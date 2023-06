KOK on valmis tyrmäämään venäläis­johtoisen nyrkkeily­liitto IBA:n

KOK suosittelee kattojärjestön kriisistä huolimatta, että nyrkkeily pitää paikkansa olympialajina.

Kansainvälisen Olympiakomitean kärsivällisyys on loppumassa Kansainvälisen nyrkkeilyliiton kanssa. Samalla nyrkkeilyn tulevaisuus olympialajina Pariisin olympialaisten jälkeen on uhattuna.

KOK:n johtokunta suositteli kokouksessaan, että KOK ei tunnustaisi enää Kansainvälistä nyrkkeilyliitto IBA:ta lajin kattojärjestönä, kertoo uutistoimisto AFP.

KOK vahvistaa päätöksen näillä näkymin myöhemmin tässä kuussa. KOK on valmis antamaan lopullisen tyrmäysiskun IBA:lle käytyään neljä vuotta varjonyrkkeilyä liiton kanssa.

KOK jäädytti suhteensa IBA:han vuonna 2019 lukuisien korruptioskandaalien seurauksena.

IBA:ta on syytetty muun muassa huonosta hallinnosta ja epäselvästä taloudenpidosta. IBA:n suurin tukija on ollut venäläinen energiajätti Gazprom. IBA:n puheenjohtaja on venäläinen Umar Kremlev.

Nyrkkeilyn asema olympialajina oli uhattuna jo Tokion olympialaisissa.

KOK:n johtokunta sanoi keskiviikkona, että lajin urheilijoiden ja lajin takia se suosittelee, että nyrkkeily pitää paikkansa Pariisin olympialaisissa ensi vuonna.

”Koska tässä on kyse keskeneräistä prosessista, KOK ei voi kommentoida enempää tilannetta”, keskiviikon tiedotteessa lisättiin.

IBA:n kurssi on laskussa samaan aikaan, kun lajille on IBA:n kriisin takia perustettu uusi kattojärjestö World Boxing, jonka jäseniksi ovat liittyneet esimerkiksi Yhdysvallat ja Sveitsi. Yhdysvallat järjestää vuoden 2028 olympialaiset.

Suomen Nyrkkeilyliitto on myös valmis jättämään IBA:n.