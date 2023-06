Awak Kuier on jäänyt melko vähälle peliajalle WNBA-liigassa.

Koripallon WNBA-liigan Dallas Wingsin suomalaispelaaja Awak Kuier jäi ilman pisteitä, kun joukkue voitti Phoenix Mercuryn 84–79 (48–44).

Kuier sai peliaikaa kuusi ja puoli minuuttia. Hän keräsi kaksi levypalloa ja otti kaksi torjuntaa, koripalloliitto kertoo tiedotteessaan.

Dallasin ykköspelaaja oli Satou Sabally, 24 pistettä ja 10 levypalloa.

Phoenixin ykköspelaaja oli 24 pisteellään Brittney Griner, joka palasi tälle kaudelle WNBA:han.

Dallas on nyt pelannut seitsemän ottelua, joista neljä on voittoja.

Toista kauttaan WNBA:ssa pelaava Kuier on pelannut viidessä ottelussa. Hän on tehnyt pisteitä vain yhdessä ottelussa, yhteensä neljä. Levypalloja on kertynyt kahdeksan. Peliaika on vaihdellut kolmesta kuuteentoista minuuttiin.

Griner, 32, pidätettiin viime helmikuussa Venäjällä, kun hänen matkatavaroistaan löytyi kannabisöljyä sisältäviä sähkötupakan patruunoita. Griner oli matkustanut Venäjälle, koska hän oli pelannut useiden vuosien ajan naisten WNBA-liigan tauon aikana Venäjän liigassa.

Viime elokuussa Griner sai yhdeksän vuoden vankeustuomion. Joulukuussa hän pääsi kuitenkin vapauteen, kun Yhdysvallat sopi vankienvaihdosta ja luovutti aseiden salakuljetuksesta 25 vuoden tuomiota istuneen Viktor Butin Venäjälle.