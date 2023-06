Ensi viikon formula ykkösten Kanadan osakilpailu pystytään F1-sarjan mukaan ajamaan, vaikka maassa riehuvat laajat maastopalot.

Kanadassa on riehunut jo viikkojen ajan satoja maastopaloja ympäri maata.

Tilanne on tehnyt ensi viikon formula ykkösten Montrealin gp-kisan järjestämisestä epävarmaa. Montreal sijaitsee Quebecin provinssissa, jossa maastopaloja on käynnissä jopa 150.

Paloista on levinnyt savua runsaasti muualle Kanadaan ja Yhdysvaltoihin. Esimerkiksi New Yorkissa ilmanlaatu on ollut viime päivinä erittäin huono.

BBC:n mukaan formula 1 on kuitenkin ilmoittanut reilu viikko ennen Kanadan osakilpailua, etteivät palot vaaranna sitä.

F1-sarja ”on varmistanut, että Montrealissa tilanne on erilainen kuin maan muissa osissa ja Yhdysvalloissa.”

”Riskit ovat matalat ja ilmanlaatu Montrealissa on hyvä”, F1 sanoi BBC:n mukaan.

Jos Montrealin osakilpailu peruttaisiin, se olisi jo toinen olosuhteiden vuoksi peruttu formula ykkösten osakilpailu lyhyen ajan sisällä.

Toukokuussa Italian Imolan gp-kisa peruttiin Pohjois-Italian rankkasateiden ja tulvien vuoksi.

Montrealin gp-kisa on tarkoitus ajaa sunnuntaina 18. kesäkuuta ja aika-ajot lauantaina 17. kesäkuuta.