Jokerien kannattajien osakeanti on kerännyt huiman potin lyhyessä ajassa.

Kiekkokauteen on aikaa vielä reilut kolme kuukautta, mutta yhden perinteisen seuran ympärillä käy jo kova kuhina.

Ensi kaudella Mestiksessä pelaava Jokerit on ensi kauden seuratuimpia joukkueita, vaikka sarjataso on Suomen toiseksi korkein.

Jokerien paluu Suomen kiekkokartalle on seuran omille kannattajille helpottava uutinen.

”Nyt on todella huojentunut olo. Tammikuusta lähtien lähdettiin taistelemaan seuran olemassaolosta. Edelliset puoli vuotta olivat Jokerien kannattajille elämän vaikeimmat. Onneksi asiat selvisivät parhain päin”, kannattajaryhmä Old Chiefsin nokkamies Pasi ”Pave” Mähönen sanoo.

Jokerit piti viime viikon torstaina ensimmäisen tiedotustilaisuutensa uusien johtohenkilöiden johdolla.

” ”Meillä on hyvä yhteismeininki, ja niin se pitää ollakin näissä fanimeiningeissä”

Kannattajat ovat asettuneet sankoin joukoin uuden Jokerien taakse.

Jokerien kannattajien perustama yhtiö Jokerikannattajat Oy toteutti osakeannin 1. kesäkuuta. Osakeannin minimitavoite oli 100 000 euroa, mutta tavoite täyttyi alle neljässä tunnissa. Tällä hetkellä potissa on 237 600 euroa.

”Maksimi on 300 000 euroa, mutta jos kysyntä on kovaa ja raja menee reippaasti rikki elokuun loppuun mennessä, hallituksemme pystyy nostamaan summaa. Elokuun lopussa anti menee maaliin ja osakkeet rekisteröidään”, selvittää Jokerien kannattajayhdistyksen Eteläpäädyn Roope Räty.

Osakeannin tuotoilla yhtiö ostaa Jokerit Helsinki Oy:n B-osakkeet. Jokerit Helsinki Oy on sitoutunut käyttämään osakeannin rahat seuran juniorikiekkoilun kehittämiseen.

Uusi kannattajayhdistys Jokerikannattajat Oy saa puolestaan yhden paikan Jokerit Helsinki Oy:n hallituksesta.

Jatkossa Jokerikannattajat Oy saa Jokereilta kolmen prosentin osuuden NHL:n maksamista kasvattajakorvauksista.

Annin seurauksena Jokerien junioripuoli saa tärkeää selkänojaa tuleville vuosille, kun Jokerit kehittää toimintaansa.

Pave Mähönen odottaa pikkupoikamaisella innolla paluuta Nordikselle.

Osakeannin ympärillä oli raporttien mukaan pientä vääntöä kulisseissa. Jokerien vanhimmasta, 1970-luvun lopulta toimineesta Jokerit Fan Club ry:stä ilmoitettiin, että heidät olisi jätetty kokonaan ulkopuolelle annin järjestelyissä.

”Ei se ihan niin mennyt. Tässä oli aika nopeaa toimintaa. He ovat myös mukana tässä täysillä”, ilmoittaa Mähönen.

”Ehkä siinä tapahtui joku kauneusvirhe ja se meni kiireen piikkiin. Tämä on kaikkien yhteinen juttu, jossa ovat mukana kaikki kolme kannattajayhdistystä”, sanoo Mähönen.

Jokereilla on nykyisin kolme rekisteröityä kannattajayhdistystä: Jokerit Fan Club ry, vuonna 2008 perustettu Old Chiefs ry ja 2008 perustettu Eteläpääty ry.

”Meillä on nyt uusi osakeyhtiö, mutta kaikki rahat menevät Jokereille. Meillä on hyvä yhteismeininki, ja niin se pitää ollakin näissä fanimeiningeissä”, Mähönen paaluttaa.

Jokerit pelaa ensi kaudella kotiotteluistaan 13 Keravan jäähallissa ja 11 Helsingin Nordenskiöldinkadun jäähallissa. Myös mahdolliset pudotuspelit pelataan Nordenskiöldinkadun pyhätössä.

” Tämä on vähän kuin paluu juurille.

Areenan hulppeisiin puitteisiin tottuneille Jokerien kannattajille muutos on iso.

”Nyt ympyrä sulkeutuu, kun mennään ”Nordikselle” takaisin. Pelattiin siellä viimeksi ykkösdivaria 36 vuotta sitten. En olisi ikinä uskonut, että asiat vielä kääntyvät näin, mutta ikuisena urheiluromantikkona pidän tätä loistavana asiana”, kertoo Mähönen.

Nordiksella puitteet ovat kunnossa, mutta miten Keravan jäähallin infra kestää Jokerien paluun?

Keravalla glamour on kaukana. Kalevan urheilupuistossa sijaitsevan Keravan jäähallin yleisökapasiteetiksi on ilmoitettu 1 500, mutta skeptisimpien arvioiden mukaan lukema on reippaasti yläkanttiin.

”Sinne mahtuu vähemmän kuin 1 500, mutta tarkkaa lukua on vaikea vielä sanoa. Kun Ticketmaster numeroi peleihin paikat, käsittääkseni kapasiteetti laski vähän. Vastaavasti halliin on suunniteltu lisäksi päätykatsomoa. Kun lisäkatsomon speksit selviävät, selviää myös lopullinen yleisökapasiteetti”, kommentoi Räty.

Kuva Keravan jäähallista viime maaliskuulta.

Keravan hallissa on aiemminkin pelattu mestiskiekkoa. Edellisen kerran kaudella 2013–14, kun paikallinen kiekkoklubi HC Keski-Uusimaa pelasi Suomen toiseksi korkeimmalla sarjatasolla. Kauden jälkeen HCK putosi Mestiksestä.

Ensi kaudella Keravan betonipyhättö joutuu ennennäkemättömään testiin jokeribuumin ytimessä.

”Kerava ei ole optimaalinen paikka, mutta saamme sinne varmasti siistit tapahtumat. Jos saadaan halli täyteen, sinne on mahdollista luoda hieno tunnelma. Kaikki ymmärtävät, että tämä ei ole pitkän aikavälin ratkaisu, vaan tämä on realiteetti, jolla ykköskausi viedään läpi”, sanoo Räty.

”Pidän tätä jopa hyvänä, että ei mennä rahalla suoraan liigaan ja pelata areenassa. Tämä on vähän kuin paluu juurille.”

Keravan jäähallin kapasiteetti on kovilla ensi kaudella, sillä Jokerit myi viime viikolla kahdessa päivässä kausikortteja raporttien mukaan 700 kappaletta.

”Meillä on valmiiksi hyvä fanikulttuuri, jota lähdetään nyt vielä entisestään herättämään henkiin. Se pitää saada uuteen iskuun. Nyt lähdetään pohjalta liikkeelle, mutta meillä on jo loistavia suunnitelmia Keravan halliin”, Mähönen myhäilee.

”Sen voin sanoa, että ainakin itse lähden pitämään ensi kaudella hauskaa. Aika moni varmaan lähtee siihen mukaan. Meillä ei ole ollut puoleentoista vuoteen lätkää. Nyt pelipäivä on taas juhlapäivä.”

Näissä puitteissa Jokerit pelaa ensi kaudella Mestiksessä.

