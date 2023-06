Kiinalais­fani polki Lionel Messin bussin kiinni – loppu­tuloksena on hämmentävä selfie

Lionel Messin kiinalainen ihailija kokeili useita keinoja, jotta saisi kuvan idolistaan.

Tuntien odotus, kallis hotellihuone ja hengästyttävä seuraaminen läpi Pekingin. Nämä sai kokea kiinalainen Lionel Messin ihailija, joka lopulta sai tuhruisen selfien idolinsa kanssa.

Viime viikolla siirrostaan Inter Miamiin kertonut Messi on parhaillaan Kiinan pääkaupungissa, koska Argentiina pelaa siellä ystävyysottelun Australiaa vastaan ensi torstaina. Messin perässä on lukuisia faneja, jotka haluavat nähdä hänestä edes vilauksen.

Yksi heistä on Liu Yuhang, 26-vuotias tietokone­ohjelmoija Liaoningista. Hän kertoo uutistoimisto AFP:lle rakastuneensa Messiin vuosikymmen sitten.

"Hän ei ole vain urheilija, hän on taiteilija. Hän on antanut minulle tarkoituksen elää ja hänestä on tullut tavallaan uskon asia minulle”, Liu toteaa AFP:lle.

Liu sanoo olleensa erittäin innostunut, kun hän kuuli Messin vierailevan Kiinassa. Hän kuitenkin tiesi, että idolin näkeminen olisi vaikeaa.

Aluksi Liu liittyi muiden fanien joukkoon Argentiinan joukkueen hotellin ulkopuolelle, mutta Messin mennessä sisälle hotelliin häntä ei juurikaan näkynyt.

Liu ei tästä lannistunut. Hän käytti noin 250 euroa ja otti huoneen joukkueen hotellista, mutta tiukat turvatoimet estivät pääsyn Messin lähelle.

Liun mahdollisuus koitti vihdoin sunnuntaina, kun hän näki Argentiinan joukkueen bussin olevan lähdössä harjoituskentälle. Liu otti polkupyörän alleen ja aloitti vimmatun jahdin läpi helteisen Pekingin.

Bussi pysähtyi punaisiin valoihin ja Liu sai palkintonsa: hämmentyneen oloinen Messi vilkutti bussin takapenkiltä, ja Liu sai selfien, jossa Messi näkyy taustalla.

”Sillä hetkellä olin todella onnellinen. Tuhlasin tähän aika paljon rahaa, mutta jos en olisi niin tehnyt... olisin varmasti aina katunut”, Liu totesi.

Argentiinan ja Australian ystävyysottelu pelataan uudistetulla 68 000 katsojan stadionilla. Liput myytiin hetkessä, eikä Liullakaan ole lippua.

"Yritin ostaa mutta en onnistunut”, Liu sanoo AFP:lle. Hän suunnittelee katsovansa ottelun suoratoistona ystäviensä kanssa.