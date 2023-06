Suomesta etsitään paria nuorta testiajoihin Yhdysvaltoihin. Tavoitteena on saada suomalaiskuljettaja Indy-sarjaan.

Indianapolisin 500 mailin ajo on Yhdysvaltojen isoimpia urheilutapahtumia. Tänä vuonna ajo ajettiin 28. toukokuuta.

Tero Palmroth on toistaiseksi ainoa suomalainen moottoriurheilija, joka on osallistunut maineikkaaseen Indianapolisin 500 mailin ajoon Yhdysvalloissa.

Nyt Palmroth hakee työlleen jatkajaa. Hän etsii taustajoukkonsa kanssa nuorta suomalaista ajajaa, jolle voisi jonain vuonna avautui Yhdysvalloissa ajettavien pikkusarjojen kautta paikka Indianapolisin lähtöviivalle.

Tätä varten Palmroth perusti äskettäin Indy junior akatemia Suomi-USA -nimisen hankkeen. Tarkoituksena on löytää pari kolme ajajaa, jotka ajaisivat syksyllä testiä ovaaliradalla Yhdysvalloissa.

”Nimensä mukaan akatemia on kohdistettu nimenomaan suomalaisiin ajajiin, koska liikkeellä on paljon muunkin maalaisia ajajia. Nyt on ovi avoin suomalaiselle lahjakkuudelle”, Palmroth sanoo.

Palmroth ei kerro, mistä Indy-sarjan tallista on kysymys

”Minulla on asiasta sopimus. Yhdysvaltain paketti on nyt kunnossa. Jos kaveri menee läpi, tallilla on varaus häneen. Talli tiedottaa asiasta sitten syksyllä”, sanoo Palmroth, joka oli parhaimmillaan kahdestoista vuoden 1990 Indianapolisin ajossa.

Palmroth sanoo etsivänsä ajajaa, jolla on kokemusta formula 2 -sarjan ajamisesta Euroopassa. Jos sopimus Yhdysvaltoihin syntyy, suomalaislahjakkuus ajaisi ensin pikkuformuloita.

” Teoriassa on mahdollista, että suomalaisnuori voisi ajaa Yhdysvalloissa jo ensi vuonna. Mutta jos ei löydy oikeaa yksilöä, niin sitten seuraavana vuonna. Meillä on 5–7 vuoden suunnitelma.”

Ajolahjakkuuden lisäksi valittavalta vaaditaan lujaan henkistä kestävyyttä.

”Pitää löytyä sisua”, Palmroth sanoo.

Kolmantena puolena on hankkeen rahoitus. Formulasarjan ajaminen on kallista.

Rahoituskuvio on rakennettu niin, että ajajan taustalle löytyy jokin suomalaisyritys, jolla jo on liiketoimintaa Yhdysvalloissa tai suunnittelee sitä.

Yritykseltä ja ajajan sidosryhmiltä vaaditaan vähintään puolet budjetista.

”Esimerkiksi jos budjetti olisi miljoona dollaria, 500 000 dollaria pitää tulla ajajan puolelta. Uskon ja olen varma, että Suomesta löytyy yrityksiä, joita asia kiinnostaa”, Palmroth sanoo.

”Rahoituksen pitää olla terveellä pohjalla eikä niin, että rikkaat vanhemmat maksaisivat kaiken. Ydinasia on ymmärtää, että 70 prosenttia työstä on olla Yhdysvalloissa suomalaisyrityksen suurlähettiläs. Se on aivan erilaista kuin jääkiekon tai jalkapallon pelaajalla.”