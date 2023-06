Korpela edusti lontoolaisseuraa kesäkuusta 2021 lähtien.

Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen kantaviin voimiin lukeutuva Tinja-Riikka Korpela jättää seurajoukkueensa Tottenham Hotspurin.

Lontoolaisseura kertoi suomalaismaalivahdin lähdöstä nettisivuillaan. Korpela pelasi Tottenhamin riveissä kesäkuusta 2021 lähtien.

”Ei ole helppoa sanoa näkemiin, mutta toivomme ’Tinnille’ kaikkea hyvää tulevaisuudessa”, Tottenham-pomo Andy Rogers sanoi ja kiitteli suomalaista hyvästä työstä joukkueen eteen.

37-vuotias oululaismolari on tehnyt komeaa uraa ulkomailla. Hän on pelannut Englannissa myös Evertonissa. Lisäksi pelikokemusta löytyy myös Saksasta, Ruotsista ja Norjasta. Hän on ollut pitkään Suomen maajoukkueen luottomaalivahti.