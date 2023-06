HJK kukisti KTP:n, mutta päävalmentaja Toni Koskelan mukaan maaleja pitäisi tulla paljon enemmän.

HJK on synkän toukokuun jälkeen päässyt voittamisen makuun. Nyt kaatui KTP tiukan taistelun jälkeen maalein 1–0 (0–0).

“Tärkeät kolme pinnaa ja nollapeli”, HJK:n päävalmentaja Toni Koskela tiivisti.

Taistelutta tärkeät pisteet eivät kuitenkaan tulleet, sillä kotkalaiset pitivät HJK:n hyvin aisoissa.

Ainoan maalinsa Klubi sai rangaistuspotkusta ottelun toisella puoliajalla, Bojan Radulović laukoi pallon maaliin.

"Noilla maalipaikoilla meidän pitäisi tehdä enemmän maaleja", Koskela kommentoi joukkueensa tehottomuutta.

“Jos pääsee kolme kertaa kokeilemaan viidentoista sekunnin sisällä pilkun kohdalta ilman vastustajia, melkein voisi odottaa, että yksi menee sisään. Ei tarvitsisi jännittää, kun peli olisi 2–0.”

KTP:n Daan Klinkenberg ja HJK:n Bojan Radulovic pallokamppailussa sunnuntaina.

Vahvan, kolmella voitolla alkaneen alkukauden jälkeen HJK horjahteli, eikä joukkue lopulta voittanut toukokuussa kuin yhden ottelun.

Se myös yllättävästi pullahti Hongan käsittelyssä ulos Suomen Cupista jo kolmannella kierroksella.

HJK on edelleen Veikkausliigan kärkikahinoissa, mutta sen pisteet ovat suurimmaksi osaksi tulleet hajanaisesti tasapeleistä. Sen varaan on vaikea rakentaa kestävää tulosta.

Nyt helsinkiläiset ovat kuitenkin onnistuneet kääntämään kurssiaan ja palaamaan voittojen tielle. Ensin Klubi päihitti FC Lahden, nyt kaatui sarjanousija KTP.

Klubin asema kärkikahinoissa ei kuitenkaan ole yhtä tukevalla pohjalla kuin esimerkiksi voittoja jatkuvasti napsivan sarjakärki Kuopion Palloseuran. HJK on epävarma, eikä saa annettua vastustajilleen sitä viimeistä, ratkaisevaa niittiä.

“Meillä tulee ihmeellisistä hetkistä ongelmia, joiden ei pitäisi olla ongelmia”, Koskela sanoi.

Koskela mainitsi joukkueensa tärkeimmäksi kehityskohteeksi maalinteon.

Vaikka HJK on tehnyt eniten maaleja Veikkausliigassa, se on viimeisessä viidessä Veikkausliiga-ottelussaan tehnyt vain neljä maalia.

“Meillä on nuorehkoja pelaajia, jotka tietyllä tavalla opetteleva sitä, että HJK:ssa odotusarvo on, että joka peli pitää voittaa. Siihen nähden meillä on ok määrä pinnoja. Työt jatkuu.”

Veikkausliiga sunnuntaina:

AC Oulu–Inter 1–1 (0–1)

FC Lahti–Haka 1–0 (0–0)

VPS–KuPS 0–2 (0–1)

IFK Mariehamn–SJK 0–2 (0–1)

Ilves–Honka 1–1 (0–0)

HJK–KTP 1–0 (0–0)