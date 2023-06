Lionel Messi kertoo Sport.es:n julkaisemassa haastattelussa, että hän ei koskaan sopeutunut Pariisiin.

Jalkapallon supertähden Lionel Messin siirtyminen Inter Miamiin oli keskiviikon suurin jalkapallouutinen. Kaksi espanjalaismediaa, Sport ja Mundo Deportivo, julkaisivat Messin haastattelun, jossa hän kertoo syistä, miksi hän teki sopimuksen juuri Miamiin.

Messin arveltiin siirtyvän satojen miljoonien eurojen sopimuksella Saudi-Arabian liigan Al-Hilaliin tai palaavan FC Barcelonaan. Messi päätyi kuitenkin kolmanteen vaihtoehtoon, Inter Miamiin.

Messi perustelee sopimuksen tekoa Miamiin sillä, että hän ei halunnut samanlaista vetkuttelua kuin kaksi vuotta sitten, jolloin Messi lopulta siirtyi Paris Saint-Germainiin. Nyt Messi paljastaa karun asian PSG:hen siirtymisestä.

”Emme koskaan, koskaan halunneet mennä Pariisiin. Se oli erittäin, erittäin, erittäin vaikeaa, mutta perhe tukee minua ja se oli yhteinen päätös, ei pelkästään minun”, Messi kertoo Sport.es:lle.

Messi myös kertoo, että sittemmin he ovat sopeutuneet Pariisiin.

”He ovat nyt sekä iloisia että surullisia lähdöstä. Vaikka kaikki oli aluksi vaikeaa, he ovat nyt paremmin sopeutuneet Pariisiin. Heillä [lapsilla] on ystäviä koulussa ja siksi tämä [lähteminen] tuntuu pahalta, mutta he ovat kasvaneet ja etenkin Tiago ymmärtää tilanteen. Hän odottaa iloisena tulevaa.”

Messi toteaa, että hän ei ole juurikaan nauttinut kahdesta viime kaudesta lukuun ottamatta viime syksyn MM-kisoja.

”Se kuukausi oli mahtava, kun voitimme MM-kultaa, mutta muuten tämä [aika Pariisissa] on ollut minulle vaikeaa ja haluan löytää nautinnon [jalkapalloon] uudelleen, nauttia perheestäni, lapsistani, hetkestä.”

Lisäksi Messi sanoo haluavansa päästä pois valokeilasta.

”Sen jälkeen kun olen saavuttanut kaiken, kuten MM-kullan, jota halusin niin paljon, haluan katsoa jotain muuta ja saada mielenrauhaa.”

Sport.es:n haastattelussa Messi ei mainitse ollenkaan Saudi-Arabiaa. Vaikka hän toteaakin halunneensa takaisin Barcelonaan, hänen mielestään sekään ei olisi ollut ihanneratkaisu.

”Kuulin, että heidän [FC Barcelonan] olisi pitänyt myydä pelaajia tai leikata palkkoja. Totuus on se, että en halunnut tällaista tai olla vastuussa siitä tai olla millään tavoilla tekemisissä tällaisten asioiden kanssa.”