Lauantaina saatiin lisä­vahvistusta sille, että Suomen jalkapallomaa­joukkueen kaikkien aikojen maalintekijän Teemu Pukin seuraava osoite saattaa olla Pohjois-Amerikan liiga MLS ja Minnesota United -seura.

Minnesotalainen Pioneer Press kertoi lauantaina, että Teemu Pukki olisi lähellä sopimusta Minnesota Unitediin. Pukin agentti Teemu Turunen totesi lauantaina viestissään, että ”kaikki on auki”. Kumpikin asia voi pitää paikkansa. Pukki voi olla lähellä sopimusta MLS-liigan Minnesota Unitedin kanssa ja yhtä lailla kaikki voi olla auki, kunnes Pukin nimi on sopimuspaperissa.

Pukilla, 33, on vielä pari kolme hyvää pelivuotta jäljellä ulkomailla. Edessä on viimeisen sopimuksen allekirjoittaminen ulkomailla, ja samalla pelaajauran viimeinen mahdollisuus suureen tilipussiin.

Pukin päätyminen MLS:ään ei olisi suuri yllätys. Sieltä hänen on mahdollista saada huomattavasti suurempi palkka kuin mitä hän voisi saada eurooppalaisesta pääsarjaseurasta. Ei voi myöskään vähätellä sen merkitystä, että Minnesota Unitedissa pelaa Pukin maajoukkuekaveri Robin Lod, joten Pukin perheellä olisi tuttua seuraa.

Kesäkuun alussa Minnesota United teki joukkueessaan tilaa yhdelle ulkomaiselle pelaajalle, kun se luopui yhdestä sellaisesta.

Minnesota Unitedissa Pukista tulisi tähtikategorian pelaaja. MLS-seuroilla on palkkakatto, mutta samalla myös poikkeussääntö palkkakattoon. Kullakin seuralla on joukkueessaan kolme paikkaa niin sanotuille designated player -pelaajille, jotka eivät kuulu palkkakattoon. Esimerkkinä tämän hetken kallein dp-pelaaja, entinen Liverpool-pelaaja Xherdan Shaqiri, joka saa taattuna vuosikorvauksena 8,2 miljoonaa dollaria.

Jos Pukki päätyy Minnesota Unitediin, tulee hänestä dp-pelaaja. Pioneer Pressin mukaan Minnesota United on siirtämässä kesken kauden paragualaishyökkääjä Luis Amarillaa, 27, Meksikon liigaan. Näin Minnesota tekee tilaa joukkueessaan Pukille yhtenä kolmesta dp-pelaajasta.

Amarillan ja toisen dp-pelaajan Mender Garcian pohjapalkat ovat varsin vaatimattomat: Amarillan 675 000 dollaria ja Garcian 350 000 dollaria vuodessa.

Kolmannen dp-pelaajan Emanuel Reynoson pohjapalkka vuodessa on 1,6 miljoonaa dollaria. Vuosipalkan päälle tulevat kuitenkin allekirjoituspalkkiot, markkinointibonukset ja agenttipalkkiot. Esimerkiksi Reynoso saa taattuna vuosikorvauksena vähintään 2,2 miljoonaa dollaria, joka siis sisältää myös vuosipalkan.

MLS:ssä palkkataulukot ovat läpinäkyviä, joten Pukin vuosipalkka on julkista tietoa sen jälkeen, jos hän tekee sopimuksen MLS-seuran kanssa. Varovaisesti arvioituna Pukki voisi saada yli 2 miljoonaa dollaria pohjapalkkana vuodessa ja sen päälle tulisi vielä muut bonukset. Viime vuonna seurasta lähti vaatimattomille tehoille jäänyt ranskalaishyökkääjä Adrien Hunou, joka sai 2,7 miljoonaa dollaria kaudessa.

Pioneer Pressin mukaan Minnesota maksanee Pukille huomattavan suurta palkkaa, koska vapaana pelaajana Pukista ei tarvitse maksaa siirtokorvausta.

Valistuneiden arvioiden mukaan Pukki on ansainnut uransa aikana toistaiseksi yli 10 miljoonaa euroa vuosipalkkoina ennen veroja. Se on tullut viidentoista vuoden aikana. Arvio on sekin, että MLS:ssä hän voisi saada parissa kaudessa jopa puolet siitä, mitä hän on koko aiemman pelaajauransa aikana tienannut ennen veroja.