Jalkapalloa seuraava maailma kohahti tapansa mukaan kesällä 2021, kun Manchester City maksoi Aston Villalle noin 117 miljoonaa euroa Jack Grealishista.

Englantilaispelaajan avauskausi mestarijoukkueen riveissä oli haastava, ja jättiflopin leimaa soviteltiin hänen harteilleen.

Kuluva sesonki on muuttanut narratiivia. Grealish on pelannut erinomaisen kauden Manchester Cityssä, joka on voittanut tällä kaudella jo kolmannen peräkkäisen Valioliigan mestaruutensa sekä Englannin cupin.

Grealishin kohdalla tason parantuminen oli ennustettavissa. Sama kaava on toistunut muidenkin Cityn pelaajien kohdalla Pep Guardiolan aikakaudella. Bernardo Silva ja Riyad Mahrez pelasivat aikanaan tukkoiset avaussesongit Manchester Cityssä ja räjähtivät toisella kaudella liekkeihin.

Grealishin kohdalla eron teki yli 100 miljoonan euron siirtosumma. Ei ole uusi tai ihmeellinen asia, että pelaajista maksettavat summat karkaavat Valioliigassa käsistä. Tällä hetkellä valioliigaseurat ovat maksaneet neljästä pelaajasta yli 100 miljoonaa euroa, ja lisää tällaisia jättikauppoja on nykytrendillä luvassa.

Kävimme läpi valioliigaseurojen 15 kalleinta hankintaa. Suurin osa heistä ei ole täyttänyt odotuksia. Millaisia riskejä kalliisiin pelaajaostoihin liittyy?

Jack Grealish vaikutti jo hutiostolta, mutta on päässyt tällä kaudella paremmin vauhtiin.

Valioliigaseurojen 15 kalliimmasta pelaajaostosta kaksi voi listata kiistattomasti rahansa arvoiseksi. He ovat listalla yhdeksäntenä oleva Liverpoolin toppari Virgil van Dijk ja listan viimeisenä eli 15. sijalla oleva Manchester Cityn Kevin De Bruyne, joka on ollut vuosikausia Valioliigan parhaita pelaajia.

Grealish on nykyotteillaan nousemassa onnistujien joukkoon.

On toki tulkinnan varaista, miten kovalle tasolle täytyy nousta, että on sarjan historian toiseksi kalleimman pelaajan tittelin arvoinen. Vaikka Grealish on pelannut tällä kaudella erinomaisesti, hän ei ole kuitenkaan Manchester Cityn kolmen tärkeimmän pelaajan joukossa.

De Bruyne, Erling Haaland sekä esimerkiksi Rodri ja Ruben Dias ovat tulleet Manchester Cityyn kymmeniä miljoonia euroja halvemmalla kuin Grealish. Summassa on eittämättä tietynlaista ”lädilisää”, englantilaispelaajasta maksettavaa ekstrahintaa.

Ensimmäinen johtopäätös kalleimpien ostojen listasta on se, että raha antaa mahdollisuuden menestykselle, mutta ei takaa sitä. Merkittävää on se, mitkä suurseurat osaavat käyttää rahansa oikein.

Liverpool maksoi Virgil van Dijkistä lähes 85 miljoonaa euroa.

Kevin De Bruyne ja Erling Haaland ovat olleet Citylle erittäin onnistuneita hankintoja.

Valioliigaseurojen 15 kalliimmasta pelaajaostosta kolmasosan on tehnyt Chelsea ja kolmasosan Manchester United. Heidän hankkimistaan pelaajista kukaan ei ole esiintynyt hintansa edellyttämällä tasolla.

Toki tällä hetkellä historian kallein pelaaja, Chelsean Enzo Fernandez, on pelannut vasta muutaman kuukauden Länsi-Lontoossa. Chelsean Wesley Fofana, Manchester Unitedin Antony ja Liverpoolin Darwin Nuñez pelaavat vasta ensimmäistä kauttaan nykyseuroissaan. Heidän kohdallaan lopullista tuomiota onnistumisesta on liian aikaista tehdä.

Chelsea ja Manchester United ovat joka tapauksessa esimerkkejä suurseuroista, joilla on rahaa, mutta ei ole urheilullista visiota. Viime vuosien menestysseurojen, Manchester Cityn ja Liverpoolin, yksittäiset todella ison rahan hankinnat ovat onnistuneet puolestaan varsin hyvin.

80 miljoonan euron Kepa Arrizabalaga ei ole välttämättä edes Chelsean paras maalivahti.

Toinen johtopäätös on se, että valtavat siirto­summat ovat riski myös pelaajien itsensä kannalta, vaikka he eivät sinänsä niihin voi vaikuttaa.

Siirtosumma on asia, mihin kärkäs britti­media ja muukin jalkapallo­maailma väistämättä vertaa pelaajia päivästä toiseen. Esimerkiksi Fernandez on erin­omainen jalka­palloilija, ja hänen varaansa Chelsea voi rakentaa pelaamistaan tulevina vuosina.

Onko hän kuitenkaan maailman paras keskikenttäpelaaja, kuten 121 miljoonan euron siirtosummasta voisi odottaa? Ei.

Onko Kepa Arrizabalaga maailman paras maalivahti tai Marc Cucurella maailman paras laitapakki, kun kumpikin on siirtosummaltaan pelipaikkansa kallein? Kumpikaan ei ole välttämättä pelipaikkansa paras edes Chelseassa.

Harry Maguire on viime vuosien klassisin esimerkki pelaajasta, joka on murentunut siirtosummansa aiheuttamien odotusten alla. Maguire pelaa aina paremmin Englannin maajoukkueessa kuin Manchester Unitedissa, jossa hänen otteitaan seurataan maailman kalleimman topparin suurennuslasilla.

Harry Maguire ei ole ollut hintansa väärti.

Kolmas johtopäätös on se, että tietyt keskisuuret tai Valioliigan mittakaavassa pienet seurat ovat osanneet rahastaa kirkkaimmilla timanteillaan. Esimerkiksi Leicester on tehnyt kolmella pelaajalla (Maguire, Fofana ja Mahrez) rahaa yli 200 miljoonaa euroa.

On myös selvää, että jättiseurat ovat niitä, jotka tekevät kalliita hankintoja.

Valioliigan niin sanotun kuuden suuren ulkopuolelta hintavin on vasta sarjan historian 20. kallein hankinta Alexander Isak. Newcastle maksoi hänestä viime kesänä 70 miljoonaa euroa.

Se oli toki nykyisen upporikkaan Newcastlen ensimmäinen superhankinta, ja niitä on todennäköisesti Koillis-Englannista lisää luvassa tulevaisuudessa.

Seuraavaa pelaajaa, joka tulee jättiseurojen ulkopuolelta, saa etsiä listalta pitkään. Hän on Valioliigan historian 54. kalleimpana hankintana Sebastien Haller, josta West Ham maksoi aikanaan 50 miljoonaa euroa.

Mestarien liigan finaali Manchester City–Inter alkaa lauantaina kello 22.