Salaharjoittelu on suuri virhe

Jos kilpailija kärähtäisi salaharjoittelusta kielletyllä alueella Jukolan maastoissa, lajiyhteisön tuomio olisi armoton. ”Ei olisi paljon asiaa suunnistuskisoihin enää”, maailmanmestari Janne Salmi sanoo.

Lajiyhteisö, penkkiurheilijat sekä yhteistyökumppanit kääntävät usein selkänsä urheilijalle, joka jää kiinni kiellettyjen aineiden käytöstä.

Suunnistus on laji, jonka ydintä voi vahingoittaa dopingin käytön lisäksi myös toisella tavalla.

”Jos joku suunnistaja kärähtäisi siitä, että on käynyt kielletyllä alueella, niin kyllä sitä hyljeksittäisiin”, takavuosien huippusuunnistaja Janne Salmi kertoo.

”Ei olisi paljon asiaa suunnistuskisoihin enää. Se on niin perustavaa laatua oleva rikkomus koko meidän lajin ideologiaa vastaan.”

Kielletyllä alueella Salmi viittaa kilpailumaastoon, johon suunnistajilla ei ole asiaa ennen kisoja. Maasto on kilpailu- ja harjoittelukiellossa jopa vuosia ennen h-hetkeä.

Näin on esimerkiksi Jukolan viestissä, jonka järjestelyoikeudet Porvoo sai 2018.

Tapahtuma piti järjestää jo vuosi sitten, mutta koronapandemia siirsi kaikkia myönnettyjä Jukolan viestejä vuodella eteenpäin kesästä 2020 alkaen.

”Voi olla, että joihinkin arvokisoihin on vielä pidempi, mutta niissä järjestäjät voivat kieltää monia eri alueita,”, MM- ja EM-kisoissa Suomea edustanut Otto Simosas kertoo.

”Urheilija ei välttämättä tiedä, mikä niistä on itse kisa-alue. Tämähän on ollut alueena tiedossa, että se on juuri tämä alue”, hän jatkaa Jukolan maastoihin viitaten.

Kilpailumaasto sijaitsee Porvoon kaakkoispuolella Epoon kyläkeskuksen sekä Seitlahden ja Voolahden välisellä lähes tarkalleen kymmenen neliökilometrin alueella.

Harjoituskielto on voimassa hieman laajemmalla alueella, jolla liikkuvat voivat Jukolan viestin alla törmätä rastimiehiin.

”Aika paljon siellä työskennellään. Kyllä se ilmi tulee jos siellä on liikennettä siihen suuntaan”, Jukolan viestin kilpailunjohtaja Kalevi Ilonen sanoo.

”Ei siinä erillistä vartiointia ole tietenkään – tai ei ainakaan kerrota. Sen saa jokainen arvioida, että joutuuko kiinni. Sanotaan, että tarkkailijoita riittää.”

Ilonen muistuttaa kilpailijoiden valmistautuvan Jukolaan harjoitusmaastossa, johon järjestäjät ovat suunnitelleet radat, ja jossa liikkuminen on vapaata.

”Järjestäjät tekevät harjoituskarttoja, jotka ovat mahdollisimman lähellä kisamaastoa. Se on se toimintamalli”, Salmi lisää.

Otto Simosas kilpaili suunnistuksen MM-sprintissä Virossa 2017.

Ajatus rastien löytämisestä kartan avulla käymättömässä maastossa on suunnistajille sisäänrakennettu ominaisuus. Siksikään harmaa alue ei kiinnosta.

”Sanoisin, että se on vahvasti näin. Ainakaan minun tiedossani ei ole mitään tämmöisiä, ja varsinkin huippusuunnistajat noudattavat sääntöjä tosi hyvin”, Simosas sanoo.

”En millään pysty uskomaan, että kukaan ottaisi sitä riskiä”, Salmi lisää.

Ilonen on suunnistanut 1960-luvulta alkaen, eikä hänen korviinsa ole kantautunut tietoja harjoituskiellon rikkomisesta. Hän kuitenkin jatkaa kaiken olevan mahdollista.

”Suunnistajat ovat samanlaisia ihmisiä kuin muutkin, vaikka välillä uskoo, että olisimme jotenkin parempia. Ihminen on aina ihminen. Ei passaa liikaa ylpistyä sen suhteen.”

Suunnistuksen lajisäännöissä sanotaan, ettei kilpailijalla saa olla maaston tai kartan tuntemuksesta johtuvaa välitöntä hyötyä kanssakilpailijoihinsa nähden.

Tällaisen kilpailijan on arvioitava etuaan ja harkittava osanottoaan. Porvoossa syntynyt ja Tampereen Pyrintöä edustava Simosas jää siksi sivuun varsinaisesta Jukolasta.

”Juoksen kyllä sunnuntaiaamun yhteislähdössä, mutta minulle on ollut jo aika monta vuotta selvää, että en tule juoksemaan siinä huippukilpailussa”, hän kertoo.

Simosas sanoo päätöksen olleen itsestään selvä, vaikka alue on hänellekin tuntematon. Hän on käynyt vain eteläalueella ja sielläkin vuosia sitten eli ennen harjoittelukieltoa.

”Suurimmasta osasta maastoaluetta on tosi vanhaa karttaa, enkä ole ikinä edes käynyt siellä, mutta tämä oli enemmän omantunnon päätös.”

Norjan suunnistusmaajoukkueen johtaja Janne Salmi ja supertähti Kasper Fosser (oik.) keskustelivat huhtikuisen maailmancupin kilpailun yhteydessä.

Nykyinen teknologia mahdollistaa kisamaastoon tutustumisen myös ilman harjoituskieltoalueella käymistä erilaisten tietokantojen ja satelliittikuvien avulla.

”Ilman muuta huippujoukkueet suunnittelevat suoritusta kuivaharjoitteluna ja kuvittelevat reittejä vanhojen karttojen pohjalta. Se on täysin sallittua”, Ilonen sanoo.

”Kyllähän sitä tehdään omia karttoja, suunnitellaan kisaratoja ja tämmöistä, mutta niin tekevät kaikki nykyään. Se kuuluu valmistautumiseen”, Simosas lisää.

Vanhan kartan käyttö on Salmen mukaan oleellinen osa kilpailuun valmistautumista, kun joukkueet pohtivat erilaisia skenaarioita, miten radat voisivat mennä.

Jos karttaa ei ole tai se on kovin vanha, apuna toimivat esimerkiksi Suunnistusliiton karttarekisteri, Maanmittauslaitoksen karttapaikka tai MapAnt-palvelun maastokartta.

Kaksi maailmanmestaruutta, neljä MM-hopeaa ja yhden MM-pronssin saavuttanut Salmi kertoo karttojen tutkimisen olevan nykyään todella iso osa huippusuunnistusta.

”Sanoisin, että parhaat suunnistajat käyttävät ainakin yhtä paljon aikaa karttojen tutkimiseen kuin fyysiseen harjoitteluun ja suunnistusharjoitteluun”, hän sanoo.

”Se on satoja tunteja vuodessa, kun niitä tulevien tärkeimpien kisojen karttoja pyöritellään ja niille suunnitellaan ratoja. Siis monta tuntia päivässä.”

Kun Salmi osallistui ensimmäisiin MM-kisoihinsa 1995, karttoihin tutustuminen oli aivan marginaalista. Käytössä oli usein vain joku peruskartta, mistä ”ei paljon riemua revitty”.

”Uskon, että olen käyttänyt tuon tyyppiseen valmistautumiseen joitakin kymmeniä tunteja per MM-kisa. Ja nykyään puhutaan siis sadoista tunneista.”

Norjalainen Kasper Fosser suunnisti uransa ensimmäisen aikuisten MM-kullan pitkällä matkalla Tšekissä 2021. Janne Salmi kertoo Fosserin melkein elävän karttojen kanssa.

Salmi on työskennellyt huippusuunnistajien kanssa myös kilpauransa jälkeen, ensin Suomen maajoukkueen päävalmentajana ja nykyisin Norjan maajoukkueen johtajana.

Hän on huomannut vuosien mittaan melkein eksponentiaalisen kasvun karttoihin perehtymisessä. Perehtyminen on niin syvällistä, että töille tai opiskelulle ei löydy aikaa.

”Siinä on valtavan iso ero urheilijoiden välillä. Joku Kasper Fosser, joka on maailman ykkönen tällä hetkellä, melkein elää karttojen kanssa”, Salmi kertoo esimerkin.

24-vuotias norjalainen on voittanut kaksi MM-kultaa ja yhteensä seitsemän MM-mitalia. Hän pyörittelee tulevien kisojen karttoja ja erilaisia gps-reittejä päivittäin tuntikaupalla.

”Hän luo sitä kautta semmoista pankkia korvien väliin, jotta parhaat ratkaisumallit löytyvät aina mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman oikein”, Salmi sanoo.

Jukola järjestetään tänä vuonna vaihtelevassa ja monipuolisessa maastossa, jossa on jonkin verran jopa avokallioalueita.

”Ei kuitenkaan samassa määrin kuin Varsinais-Suomessa. Laaksoalueet ovat tiheämpiä ja vaativampia”, Ilonen sanoo.

”Tavoitteena suunnistuksellisesti vaativa Jukola. Ratamestarit ovat pyrkineet tekemään haasteellisen suorituspaikan, joka edellyttää taitoa ja vauhdinpitokykyä.”

Jättikokoisella massatapahtumalla on omat suunnistukselliset erityispiirteensä. Ilosen mukaan peesaaminen ja sen määrä puhuttavat usein maallikkoja öisen viestin aikana.

”Viestisuunnistuksessa ollaan yhtä aikaa, ja hajonnat tekevät sen vaativammaksi. Jos liikaa keskityt toisen suoritukseen, huomaat yhtäkkiä olevasi väärällä rastilla.”

Jukolan viesti lauantaina 17. kesäkuuta kello 23. Venlojen viesti alkaa kello 14.