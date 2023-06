Jalkapallomaailma on pääosin hiljaa Saudi-Arabian touhuista, mutta joissakin PGA-kiertueen pelaajissa on noussut vihaa ja raivoa, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ismo Uusitupa.

Kirjainyhdistelmä PIF putkahtaa yhä useammin esiin, kun puhutaan ammattilaisurheilusta. Kyseessä on Saudi-Arabian valtion sijoitusrahasto, jonka kassa on pohjaton.

Tuoreimmat tapaukset liittyvät jalkapalloon ja golfiin.

Jalkapallossa PIF touhuaa etenkin Saudi-Arabiassa, mutta se omistaa myös Valioliigassa pelaavan Newcastlen.

Saudi-Arabiassa tilanne on suorastaan hämmentävä: paikallisen liigan kärkiseurat Al-Ittihad, Al-Nassr ja Al-Hilal haalivat lähellä jäähdyttelyvaihetta olevia huippupelaajia. Muun muassa Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) ja Karim Benzema (Al-Ittihad) ovat jo käärineet sadat miljoonat eurot taskuihinsa.

Seuraavaksi odotetaan Lionel Messin (Al-Hilal) liikkeitä. Lisäksi jonossa on liuta muita yli 30-vuotiaita pelaajia aina niin kiinnostavaan saudiliigaan.

Mikä näitä kolmea seuraa yhdistää? Tietysti PIF. Sijoitusrahasto ilmoitti tällä viikolla, että nämä seurat, sekä kakkosliigan Al-Ahli, on siirretty yhtiöille, joiden omistajana on PIF.

Saudi-Arabia on ilmoittanut, että useita urheiluseuroja on tarkoitus yksityistää, mutta kyse on lähinnä osittain yksityistämisestä.

Eli: järjettömien palkkioiden lisäksi koko Saudi-Arabian liiga on täysin älytöntä puuhastelua, jossa parhaimmilla seuroilla on yksi ja sama omistaja.

Eläköityviä pelaajia tällainen ei kiinnosta – puhumattakaan Saudi-Arabian surkea ihmisoikeustilanne, sillä mikään muu ei ole niin tärkeää kuin aiempaa suuremmat pelaajapalkkiot.

Sanomattakin on selvää, että Saudi-Arabian liigassa ei ole minkäänlaisia taloudellisia rajoituksia.

Pelaajat ovat tässä oikeastaan pelinappuloita, sillä hyvin todennäköisesti innokkaimpia puuhastelijoita ovat pelaajien agentit. He saavat kymmenien miljoonien eurojen palkkiot siirroista, ja he voivat jatkaa elämäänsä, missä ikänä haluavatkin. Tuskin agentteja juurikaan näkyy Saudi-Arabian liigan katsomoissa.

Entäpä golf?

Kun Saudi-Arabia eli PIF perusti satojen miljoonien eurojen palkkioita maksavan LIV-kiertueen, Yhdysvaltojen ammattilaiskiertue PGA ja Euroopan-kiertue olivat käärmeissään. LIV-pelaajat erosivat PGA:sta ja Euroopan-kiertue lätkäisi sakkoja ja pelikieltoja.

Nyt kaikki onkin hauskaa ja mukavaa yhdessä – Saudi-Arabian miljardisatsauksilla. Kolmikko muodostaa uuden yhtiön, joka varmistaa huippupelaajille huimat palkkiot. Tästä ilosta saanevat riemuita myös muutamat suomalaispelaajat, jotka kiertävät Euroopan-kiertueen turnauksissa.

Vielä viime vuonna PGA:n komissaari Jay Monahan ei suostunut sanomaan LIV tai Saudi-Arabia, mutta nyt hänestä tulee uuden golfjättiläisen toimitusjohtaja. PIF:n pääjohtajasta Yasir Al-Rumayyanista tulee uuden yhtiön hallituksen puheenjohtaja.

Britannian yleisradioyhtiö BBC esitti aiheellisen kysymyksen: ”Onko LIV ostanut maailman golfin?”

Jalkapallomaailma on pääosin hiljaa Saudi-Arabian touhuista, mutta joissakin PGA-kiertueen pelaajissa on noussut vihaa ja raivoa. He eivät lähteneet LIV-rahojen perään ja nyt he ovat käytännössä pakotettuja olemaan siinä mukana.

”Tämä on ammattilaisgolfin surullisimpia päiviä. Periaatteet on uhrattu voittojen edessä”, totesi golfanalyytikko ja entinen PGA-kiertueen pelaaja Brandel Chamblee.

Sen sijaan LIV-kiertueella pelaava, kuusinkertainen major-voittaja Phil Mickelson twiittasi: ”Mahtava päivä tänään.”

Vaikka golfin rahaliitto tuli monelle yllätyksenä, ihmisoikeusjärjestö Amnestya se ei yllättänyt.

”Se on vain yksi todiste lisää meneillään olevasta saudien urheilupesusta”, totesi Felix Jakens Britannian Amnestysta BBC:lle.

Euroopan-kiertueen johtajan Keith Pelleyn kommentti tähän oli: ”Tässä ei ole koskaan ollut kyse urheilupesusta.”

Niinpä niin. Mitähän seuraavaksi?

Jalkapallossa kaatui Euroopan suurseurojen superliiga. Entäpä jos PIF lähtisi rahoittajaksi? Unohtuisiko jalkapallokannattajien ja Euroopan jalkapalloliiton (Uefa) kova vastustus miljardien eurojen edessä?

Golfilla on toki helpompaa, sillä fanikulttuuri taitaa olla hiukan erilaista.

Ja miten tähän kaikkeen liittyy Yhdysvaltojen entinen presidentti Donald Trump? LIV-kiertueen turnauksia pelataan hänen omistamillaan kentillä. Trump myös ennusti jo vuosi sitten, että PGA ja LIV yhdistyvät.

Trump on nyt tyytyväinen ja voi kuittailla olleensa ”tässäkin asiassa” oikeassa.