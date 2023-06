Helsingin Olympiastadionin 85-vuotisjuhlia vietettiin maanantaina aurinkoisissa tunnelmissa. Vuonna 1938 käyttöön vihitty stadion on muutama vuosi sitten remontoitu kansainvälisten suurtapahtumien vaatimukset täyttäväksi monitoimiareenaksi, mistä esimerkiksi toukokuinen Rammsteinin tuplakonsertti kertoo.

Suurtapahtumien houkuttelu on tuonut stadionille hyvää tulosta, kertoo Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen.

“Meillä oli viime vuonna täällä miljoona kävijää ja stadion tuotti 194 miljoonaa euroa aluetaloudellista vaikutusta”, Kuokkanen sanoo.

Aluetaloudelliseen vaikutukseen lasketaan tapahtumasta tulevan tuoton lisäksi koko kaupungin saama hyöty tapahtumasta, esimerkiksi ravintoloiden ja hotellien tuotto.

Real Madridin kannattajia Olympiastadionilla Super cupin kamppailussa Eintracht Frankfurtia vastaan. Ottelu pelattiin 11. elokuuta 2022.

Vaikka Suomi on maantieteellisesti syrjässä ja sen takia haastava maa järjestää kansainvälisiä tapahtumia, näyttää myös tulevaisuus valoisalta.

“Puhutaan 12–15 suurtapahtumasta, joita tänne joka vuosi tulee. Metallica on jo varma ensi vuoden kesäkuussa, ja työpöydällä on myös muita kansainvälisiä artisteja. Uusitun stadionin vetovoima on siinä, että se on 85 vuotta vanha, mutta modernisoitu areena. Väittäisin, että aika moni kansainvälinen artisti haluaa tulla esiintymään tänne”, Kuokkanen mainitsee.

Stadion-säätiön hallinnoiman Olympiastadionin liiketoiminta pohjautuu viiteen eri lähteeseen, joista tapahtumien järjestäminen on suurin. Muut lähteet ovat toimistotilojen vuokraaminen, turismi, liikuntapalvelut sekä kokouspaikkana toimiminen.

Kuokkanen kertoo stadionin tehneen kolmensadantuhannen euron plussatuloksen viime vuonna. Hän uskoo samanlaiseen tulokseen yltämisen olevan mahdollista myös tulevina vuosina, mutta se riippuu järjestettävien tapahtumien määrästä sekä esimerkiksi energian hinnasta.

“Meillä on 90 000 neliötä tilaa, joista 40 000 sisätiloja, jotka täytyy lämmittää. Kaupunki antoi meille siihen tukea tänä vuonna, ensi vuodesta ei ole keskusteltu. Jos emme saa tukea, lopputulos voi olla puoli miljoonaa miinuksella ihan pelkän energialaskun jäljiltä.”

Suurella stadionilla on myös suuret kulut.

“Ennen remonttia laskimme, että meidän vuosikulumme olisivat 5,5 – 6 miljoonan euron luokkaa. Tänä vuonna se tulee olemaan pitkälti yli kahdeksan miljoonaa. Kyllä tässä on haaste kattaa ne kulut tuotoilla, mutta viime vuonna onnistuimme ja uskomme, että tänä ja ensi vuonna päästään myös hyvään tulokseen”, Kuokkanen laskeskelee.

Ed Sheeran esiintyi olympiastadionin illassa elokuussa 2022.

Olympiastadionin muutama vuosi sitten valmistuneen remontin hintalappu paisui lopulta lähes 140 miljoonalla eurolla yli budjetistaan, mutta Kuokkanen näkee stadionin investointina, joka maksaa itsensä ajan kuluessa helposti takaisin.

“Ilman remonttia emme olisi saaneet esimerkiksi jalkapallon Super Cupin finaalia tai Ed Sheeranin ja Rammsteinin konsertteja. Jos me teemme joka vuosi parisataa miljoonaa euroa aluetaloudellista vaikutusta työpaikkoina ja verokertyminä, niin maksaahan se yhteiskunnalle takaisin.”

“Lisäksi, jos katsoo muita kuin taloudellisia asioita, minkälainen kulttuuriperinne ja -historia stadionilla on, nostaisin ne vähintään yhtä tärkeiksi kuin rahan”, Kuokkanen perustelee.

Remontissa stadion modernisoitiin ja sille luotiin maan alle uusia tiloja. Vessoja on kolme kertaa enemmän kuin ennen remonttia, ja paikalle tuodaan tapahtumien aikaan myös bajamajoja. Silti Rammsteininkin konserttien aikaan kuultiin kritiikkiä, kuinka vessoja ei tuntunut olevan tarpeeksi.

“Futisfanit ovat jo aika hyvin oppineet löytämään vessat. Rammsteinissa ehkä viikonloppu ja simajuomat aiheuttivat sen, että ei ollut aikaa katsoa hieman kauempana olevaa paikkaa”, Kuokkanen veistelee.

“Tietysti, jos sormia napsauttamalla saisi lisätä asioita, niin olisi mahtavaa, jos stadionin saisi katettua tai penkkejä olisi 15 tuhatta lisää, mutta rakennus on suojeltu ja se olisi tuonut järjettömän paljon enemmän hintaa.”

Uusien tapahtumien valmistelu on jo täydessä vauhdissa stadionilla. Kenttämestari Jani Kurvinen on asentanut Rammsteinin massiivisen lavarakennelman jäljiltä uuden nurmen stadionille, jolla Huuhkajat kohtaavat perjantaina Slovenian.

Teemu Pukki teki maalin Kansojen liigassa Bosnia ja Herzegovinaa vastaan Olympiastadionilla kesäkuussa vuosi sitten.

