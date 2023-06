Suomen jääkiekkoliitolla on yhteistyösopimus Maraboun kanssa. Jääkiekkoliitto on saanut vastauksen, jonka mukaan brändin omistajayrityksen suomalaisyhtiöllä ei ole kytkyjä Venäjälle.

Suomen jääkiekkoliitto on selvittänyt Marabou-brändin omistajayrityksen epäiltyä Venäjä-kytköstä. Ukrainalaisten ja ruotsalaisten tietojen mukaan brändin omistavalla Mondelezilla on yhä toimintaa Venäjällä.

”Meidän sopimus on Mondelez Finland oy:n kanssa, joka on selvästi viestittänyt meille, että heillä ei ole mitään yhteyksiä Venäjälle. Maraboun valmistus on Ruotsissa”, kertoo Suomen jääkiekkoliiton myynti- ja markkinointijohtaja Lassi Rönkkönen tekstiviestitse kesken jääkiekkoliiton johtoryhmän kokouksen.

”Seuraamme tilannetta ja olemme jatkuvasti yhteydessä Mondelez Finland oy:n kanssa ja arvioimme yhdessä jatkoa.”

Rönkkönen myös toteaa, että Jääkiekkoliitolla ei ole menossa kampanjointia eikä muitakaan toimia Maraboun kanssa. Yhteistyösopimus Maraboun kanssa on vuosille 2022–2025 ja tällä hetkellä se näkyy vain logona Jääkiekkoliiton verkkosivuilla.

Ukraina on laittanut Mondelezin mustalle listalle, koska elintarvikejätti toimii yhä Venäjällä. Ruotsin ulkopoliittisen instituutin analyytikko Jakob Hedenskog kertoi uutistoimisto TT:lle, että Mondelezilla on Venäjällä kolme tehdasta ja että Venäjällä valmistettavista tuotteista menee rahaa veroina Venäjän valtion kassaan.

Tästä syystä Scandinavian airlines, Ruotsin jalkapallomaa­joukkue, lentoyhtiö Norwegian ja Ruotsin valtion omistama rautatieyriys SJ ovat kaikki ilmoittaneet boikotoivansa suklaamerkki Marabouta, uutisoi ruotsalaislehti Aftonbladet.

