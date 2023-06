Ruotsalainen jalkapalloilija Nilla Fischer paljastaa uutuuskirjassaan, että Ruotsin jalkapallomaajoukkue joutui todistamaan sukupuolensa näyttämällä sukuelimensä vuoden 2011 MM-kisoissa.

Ruotsin naisten jalkapallomaajoukkue koki nöyryyttävää kohtelua vuoden 2011 MM-kisoissa, uutisoivat muun muassa ruotsalaismediat Aftonbladet ja SVT.

Asia tuli julkisuuteen ruotsalaisesta jalkapalloilijasta Nilla Fischerista kertovassa uutuuskirjassa Jag sa inte ens hälften.

Kirjassa Fischer paljastaa, että vuoden 2011 MM-kisoissa Ruotsin jalkapallomaajoukkue joutui todistamaan sukupuolensa näyttämällä sukuelimensä joukkueen lääkärille.

Tapahtumaketju sai alkunsa, kun Päiväntasaajan Guinean kolmea pelaajaa syytettiin siitä, että he olisivat miehiä. Kaksi joukkueen pelaajaa myös lähetettiin SVT:n mukaan kotiin vain hetki ennen MM-kisojen alkua.

Tämän vuoksi kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA vaati pikaisia sukupuolitarkastuksia kaikille MM-kisoissa pelaaville.

Fischerin mukaan Ruotsin maajoukkueen lääkäri ja fysioterapeutti kiersivät pelaajien hotellihuoneiden ovelta ovelle ja pelaajien piti laskea housunsa alas naispuolisen fysioterapeutin edessä.

”Kun kaikki joukkueessamme oli tarkistettu eli kaikkien sukuelimet oli paljastettu, lääkärimme pystyi todistamaan, että olemme kaikki naisia”, Fischer sanoo.

”Miksi meidät pakotetaan tähän? Tämän voisi varmasti tehdä eri tavalla? Pitäisikö meidän kieltäytyä? Toisaalta kukaan ei riskeeraisi MM-kisoissa pelaamista. Meidän täytyy käydä nöyryyttävä prosessi läpi huolimatta siitä, kuinka oudolta ja loukkaavalta se tuntuu”, hän kuvailee kirjassa.

Vuoden 2011 MM-kisojen aikaan Ruotsin maajoukkueen lääkärinä toiminut Mats Börjesson kertoo Aftonbladetille, että hänen mielestään osa kirjan yksityiskohdista on väärin. Hänen mukaansa tarkastuksia ei esimerkiksi tehty kisojen aikana vaan ennen niitä.

Börjesson ei halua puhua tarkastuksen yksityiskohdista, mutta hänen mukaansa sen tekeminen oli perusteltua.

”Ei Fifa tee tätä ollakseen ilkeä. Naisten urheilusta on yritetty tehdä oikeudenmukaista, jotta et harjoittele koko elämääsi ja sitten kohtaa jotakuta, jolla on kohtuuton etu”, hän sanoo.

Vastaavat tarkastukset ovat olleet aiemmin suhteellisen yleisiä naisten urheilussa. Esimerkiksi suomalaishiihtäjä Marja-Liisa Kirvesniemi joutui sukupuolitesteihin monesti uransa aikansa, ja vuonna 1991 Val di Fiemmen MM-kisoissa hänelle tehtiin gynekologinen tutkimus.

Myös ennen vuoden 2015 naisten jalkapallon MM-kisoja ainakin Saksan joukkue joutui sukupuolitesteihin neljän vuoden takaisten kisojen tapahtumien vuoksi.

Nykyisin tällaiset testit ovat muuttuneet aiempaa monipuolisemmiksi. Kromosomien, hormonien ja sukupuolielimien lisäksi testeissä huomioidaan muun muassa luonteenpiirteeseen liittyviä asioita. Lisäksi tärkeää on se, minkä sukupuolen edustajaksi urheilija itsensä kokee.