Maailmanmestari Jani Tanskanen oppi voimistelun huippuvuosinaan, että urheilussa voi sattua melkein mitä tahansa.

Huippukunto voi romahtaa hetkessä, jos terveys pettää tai urheilija loukkaantuu.

Tuoreessa tehtävässään Suomen urheiluliiton general managerina Tanskanen panee kätensä ristiin, että maan yleisurheiluhuiput selvittävät ehjänä alkaneen kisakauden, joka huipentuu elokuun lopulla MM-kisoihin Budapestissä.

”Toivotaan, että kaikki menee hyvin. Nyt näyttää valoisalta”, Tanskanen sanoi viime viikolla gp-kauden avauksessa Jyväskylässä eikä tarkoittanut sillä kesäiltaa.

Reetta Hurske oli hetkeä aiemmin juossut Suomen ennätyksen 100 metrin aidoissa ja eturivin urheilijat tekivät kauden kärkituloksiaan, kuten tässä vaiheessa kautta pitikin.

Tanskanen valittiin Suomen urheiluliiton eräänlaiseksi yleisjohtajaksi ja aikuisten edustusryhmän Team Finlandin GM:ksi.

Sama general managerin titteli on käytössä muun muassa Jääkiekkoliitossa eikä sille ole oikein pätevää suomenkielistä nimikettä.

Tanskanen seuraa tehtävässä Tuomo Salosta, joka valittiin talvella kansainvälisen yleisurheiluliiton huippuvirkaan, jossa hän valvoo lajin rehellisyyttä kuusi vuotta sitten perustetussa Athletics Integrity Unit -yksikössä.

Salosta pyydettiin yksikön case manageriksi, jonka tehtävänä on dopingin ja muiden eettisten asioiden oikeudellisten asioiden puimista.

Tanskasen valinnasta alkoi liikkua huhuja talven SM-halleissa Helsingissä. Silloin hän vielä kiisti tiedon, kun Helsingin Sanomat siitä kysyi.

”Niihin aikoihin aloin miettiä, että voisin sopia tehtävään. Olin vahvasti päättänyt, että haen ja voisin pärjätäkin. Muuta tietoa minulle ei ollut”, 47-vuotias Tanskanen sanoi.

Sitä ennen Tanskasen toimi yhtenä lajiryhmävastaavana Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikössä. Lajiryhmävastaavan tehtävät lopetettiin ja työt organisoitiin uudestaan.

Huippu-urheiluyksikössä Tanskanen vastasi taito- ja teholajeista, kuten yleisurheilusta, joten Suomen urheiluliitossa hän astui tukevalle maaperälle.

”Paljon on silti tullut uusia asioita, varsinkin hallinnollisia juttuja. Tiesin aikaisemminkin, että laji on laaja maantieteellisesti ja lajikirjo on laaja. Lajiryhmien valmentaminen on erilaista, ja niihin pitää vielä sukeltaa tiukemmin kiinni”, Tanskanen sanoo.

”Työ on paljolti urheilijoiden ja valmentajien jeesaamista. Katsoa kokonaisuutta, että se on tasasuhtainen ja motivoida.”

Suomen urheiluliiton GM Jani Tanskanen jatkaa kansainvälisen voimisteluliiton hallituksessa.

Olympiakomiteassa Tanskanen oli jo tavallaan muuttamassa edeltäjänsä Salosen tehtävän kuvaa.

Alkujaan Salonen valittiin syksyllä 2020 Suomen urheiluliiton huippu-urheilun valmennuspäälliköksi, mutta pian työn kuva muuttui valmentamisesta yleiseen johtamiseen ja varsinkin urheilijoiden rankingjärjestelmän seuraamiseen ja pyörittämiseen. Siksi myös tehtävänimike muuttui.

”Valmennuspäällikön tehtävä oli aikanaan liian vaativa ja harhaan johtava. Valmennusvastuu on aina ollut ruohonjuuritasolla henkilökohtaisissa valmentajissa ja lajiryhmien valmentajissa. Ulkopuolelta katsottuna nykyinen malli on hyvä. Nyt yritän täyttää omaa tonttiani”, Tanskanen sanoo.

Vuoden 1997 rekkivoimistelun maailmanmestari korostaa, että valmentaminen vaatii yhä enemmän erikoisosaamista.

”Minä en osaisi valmentaa edes voimistelijoita. Valmentaminen on muuttunut pelkästä teknisestä valmentamisesta ihmisten valmennukseen, jossa korostuvat vuorovaikutustaidot. Se on tehtävä, jota yritän tehdä.”

Voimisteluakaan Tanskanen ei ole jättänyt. Hän jatkaa kansainvälisen voimisteluliiton hallituksessa, jolla on pari kolme kokousta vuodessa.

Hallituspaikka on merkittävä, sillä kansainvälinen voimisteluliitto on iso lajiliitto. Pesti kestää yli seuraavien olympiakisojen 2024.

Salonen tunsi kansainvälisen yleisurheiluliiton rankingjärjestelmän paremmin kuin moni muu ja sai sillä tavalla järjestettyä hyviä kisoja suomalaisille.

Myös MM-joukkue oli suomalaisittain suuri, kun kisapaikkoja jäi muilta mailta käyttämättä.

Kuinka hyvin jo tunnet kansainvälistä rankingsysteemiä, jota kautta suomalaisia saadaan sisään koviin kisoihin?

”On tarpeen, että ollaan kartalla ja perillä systeemistä. Minulla on kohtalaisen hyvä käsitys, kuinka se toimii ja tarkoittaa. Sitä käydään jatkuvasti läpi valmentajien ja urheilijoiden kanssa, jotta tiedetään, missä kannattaa olla paikalla.”

Tiistaina suomalaiset keräävät sijoituspisteitä Paavo Nurmi Gameseissa Turussa, jossa myös Tanskanen on paikalla tarkkailemassa urheilijoiden kisatasoa. Elokuussa hän toimii Suomen MM-joukkueen johtajana Budapestissä.

”Kisoissa voin kohdata urheilijoita ja valmentajia. On tärkeä verkostoitua kisajärjestäjien ja managerien kanssa. Oppia koko ajan lisää.”

Jani Tanskanen aikoo olla kesän aikana paikalla mahdollisemman paljon kotimaan yleisurheilukisoissa luomassa verkostoa.

Viime kesän MM-kisat Eugenessa näyttivät, että muu maailma on jättämässä Eurooppaa jälkeensä huippuyleisurheilussa. Puola sai parhaana eurooppalaisena maana mitalitaulukossa neljällä mitalillaan seitsemäs.

Suomi ei saanut MM-mitaleita. Keihäänheittäjä Lassi Etelätalo ja seiväshyppääjä Wilma Murto olivat kuudensia. Silja Kosonen oli moukarinheitossa seitsemäs ja Oliver Helander keihäässä kahdeksas.

EM-kisoissa Suomi sen sijaan sai neljä mitalia, joista kaksi oli kultaista.

”Eugenessa oli paljon Euroopan maita, jotka eivät lähettäneet sinne niin paljon urheilijoita ja huippujaan. Saa nähdä, miten se näkyy tänä kesänä Budapestissä. Siellä eurooppalaiset yrittävät varmaan muuttaa trendiä.”

Elokuun MM-kisoihin Tanskanen ei ole henkilökohtaisesti asettanut mitali- tai pistetavoitetta suomalaisurheilijoille.

”Ei ole järkeä puhua nyt tavoitteista. Ne realisoituvat, kun ollaan lähempänä kisoja. Kaikki riippuu siitä, miten jokaisen urheilijan tilanne menee tästä eteenpäin. Uskon, että menestys on jollain mittarilla parempaa kuin edellisissä MM-kisoissa.”

Yleisurheilun Paavo Nurmi Games tiistaina Turussa.

