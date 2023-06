Sijoittamaton Tšekin Karolina Muchova pani Iga Swiatekin koville, mutta maailman ykköspelaaja nousi vaikeista tilanteista voittajaksi.

Tenniksen naisten maailman­listan ykköspelaaja, Puolan Iga Swiatek nousi tukalasta tilanteesta Ranskan avointen finaalin voittajaksi Tšekin sijoittamatonta Karolina Muchovaa vastaan. Swiatek voitti ottelun erin 6–2, 5–7, 6–4.

Swiatek ei ollut ennen finaalia hävinnyt erääkään koko turnauksessa. Swiatek johti toista erää lukemin 4–1, kun 26-vuotias Muchova voitti neljä perättäistä peliä ja väänsi erävoiton itselleen.

22-vuotias Swiatek toipui erätappiosta ja kaappasi lopulta uransa neljännen Grand Slam -turnaus­voiton. Viime vuonna Swiatek voitti Ranskan avointen mestaruuden lisäksi US Open -turnauksen.

Modernin ammattilaistenniksen aikana Swiatek on vasta kolmas naispelaaja, joka on voittanut jokaisen neljästä ensimmäisestä Grand Slam -finaalistaan. Monica Seles ja Naomi Osaka ovat aiemmin onnistuneet samassa. Swiatek on voittanut Ranskan avoimissa aiemmin vuosina 2020 ja 2022.

Swiatek on myös nuorin pelaaja, joka on voittanut perättäiset mestaruudet Ranskan avoimissa sitten Monica Selesin, joka voitti 90-luvun alussa perättäiset mestaruudet. Justine Henin on edellinen naispelaaja, joka on voittanut perättäiset mestaruudet Ranskan avoimissa, kun hän voitti 16 vuotta sitten kolmannen perättäisen mestaruutensa siellä.

Päätöserässä ottelu näytti pari kertaa kääntyvän hyvin pelanneelle Muchovalle, joka on maailman­listalla sijalla 43. Muchova mursi päätöserän alussa Swiatekin syötön ja meni 2–1-johtoon. Swiatek kuittasi heti murtamalla Muchovan syötön. Muchova teki uudestaan syötönmurron, kun hän meni 4–3-johtoon. Siitä ahdingosta Swiatek nousi kuitenkin erä- ja otteluvoittoon.

Voittonsa jälkeen Swiatek antoi puheessaan tunnustusta Muchovalle.

”Toivon, että sinulla on edessäsi monia finaaleja”, Swiatek sanoi.

”Kiitän perhettäni. Niin moni ihminen Puolasta tuli tänne, että tunsin teidän rakkautenne. Kiitos.”