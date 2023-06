Yleisurheilun ikivanha SE-tulos voi joutua vihdoin romuttamoon – tässä on kolme mahdollista murskaajaa

Peräti kolme juoksijaa voi rikkoa Pekka Vasalan yli 50 vuotta Suomen ennätyksen 1 500 metrillä. Ja se voi tapahtua vihdoin tänä vuonna.

Yleisurheilun kotimainen kilpailukausi alkoi todenteolla keskiviikkona Harjun kentällä Jyväskylässä.

Gp-ilta päättyi miesten 1 500 metrin kisaan, jossa nuori tulokas Santtu Heikkinen haastoi konkari Joonas Rinteen.

Rinne, 28, kypsytti pitkällä kirillään ensi maanantaina 21 vuotta täyttävän Heikkisen. Molemmat juoksivat alle 3.40:n, jota voidaan pitää jonkinlaisena suomalaisena haamurajana.

Rinne juoksi uransa toiseksi parhaan ajan 3.39,18. Sisupussi Heikkinen juoksi ennätyksensä 3.39,86.

Suomella on nyt tällä kaudella jo kolme 3.40:n alittajaa 1 500 metrillä. Kauden kärkiaika on Topi Raitasen 3.38,47.

”Hyvä kilpailu kehittää meitä kaikkia. Eiköhän se Suomen ennätyskin pian mene rikki”, Heikkinen ennusti.

Suomen ennätys on Pekka Vasalan 3.36,33 olympialaisten kultajuoksusta vuodelta 1972. Sen rinnalla on myös Antti Loikkasen vuonna 1980 käsiajanotolla juoksema 3.36,3.

Heikkisen ennustus voi hyvinkin toteutui tänä kesänä, mutta kuka kolmikosta voisi rikkoa Vasalan yli 50 vuotta vanhan SE:n?

Parhaat edellytykset voisivat olla Raitasella, mutta hän haluaa profiloitua ja saada maailmalla nimeä estejuoksijana.

Kansainvälisissä kisoissa hän olisi 1 500 metrin juoksijan ynnä muiden joukossa, mutta esteiden Euroopan mestarina hänellä on painoarvoa.

”Rinteen ja Heikkisen nopeus ei riitä. Sen sijaan Heikkisen kestävyys riittäisi ennätykseen, mikäli hän pääsisi juoksuun, jossa tavoitellaan 3.34:n aikaa. Sitten hänellä olisi pienet saumat Vasalan aikaan”, yleisurheilun kokenut tarkkailija ja entinen manageri Jukka Härkönen arvioi asiaa Helsingin Sanomille.

Härkönen arvelee, että Vasala olisi voinut mennä Münchenin olympiakisojen kunnossaan 1 500 metriä aikaan 3.32–3.33., jos matkalla olisi järjestetty samana syksynä erillinen vauhtijuoksu.

Helsingin olympiastadionilla järjestettiin Münchenin jälkilöylyissä 800 metrin kisa, jossa Vasala voitti matkan tuoreen olympiavoittajan Dave Wottlen ajalla 1.44,6.

Pekka Vasala tuuletti 1500 metrin kultamitaliaan Münchenissä vuonna 1972.

Valmentaja Kari Sinkkonen muisteli viime kesänä HS:n haastattelussa, että Vasala olisi juossut Helsingissä maailmanennätyksen, jos ei olisi jarrutellut liian kovassa alkuvauhdissa.

”Kahdensadan metrin väliaika oli 23 sekuntia. Kun Pekka kuuli sen, hän alkoi jarruttaa. Se oli virhe. Muuten hän olisi juossut maailmanennätyksen”, Sinkkonen sanoi.

Joonas Rinne uskoo Heikkisen tapaan, että Vasalan SE on lyötävissä. Rinne ei kuitenkaan alkanut uhota asiasta sen enempää.

”Ari Suhosen SE-aika 800 metrillä on suhteessa kovempi aika kuin Vasalan aika 1 500 metrillä”, Rinne sanoo.

Suhosen kasin Suomen ennätys on 1.44,10. Sekin ennätys täyttää tänä kesänä 34 vuotta.

”Suhosella ja Loikkasella olisi ollut mahdollisuuksia juosta 3.34 –3.35:n aikoihin 1 500 metrillä. Suhonen oli parhaimmillaan kansainvälistä luokkaa. Vuonna 1987 hän juoksi Lahdessa tonnin aikaan 2.17 ja oli sinä vuonna tuolla matkalla viides maailmantilastossa”, Härkönen sanoo.

Kirsikkana gp-avauksen kakussa oli Reetta Hurskeen jo alkuerissä juoksema Suomen ennätys 100 metrin aidoissa 13,70.

Aika on Euroopan tämän kauden tilastokärki. Maailmanlistalla aika riittää 16. sijalle, mutta hänen edellään on peräti yhdeksän yhdysvaltalaista aituria.

MM-kisoissa elokuussa lähtöviivalle saa olla vain kolme amerikkalaista, joten siinä tilastossa Hurske olisi SE-ajallaan olisi kymmenentenä. MM-finaalissa juoksee kahdeksan aituria.

Tilastoykkösenä on puertoricolainen olympiavoittaja Jasmine Camacho-Quinn huippuajalla 12,31. Viime kesän ME-juoksija (12,12) Tobi Amusan aitoi viime viikolla Jamaikalla ajan 12,57. Riisutussa MM-tilastossa nigerialainen on kuudentena.

Hurske sanoi jo keväällä, että hänen tavoitteensa on MM-finaali. Se on mahdollista, mutta vaatii täydellisen juoksun välierissä. Viivi Lehikoisella on sama tavoite 400 metrin aidoissa.

Aitajuoksijat Reetta Hurske ja Nooralotta Nezeri Jyväskylän gp-kisoissa keskiviikkona.

Edellisen kerran suomalaisaituri oli MM-kisojen finaalissa vuonna 1987, kun Tuija Helander oli 400 metrin aidoissa viides.

Naisten pika-aidoissa nähtiin Harjulla draamaa, kun Annimari Korte loukkasi verryttelyssä kätensä aitaan. Lotta Haralan lupaava juoksu päättyi kompurointiin viimeistä edellisellä aidalla.

Korte olis halunnut juosta finaalissa, mutta lääkäri passitti hänet jatkotutkimuksiin.

Käsivamma ei keskeytä Kortteen kilpailukautta.

”Jaloillahan sitä juostaan, ei siinä käsiä tarvita”, Korte jaksoi vitsailla Jyväskylässä, jossa nähtiin monessa lajissa kauden kärkituloksia, kuten tähän aikaan kisakaudesta kuuluukin.

Seuraavan kerran suomalaisurheilijat tavoittelevat kotimaassa kovia tuloksia ensi tiistaina Paavo Nurmi Gameseissa.Rinne juoksee Turussa 800 metriä, jolla hän on ainoa suomalaisjuoksija. Raitanen on mukana esteissä.

Naisten pika-aidoissa nähdään koko Suomen kärkinelikko: Hurske ja Korte sekä loukkaantumisten jälkeen radalle palanneen Nooralotta Neziri ja Lotta Harala.

