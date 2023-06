NHL-finalisti Florida Panthersin kapteeni Aleksander Barkov omistaa Tapparasta vajaat kymmenen prosenttia.

Monissa jääkiekkoa seuraavissa suomalaistalouksissa on heräilty viime viikkona kolmen aikoihin aamuyöllä. Syynä tälle on luonnollisesti NHL:n finaalisarja, jossa kolmen suomalaispelaajan edustama Florida Panthers kohtaa Vegas Golden Knightsin.

Televisiota on viritelty yöllä päälle myös Tapparan toimitusjohtajan Mika Aron perheessä. Koko Tapparan seurayhteisölle käynnissä oleva finaalisarja on historiallinen – toimiihan Floridan kapteenina Aleksander Barkov, toisen polven tapparalainen.

Kolmannen finaalin alla Aro arveli, että hänkin saattaa jo herätä jälkikasvun tavoin katsomaan ottelua suorana.

”Olemme seuranneet täällä Tapparan piirissä todella suurella mielenkiinnolla ja myös lämmöllä ’Sashan’ edesottamuksia”, Aro kertoo.

”Tiedämme, kuinka pitkään hän on tehnyt kovasti töitä, jotta pääsisi tuohon pisteeseen. Olemme tosi onnellisia hänen puolestaan.”

Rauhallinen ja hyväkäytöksinen Barkov, 27, on voittanut urallaan kertaalleen myös NHL:n herrasmiespelaajan Lady Byng -palkinnon. Tapparalle hän on mitä mainioin seuralähettiläs, vahvistaa Aro.

”Sasha edustaa tapparalaisuutta – hän on näyttänyt, kuinka kovalla työllä ja kärsivällisyydellä pystyy saavuttamaan hienoja asioita. Vaikka hän on ollut jo nuorena tähti, on hän kuitenkin säilyttänyt hienon työnteon asenteen.”

Barkov ei ole Tapparalle pelkästään ex-pelaaja. Kesäkuussa 2020 hän hankki seuran toimintaa pyörittävästä Tamhockey Oy:stä merkittävän osuuden.

Barkov osti 11 300 osaketta 508 500 eurolla. Runsaan yhdeksän prosentin omistusosuudellaan hän on Tapparan kolmanneksi suurin omistaja Chaim ”Poju” Zabludowiczin ja Antti Peltosen jälkeen.

”Meillä on yli 80 osakkeenomistajaa, ja omistus on melko hajautunut, joten se kymmenisen prosenttia on iso osuus”, Aro kertoo.

Tapparan toimitusjohtaja Mika Aro (vas.), omistaja Chaim Zabludowicz ja hallituksen puheenjohtaja Mikko Leinonen poseerasivat Kanada-maljan ja CHL-voittopokaalin kanssa toukokuun lopulla Helsingissä.

”Se oli meille myös taloudellisesti merkittävä asia koronan keskellä, kun oli suurta epävarmuutta. Jouduimme tekemään päätöksiä muun muassa toimitila­investoinneista, ja oli hienoa, että Sasha lähti mukaan.”

Kauden aikana Barkovia pitää kiireisenä satakunta NHL-ottelua harjoituspelien alusta pudotuspelien loppuun saakka. Tällöin häntä ei ole omistaja-asioilla häiritty, kertoo Aro.

”Kun pelikausi on käynnissä, annamme hänen keskittyä uraansa. Sitten kun hän on täällä kesällä, osallistuu hän harjoituksiimme ja pääsemme myös vaihtamaan ajatuksia.”

NHL-urallaan Barkov on ehtinyt tienata jo komean potin. Panthersilta Barkov ansaitsee kauteen 2029–2030 asti keskimäärin kymmenen miljoonaa dollaria kaudessa, mikä tarkoittaisi nykykurssilla vajaata 9,4 miljoonaa euroa.

Toistaiseksi Barkov on ehtinyt NHL-pelaajapalkoillaan ansaita uransa aikana bruttona noin 50 miljoonaa dollaria, ilmenee Capfriendly-sivuston luvuista.

Nettotulojen osuutta moniin kollegoihin verrattuna kasvattaa huomattavasti se, ettei Floridassa ole lainkaan osavaltion tuloveroa yksityishenkilöille. Esimerkiksi New Yorkin osavaltiossa kiekkotähdet voivat maksaa osavaltiolle veroa yli kymmenen prosenttia.

Florida kavensi kolmannen pelin voitolla finaalisarjan tilanteeksi 1–2. Mikäli joukkue onnistuisi vielä kääntämään sarjan edukseen, nähtäisiin Stanley Cup mitä todennäköisimmin Tampereella.

Tuntuisi luontevalta, että mukana juhlajärjestelyissä olisi myös Tappara.

”Emme ole vielä ehtineet niin pitkälle ajatella. Katsotaan ensin miten käy, ja sitten olisi Sashasta kiinni, miten hän haluaisi saavutustaan juhlistaa”, Aro tyytyy sanomaan.