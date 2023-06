Valmentajille tulee Huuhkajien treeneissä huutia, jos he ohjeistavat Kamaraa englanniksi.

Glen Kamara on kuulunut pitkään Huuhkajien luottopelaajiin.

Tilanne on tuttu lukemattomista maaotteluviikonlopuista. Huuhkajien johtotähdeksi noussut Glen Kamara marssii median eteen, ja haastattelut käydään englanniksi.

Ja miksei käytäisi? Sierraleonelaisten vanhempien vesa on asunut Englannissa 12-vuotiaasta asti. Englanti on hänen kotikielensä ja se, mitä hän haluaa puhua.

Hiljainen ja ujo Kamara ei viihdy kauaa parrasvaloissa, ja jos häneltä utelee Suomesta tai suomalaisuudesta, saa useimmiten vaivautuneita vastauksia. Suomea hän osaa enää aika huonosti ja juttelee sillä tosi harvoin, kuulemma.

Siksi olikin yllättävää, kun tasan vuosi sitten Kamara teki videohaastattelun maajoukkueen pitkäaikaisen kapteenin Tim Sparvin kanssa – selvällä suomen kielellä.

Ja täysin virheettömällä, sujuvalla suomella.

Monen leuat loksahtivat auki. Hetkinen, mitä tämä oikein on?

Kamaran kasvoille aukeaa leveä hymy. Ei se ihan niin yksinkertaista ole.

”Suomeni on säilynyt yllättävän hyvin. Se on jopa outoa. En puhu sitä kovin usein, lähinnä ystävieni kanssa ja maajoukkueessa.”

” Puhun suomea sellaisissa tilanteissa ja sellaisten ihmisten kanssa, joissa tunnen oloni mukavaksi.

Pyry Soiri, Teemu Pukki ja Glen Kamara naureskelivat Huuhkajien harjoituksissa lokakuussa 2021.

Kyse on ennemmin Kamaran persoonasta. Kentällä hän on taistelija, joka ei pelkää kovia kontakteja, mutta siviilissä ujo mies vetäytyy sivuun ja tarkkailee.

Hänessä on puolia, jotka avautuvat ainoastaan hänet hyvin tunteville. Kuten Sparv tuossa vuoden takaisessa haastattelussa paljasti, hekin puhuivat maajoukkueessa pääasiassa englantia pitkään.

Ja Kamaralle Sparv oli yksi maajoukkueen luottotyypeistä.

”Kun olin nuori ja nousin maajoukkueeseen, olin todella hiljainen. En halunnut sanoa kopissa yhtään mitään! En voinut odottaa, että pääsisin kentälle ja pelaamaan. Varsinkin Tim oli minulle todella tärkeä tyyppi, kun olin uusi pelaaja kopissa. Hän oli aito johtaja. Meillä on hyvä yhteys hänen kanssaan.”

Glen Kamara oli maajoukkueeseen tullessaan ujo nuorimies, joka uskalsi hädin tuskin avata suutaan. Nykyään hän on Huuhkajissa rento, oma itsensä.

Huuhkajien harjoituksissa on jo vakiintunut perinne. Jos joku valmentaja ohjeistaa Kamaraa englanniksi, alkaa palaute välittömästi kanssapelaajilta: lopeta tuo, se puhuu täydellistä suomea! Ja naurunremakka perään.

Kamaraakin tilanne naurattaa. Ja silmin nähden myös helpottaa. Maajoukkueestakin on tullut entistä luotetumpi paikka.

”Puhun suomea sellaisissa tilanteissa ja sellaisten ihmisten kanssa, joissa tunnen oloni mukavaksi. Vie minulle yleensä päivän, kun olen Suomessa, että alan taas puhua suomeksi.”

Kamara saapui Suomeen jo täksi viikonlopuksi ensi viikolla jatkuvien EM-karsintojen alla. Hän on ykkösnimi Helsingissä järjestettävässä katufutisturnauksessa.

Tapahtuma toteutetaan yhdessä energiajuomayhtiö Red Bullin kanssa – joka tuotti myös Kamaran ensimmäisen suomenkielisen haastattelun.

Glen Kamara oli mukana historiallisissa EM-kisoissa.

Pelaajan mukaan Suomessa fanit kysyvät häneltä taajan, voisiko hän puhua vähän suomeksi. Se saa Kamaran hymyilemään, eikä tunnu painostukselta. Lopulta – turvallisessa ympäristössä – hän uskalsi.

”Pitää kiittää sen haastattelun järjestäjiä. Ennen kuin se purkitettiin, minulla ei ollut koskaan sellaista tunnetta, että tekisin mitään tuon tyylistäkään. Näin, vaikka tiedän, että osaan suomea, eikä minulla ole minkäänlaisissa yhteyksissä sen kanssa vaikeaa. He tekivät tilanteesta todella mukavan, ja Timin kanssa oli lopulta helppoa.”

Futistähden kaupallinen yhteistyö kanssa poiki myös odottamattoman tuttavuuden. Vuosi sitten joukko suomalaisia urheilun silmäätekeviä kokoontui Monacoon ikonisen F1-osakilpailun merkeissä.

Samalla Kamara tutustui rallitähti Kalle Rovanperään. Siitä alkoi odottamaton ystävyys.

”Rehellisesti, en ollut aiemmin seurannut rallia ollenkaan. En tiennyt hänestä paljoa ennen kuin tapasimme. Sen jälkeen olen seurannut paljonkin.”

Kalle Rovanperän välittömyys teki Glen Kamaraan suuren vaikutuksen.

Monacossa asuva Rovanperä haastoi tuolloin Kamaran ajamaan kilpaa simulaattorilla ja luonnollisesti rökitti futistähden. Tämä ei ole unohtunut.

”Se oli huijausta! Kamara parahtaa.”

”Laitetaan hänelle nappikset jalkaan ja katsotaan, mikä sitten on homman nimi.”

Rovanperä ei vielä tuolloin ollut voittanut uransa ensimmäistä maailmanmestaruutta. Hän oli kuitenkin ollut jo hyvän aikaa lajin nouseva suurnimi – ja Monacossa piisasi F1-kisan ympärillä luonnollisesti moottoriurheilun faneja.

Ralliässän persoona teki futaajaan suuren vaikutuksen.

”Hän on todella cool nuori poika. Hän on niin uskomattoman nöyrä, ettei ikinä voisi kuvitella isoksi tähdeksi. Hän oli siis aivan kuin kuka tahansa. Arvostan häntä aivan valtavasti. Monaco oli mustanaan faneja, jotka koko ajan kinusivat häneltä nimmareita ja vaikka mitä. Hän on niin iso nimi ja niin cool, ja silti otti minutkin heti mukaan ja huomioon todella kivasti.”