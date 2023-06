Saudi-Arabia sai nenilleen, koska Floridassa on ihmisen parempi olla, kirjoittaa HS:n toimittaja Tommi Hannula.

Kukaan ei voi kilpailla Saudi-Arabiaa vastaan rahalla.

Onneksi elämässä on asioita, joita ei rahalla saa.

Lionel Messi näytti saudeille pitkää nenää hylkäämällä tiettävästi lähes 400 miljoonan euron vuosipalkan Riadissa ja suuntaamalla mieluummin Floridaan. Ehkä kaikkien aikojen paras jalkapalloilija on siirtymässä Pohjois-Amerikan MLS-liigan Inter Miamiin.

”Jos kyse olisi ollut rahasta, olisin mennyt Arabiaan tai muualle”, Messi sanoi barcelonalaisten urheilulehtien El Mundo Deportivon ja Sportin yhteishaastattelussa.

Floridan valitsemista hän perusteli elämänlaadulla.

Kyynisesti voisi todeta, että helppohan Messin on sanoa, kun hän on entuudestaan upporikas ja tienaa Amerikassakin ainakin useita kymmeniä miljoonia vuodessa. Häntä odottavat jalkapallonpeluun lisäksi avokätiset sopimukset Adidakselta ja Applelta, jotka The Athletic -sivuston mukaan aikovat tarjota argentiinalaiselle vetonaulalle ikioman siivun tuotemyynnin ja lähetystilausten kasvusta.

Silti šeikkien tarjoama summa oli varmasti omaa luokkaansa. Siksihän tuiki tuntemattoman saudiliigan kutsu on käynyt vastustamattomaksi viime aikoina muun muassa Cristiano Ronaldolle ja Karim Benzemalle, vaikka heillä ei pitäisi olla enää mitään tarvetta tavoitella mahdollisimman suuria rikkauksia.

Lähes kaikki olettivat Messin seuraavan perässä, eikä vähiten siksi, että hän oli jo aiemmin myynyt osan sielustaan ryhtymällä turismilähettilääksi tälle samalle diktatuurille, joka polkee ihmisoikeuksia ja murhaa toisinajattelijoita.

Messin ylle on siis turha sovitella sädekehää, mutta hänen päätöksensä kertoo, että kiinnostavan liigan rakentaminen Saudi-Arabiaan ei ole niin helppoa kuin Riadin palatseissa ehkä kuvitellaan.

Saudi-Arabian turismiviraston virallisen Messi-sivun videolla Messi kuuntelee paikallisia muusikoita ja revittelee mönkijällä aavikolla. Sivulla on listattu ”Messin kohteet, joita ei voi missata” ja ”Messin keskeiset kokemukset”.

Ilmeisesti ne kokemukset eivät innostaneet Messiäkään niin paljon, että hän näkisi maan kivana asuinpaikkana.

Yllätyspakit ovat kolaus Saudi-Arabialle, joka on tiettävästi pannut sivuun noin miljardi euroa palkatakseen parikymmentä maailmantähteä. Tämän pehmeän vallankäytön satsaukset on keskitetty neljään suureen seuraan, joiden omistus järjesteltiin vastikään valtion sijoitusrahaston PIF:n alle. Organisaatio on yksi maailman rikkaimmista.

Huippujalkapalloilijat saattavat elää Saudi-Arabiassa vielä suuremmassa yltäkylläisyydessä kuin Euroopassa, mutta rajansa on silläkin, mitä niistä puitteista saa irti äärikonservatiivisessa diktatuurissa keskellä aavikkoa.

Floridassa hellii ilmasto ympäri vuoden, eikä jokainen ohikulkija tunnista Messiä kadulla. Saudi-Arabiassa hän olisi ollut kaiken huomion keskipiste, valtion kiinnittämä ulkomaalainen kansallissankari. Selvää oli, että Euroopan kentiltä hän koki saaneensa jo kaiken ja siksi ainoa vaihtoehto siellä olisi ollut kotiinpaluu Barcelonaan.

”Haluan kokea Yhdysvaltain erilaisen liigan ja nauttia paljon enemmän jokapäiväisestä elämästä. Tietenkin yhtä suurella vastuulla ja voitontahdolla ja hyvällä työmoraalilla, mutta rauhallisemmassa ympäristössä”, Messi sanoi El Mundo Deportivolle ja Sportille.

Sitäkään ei sovi väheksyä, että Miamin seutu on enimmäkseen espanjankielinen. Englanti ei Messiltä tiettävästi taivu.

Miamissa jalkapallo on yksi ammattilaislaji koripallon, baseballin, amerikkalaisen jalkapallon ja jääkiekon rinnalla – ja toistaiseksi niistä pienin, mutta Messi lisää kiinnostusta huimasti. NHL-joukkue Florida Panthersin suomalaiskapteeni Aleksander Barkov on ollut suurempi nimi kuin yksikään Inter Miamin jalkapalloilija, mutta se muuttuu.

Valotaulu toivotti Lionel Messin tervetulleeksi Miamiin keskiviikkona koripalloliiga NBA:n kolmannessa finaaliottelussa, jossa Miami Heat isännöi Denver Nuggetsia.

Englantilaislegenda David Beckhamin omistaman Inter Miamin projekti ja MLS-liigan valmis potentiaali vetoavat maailman jalkapalloyleisöön taatusti saudiliigaa enemmän. Näin on ainakin lyhyellä tähtäimellä. Kuka tietää, jos saudirahalla rakennetaan lopulta maailman katsotuin liiga, mutta se on etäinen visio.

MLS:n terveestä vetovoimasta kertoo, että sinne suuntaa entistä enemmän eurooppalaisia huippupelaajia jo nuorena, kuten voidaan todeta liigan suomalaisviisikostakin. Robert Taylorista on muuten tulossa Messin uran ensimmäinen suomalainen joukkuetoveri.

Hän kertoi alkuvuodesta HS:lle, miten paljon ilmasto tekee elämänlaadulle.

”Ei siitä ole kahta sanaa. On kiva lähteä kotoa aina sortseissa ja t-paidassa.”

Messi täyttää parin viikon päästä 36 vuotta, mutta ei ole epäilystäkään, etteikö hänestä irtoaisi vielä pari kautta huipputasolla. Sen hän näytti viime talvena johtamalla Argentiinan maailmanmestaruuteen. Messi näkee itsekin tuon saavutuksen uransa kruununa, ja sen ansiosta hän saattaa voittaa vuoden parhaalle jalkapalloilijalle myönnettävän Kultaisen pallon historian ensimmäisenä MLS-pelaajana.

Kaikesta aisti, että pelaaminen Paris Saint-Germainissa kahdella viime kaudella ei yksinkertaisesti motivoinut Messiä riittävästi, ja sen hän tunnusti yllättävänkin suoraan barcelonalaisten lehtien yhteishaastattelussa.

Messi muistutti, ettei koskaan edes halunnut Pariisiin. Hänen oli pakko lähteä FC Barcelonasta, koska sikariporras oli romuttanut seuran talouden. Barçalla ei ollut rahaa maksaa hänen palkkaansa, ja Espanjan liigan säännöt estivät yksinkertaisesti laskemasta sitä.

Hän olisi halunnut palata Barcelonaan ensi kaudeksi ja hyväksynyt paljon pienemmän palkan kuin mitä saa Yhdysvalloista. Seuran jatkuvat talousvaikeudet ja liigan kulukuri tekivät hänen rekisteröintinsä kuitenkin niin hankalaksi, että Messi ei halunnut jäädä odottamaan asian mahdollista ratkeamista.

Pari vuotta sitten hän teki juuri niin ja päätyi itkemään pettymyksestä.

Elämänlaatu ratkaisee luultavasti myös Messin seuraavan liikkeen Amerikan-seikkailun päätteeksi. Hän on vakuuttanut asettuvansa uransa jälkeen Barcelonaan.

”Se on kotini.”