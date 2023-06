Jens Portin teki ensimmäisen uran ammattijalkapalloilijana ja nyt hän on lentäjä.

Yksi ovi sulkeutui lopullisesti syksyllä 2017, mutta lähes heti perään raottui toinen. Pietarsaarelaislähtöinen Jens Portin elää tällä hetkellä elämänsä toista suurta unelmaa: hänestä on tullut lentäjä.

Entinen jalkapalloilija on Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristössä kuin kotonaan. Ehkä mielikuvaan vaikuttaa myös hänen särmä työasunsa, josta huokuu sekä vanhan ajan charmia että ajan kestänyttä tyyliä.

Taivas on auennut siniseksi aamupäivän sadekuurojen jälkeen. Portin on lähdössä elämänsä neljännelle keikalle lentäjänä.

Nyt hän kertoo miten entisestä ammattifutaajasta tuli lentäjä.

Jens Portin muistelee matkustaneensa lentokoneella ensimmäisen kerran 3- tai 5-vuotiaana. Kiinnostus lentokoneisiin ja lentämiseen syntyi varhain.

"Jalkapallo oli eka haaveeni, mutta kiinnostus lentämiseenkin on ollut ihan pikkupojasta asti. Ollaan isoisän kanssa käyty aikoinaan bongailemassa lentoja täällä”, Portin, 38, sanoo Helsinki-Vantaalla.

” Oli hienoa olla töissä ekaa päivää, kun on aina unelmoinut siitä.

Häntä hymyilyttää haastattelun aikana paljon. Eikä ihme. Lentoaseman seutu on kasvanut ja muuttunut lähes tunnistamattomaksi verrattuna 1980-luvun vuosiin, mutta Portinin unelma on pysynyt samana.

Kun Portinin ensimmäinen unelma, hyvä jalkapalloura, päättyi syksyllä 2017, Portin jätti lähes välittömästi hakemuksen päästä opiskelemaan lentäjäksi. Hakuprosessi oli pitkä, mutta palkitsi.

Itse koulutus lentäjäksi kesti noin kaksi vuotta. Ensimmäiset puolitoista koulutuksen hoiti Patria Pilot Training Tampereella yhteistyössä Finnairin kanssa, minkä jälkeen koulutus jatkui Vantaalla Finnair Flight Academyssa.

Koulutukseen kuului myös lentämistä pienkoneilla, ensin kouluttajan kanssa, lopulta yksin. Portin myöntää, että elämän ensimmäinen lento yksin tarjosi ikimuistoisen kokemuksen.

Koulutus sisälsi paljon myös teoriaa ja opiskelua simulaattorin avulla. Koulutussimulaattori on käytännössä yksi yhteen lentokoneen oikean ohjaamon kanssa, joten ensimmäinen istahdus matkustajakoneen ohjainten äärelle ei tarjonnut yllätystä.

Jens Portin Helsinki-Vantaan lentoaseman maisemissa 30. toukokuuta 2023.

Portinin ensimmäinen työkeikka lentäjänä oli toukokuussa lento Helsingistä Düsseldorfiin ja takaisin.

”Oli hienoa olla töissä ekaa päivää, kun on aina unelmoinut siitä. Siinä ei saa kuitenkaan liikaa miettiä muuta: kaikki työhön liittyvät asiat pitää olla päällimmäisinä mielessä, turvallisuus ennen kaikkea. Täytyy pysyä nöyränä”, Portin sanoo.

”Simuihin verrattuna matkustajat ovat kyydissä ja matkustavat eri syistä, liittyi se sitten vapaa-aikaa tai työhön. Me olemme siellä myös heitä varten. Siitä tulee työn merkitys.”

Seuraavaksi odottivat Berliini ja Pariisi. Hohdokasta, eikö!

Portin on selvästi todella onnellinen uudesta ammatistaan, vaikka totuus työnkuvasta ei ole niin romanttinen kuin ulkopuoliset saattavat ajatella.

”Euroopassa edestakaiset lennot ovat useimmiten teräviä, eli kohteessa viivytään vain noin tunti, eikä lentäjä yleensä poistu koneelta ennen paluulentoa. Lentoajat ovat myös suhteellisen lyhyitä ja silloin keskitytään tietysti työtehtäviin, esimerkiksi yhteydenpitoon lennonjohdon kanssa”, Portin sanoo.

” Aina halusin ikkunapaikan, halusin seurata mitä siellä ulkona tapahtuu – ja katsoa maisemia tietenkin.

Kuulostaa ehkä kiireiseltä, mutta mitään ei tehdä hutiloiden. Ja perusasiahan on, että lentäjä haluaa lentää. Hänen motiivinsa ei voi olla kuviteltu jetset-elämä eksoottisissa kohteissa tai selfieiden napsiminen kuuluisien turistinähtävyyksien ääreltä.

Portin muistuttaa haastattelun aikana monta kertaa, että on vasta aloitteleva lentäjä. Hän ei silti kiellä, etteikö nauttisi työstään täysillä.

Hän pitää tässä vaiheessa suhteellisen lyhyitä lentoja loistavana oppina ja puhuu hetken kuin urheilija.

”Saa paljon toistoja, kun on lyhyitä matkoja.”

Haastattelupäivänä hänen ohjelmassaan ovat menopaluulennot Tukholmaan ja Ouluun. Se tarkoittaa neljää ”sektoria”, mikä on maksimimäärä yhdelle työpäivälle.

Esimerkiksi haastattelupäivänä Portinin työt alkoivat vähän ennen puoltapäivää, ja lentäjä pääsi takaisin kotiinsa Porvooseen illaksi.

"Tällä hetkellä sopii erittäin hyvin, ettei ole hirveästi yönylireissuja.”

Portin työskentelee Finnairin palveluksessa määräaikaisella sopimuksella. Hän lentää Airbus-laivaston malleja A319, A320 ja A321.

Ne on tarkoitettu juuri Euroopan lentoihin, ja kyytiin mahtuu 144–209 matkustajaa.

Jaron Jens Portin Veikkausliigan ottelussa VPS:aa vastaan 21. heinäkuuta 2007.

Kun Portin aikaisemmin lensi halki ilmojen matkustajana, hän tahtoi tietyn istuinpaikan.

"Aina halusin ikkunapaikan, halusin seurata mitä siellä ulkona tapahtuu – ja katsoa maisemia tietenkin.”

Nyt lentäjänä hänellä on koneen paras ikkunapaikka. Lyhyillä lennoilla maisemien ihailuun ei jää valtavasti aikaa, vaikka hetkiä nauttimisellekin löytyy.

Portin on virallisesti perämies eli hän lentää yhdessä koneen kapteenin kanssa. Siinä korostuvat tiimipeli ja hyvä valmistautuminen, eli asiat, jotka olivat peruspilareita myös Portinin aiemmalla uralla.

Portinin jalkapalloura ei noussut äärimmäisen maineikkaaksi, vaikka oli vahva.

Puolustaja edusti synnyinkaupunkinsa Pietarsaaren Jaroa Veikkausliigassa kuusi vuotta ennen kuin siirtyi ammattilaiseksi Gefle IF:ään, Ruotsiin.

Länsinaapurissa kului kahdeksan vuotta. Gefle ei kuulu Ruotsin suurseuroihin, mutta se saavutti Portinin aikana voittoja pääsarjan suurseuroista.

”Jalkapallosta jäi mieleen paljon hyviä asioita: pelit, kun on täydet katsomot, joukkueen yhteiset voitot ja yhdessä oleminen. Eniten ehkä kaipaa sitä yhdessä tekemistä. Pukukoppifiilistä on ollut vaikea saada uran jälkeen.

Vain yksi asia jätti spekuloimista.

”A-maajoukkue jäi. Olin Mixun (päävalmentaja Paatelaisen) joukkueen mukana yhdellä leirillä B-maajoukkueen kanssa. Tiesin, että kilpailu on kovaa. Pakko olla tyytyväinen uraan, mutta tietenkin A-maaottelu olisi ollut piste iin päälle”, Portin sanoo.

Hän pelasi uransa alkupuolella neljä maaottelua nuorten maajoukkueessa valmentaja Markku Kanervan alaisuudessa.

Jalkapallouralta saadut opit ovat auttaneet myös lentäjäksi valmistautumisessa. Yhtäläisyyksiä löytyy. Portinin rauhallisuus ja kylmäpäisyys sopivat molempiin.

”Kysytään nopeaa päätöksentekoa, huolellisuutta, paineensietokykyä ja määrätietoisuutta. Mitä enemmän treenaamme näitä juttuja, niin sitä paremmin olemme valmiina. Koulutus jatkuu koko ajan. Pitää pysyä ajan tasalla kaikessa.”

Portin on edelleen hyvässä kunnossa. Hän pitää kuntoaan yllä pääosin juoksemalla. Juoksukilometrejä kertyy noin 1 000 vuodessa. Hän ei ole hylännyt jalkapalloakaan täysin.

”Jalkapalloa seuraan miten vain kerkeän: Englannin Valioliigaa sekä Gefleä ja Jaroa, että miten nämä pärjäävät. Veikkausliigasta katson toki tulokset, mutta itse pelejä ei niin paljon.”

” On ollut mahtavaa, että on saanut tehdä just sitä, mistä on tykännyt.

Portin pitää edelleen yhteyttä joihinkin vanhoihin pelikavereihinsa.

”Olen saanut heiltä onnitteluja uudesta työstäni, kun he ovat tienneet pitkäaikaisen kiinnostukseni ja unelmani.”

Portin kuvailee kahden unelman täyttymistä sekoitukseksi päämäärätietoisuutta ja onnea.

”Olen kiitollinen siitä, että asiat ovat menneet näin. On ollut mahtavaa, että on saanut tehdä just sitä, mistä on tykännyt. Toki tämä nykyinen on vielä uusi ammatti.”

Hän on erityisen kiitollinen perheelleen ja muille läheisilleen kaikesta tuesta, jota on saanut matkan varrella. Esimerkiksi kun hän kouluttautui Tampereella, perhe asui Pietarsaaressa ja vaimolle jäi päävastuu perheen pyörittämisestä.

Nyt kotina on Porvoo, jonne isä pääsee kotiin joka ilta.

Portinin perheeseen kuuluvat vaimo sekä 10-vuotias tytär ja 5-vuotias poika. Lapset eivät odota isältä tuliaisia joka reissulta.

"Kyllä he nyt ajattelevat ja ymmärtävät, että olen töissä. Jos tulee vapaa-ajan matka, niin sitten eri asia”, Portin sanoo hymyillen.