nurmi Gameseissa Turussa.

”On vaan kiva, kun tulee paljon hyviä kisoja viikon sisään. Riippuu monesta asiasta, miten ajasta saa puoli minuuttia pois.”

Turun jälkeen Lehikoinen kilpaillee seuraavan kerran Suomessa vasta Kalevan kisoissa Lahdessa elokuun alussa. Silloin ohjelmassa on myös sileä 400-metrinen.

” ”Aitajuoksuun ei enää mennä sen takia, ettei pärjää missään muualla. Laji vaatii urheilijalta tosi paljon lahjakkuutta tänä päivänä.”

Kesän kisojen lisäksi Lehikoinen odottelee hallinto-oikeuden päätöstä oikaisupyynnöstä, jonka hänen tukijoukkonsa tekivät urheilija-apurahasta.

Superlahjakkuus haki suurta 20 000 euron apurahaa, mutta sai 10 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi apurahat Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikön esityksestä.

”Raha-asioista täytyy kysyä Inkalta”, Lehikoinen viittaa managerina toimivaan siskoonsa Inka Kärkkäiseen.

Talvella ja kevään leireillä Lehikoinen kertoo keskittyneensä paljon aitajuoksun yksityiskohtiin: lähtöön, aitomiseen ja juoksun alkupäähän.

”Viime vuonna aitominen saattoi olla joka kisassa vähän erirytmistä. Siihen on haluttu lisää varmuutta. Viime vuonna potentiaalini ei päässyt niin paljon esiin, mitä olisi voinut olla. Nyt on panostettu siihen, että aitojen ylittäminen menisi hyvin.”

Keväällä Lehikoinen leireili paljon ulkomailla, Etelä-Afrikassa, Teneriffalla ja Turkissa. Harjoittelu tapahtuu kovassa seurassa sveitsiläisen valmentajan Laurent Meuwlyn johdolla.

”Meillä on kaksi treeniryhmää aamulla ja illalla. Ryhmällä on kovat tavoitteet, ja kaikki kannustavat hyvässä hengessä toisiin. Ryhmäharjoittelusta saa kiriapua ja muutakin hyötyä. Minä olen siellä tasaisen hyvä kaikessa, mutta loikissa parhaimmillani.”

Lehikoinen kehuu Meuwlyn valmennusta ja tämän metodeja.

”On poikkeuksellista, että hän on luonut treeniohjelman, joka sopii kaikille. Se osoittaa kovaa ammattitaitoa ja puskee koko ajan urheilijoita eteenpäin. Hän on vaativa mutta ymmärtäväinen ja pystyy keskustelemaan myös huonoina päivinä.”

Valmennusryhmän ykköstähtenä on hollantilaisaituri Femke Bol, joka on Lehikoisen hyvä ystävä.

Viivi Lehikoinen aitoi viime elokuussa EM-kisoissa kuudenneksi ajalla 55,58. Välierissä hän juoksi SE:n 54,50.

Naisten 400 metrin aidat on yksi nopeiten kehittyvimmistä yleisurheilulajeista. Yhdysvaltalainen Sydney McLaughlin alitti viime kesänä MM-kisoissa 51 sekunnin rajan ajallaan 50,68.

Aitoihin tulee yhä enemmän nopeita 400 metrin sileän juoksijoita, mikä selittää osin ennätystehtailua.

”Aitajuoksuun ei enää mennä sen takia, ettei pärjää missään muualla. Laji vaatii urheilijalta tosi paljon lahjakkuutta tänä päivänä”, Lehikoinen sanoo.

On täysin mahdollista, että seuraavaksi naiset alittavat jo 50 sekuntia, kun myös kengät ja radat ovat kehittyneet.

”Naisten 400 metrin aidat ei ole kauhean vanha laji arvokisoissa. Siksi on luonnollista, että kehitys koko ajan nousee”, Lehikoinen sanoo.

Naisten aitajuoksu tuli MM-kisojen ohjelmaan vuonna 1983 Helsingissä. Olympialaisiin laji pääsi seuraavana vuonna 1984 Los Angelesissa. Miehillä 400 metrin aidat on ollut olympiakisoissa vuodesta 1900 alkaen.

” ”Viime vuonna mitali oli niin lähellä.”

Ensimmäinen naisten 400 metrin aitojen maailmanennätys on merkitty Puolan Krystyna Kacperczykille vuonna 1974. Hän juoksi silloin ajan 56,51. Tuosta ajasta on siis tultu alaspäin lähes kuusi sekuntia.

Elokuussa 23-vuotias Lehikoinen kilpailee toisen kerran aikuisten MM-kisoissa. Viime kesänä hän juoksi Eugenessa välierissä silloisen Suomen ennätyksen 54,60, jota hän sitten vielä paransi Euroopan mestaruuskisoissa.

”Tänä vuonna on helppo juttu, kun on vain yhdet arvokisat. Viime vuonna oli haastavampaa ja ensi vuonna on sitten taas kahdet.”

MM-kisat mittaavat urheilijan tuloksentekokykyä eri tavalla kuin EM-kisat, joissa alkuerän voi ottaa hieman löysemmin.

”MM-kisoissa alkuerät ovat tosi tärkeät. Niissä pitää juosta jo ihan järjetöntä vauhtia. MM-kisojen välierissä taso on kovempi kuin varsinaisessa finaalissa. Niin paljon vaatii, että pääsisi MM-finaaliin.”

Lehikoinen kertoo tavoittelevansa elokuussa Budapestissä MM-finaalia, mutta päätavoite on vuoden 2024 EM-kisoissa.

”Viime vuonna mitali oli niin lähellä. Puhutaan vain muutamasta metristä. Ensi vuoden olympiafinaaliin onkin sitten pitempi matka.”

Lue lisää: Viivi Lehikoinen kertoi yllättävän tiedon Suomen ennätyksestään – ”Iski pahat hapot”

Lue lisää: Viivi Lehikoisen rahariidassa uusi käänne

Lue lisää: Viivi Lehikoinen pettyi apuraha­päätökseen – tällainen on hänen oikaisu­vaatimuksensa