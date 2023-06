PSG menetti jo Lionel Messin. Myös Neymarin tulevaisuus Pariisissa vaikuttaa epävarmalta.

Ranskalainen jalkapallotähti Kylian Mbappé on kertonut seuralleen Paris Saint-Germainille (PSG), että hän ei aio hyödyntää optiota sopimuksensa jatkamisesta vuodella.

Asiasta kertoo uutistoimisto AFP:n mukaan sopimusneuvotteluja läheisesti tunteva lähde.

Mbappén päätöksestä on kertonut myös muun muassa ranskalainen urheilulehti L’Equipe, jonka mukaan tähti kertoi asiasta seuralleen kirjeessä maanantaina.

Yhdysvaltalainen The New York Times on arvioinut, että PSG:n voi olla pakko kaupata tähtipelaajansa jo tänä kesänä. Muuten seura voi menettää Mbappén saamatta pennin pyörylää, kun 24-vuotiaan pelaajan sopimus päättyy ensi vuonna.

PSG menettää myös argentiinalaistähtensä Lionel Messin, 35, jonka sopimus päättyy kesäkuun lopussa. Hän on siirtymässä Inter Miamiin, joka pelaa Pohjois-Amerikan MLS-liigassa.

PSG:n hyökkäyksen supertrion kolmannenkin jäsenen, brasilialaisen Neymarin, 31, tulevaisuutta Pariisissa pidetään epävarmana.

Jos PSG lähtee kuulemaan tarjouksia Mbappésta, seuran odotetaan vaativan tähdestään reilusti 200 miljoonan dollarin eli noin 186 miljoonan euron ylittävää summaa, kirjoittaa The New York Times. Lehden mukaan kauppasumma voisi nousta suuremmaksi kuin mitä yhdestäkään pelaajasta on aiemmin maksettu.

The New York Timesin lähteen mukaan PSG:n johdossa oli oltu yllättyneitä Mbappén kirjeestä. Lehden mukaan johtoporras oli kuullut asiasta alkujaan ranskalaismedialta, joka oli sanonut saaneensa kopion Mbappén kirjeestä ennen kuin se oli lähetetty PSG:lle.

Yhdysvaltalaislehden mukaan Mbappén edustaja ei ole vastannut kommenttipyyntöön. PSG:n edustajat eivät niin ikään ole kommentoineet kirjettä tai sitä, miten seura oli saanut tietää Mbappén aikeista, joista oli The New York Timesin mukaan kertonut ensimmäisenä L’Equipe.

Pariisilainen suurseura oli vastaavanlaisen kriisin edessä vasta viime kesänä, kun tuolloin vailla sopimusta ollut Mbappé oli valmis liittymään Real Madridiin. Lopulta seura ratkaisi asian rahalla ja sai tähden houkuteltua jäämään Pariisiin.

Mbappésta kiinni pitäminen oli tuolloin prioriteetti Qatarille, joka on rahoittanut PSG:tä jo yli vuosikymmenen ajan. Qatar halusi pitää joukkueensa suurimman tähden vuonna 2022, jolloin maa isännöi MM-kisoja.

PSG:n Ranskan mestariksi johtanut Mbappé valittiin toukokuun lopulla liigan parhaaksi pelaajaksi. Ranskan liigan mestaruus oli PSG:lle jo 11:s laatuaan.

”Olen täällä taas ensi kaudella”, Mbappé vastasi tuolloin, kun häneltä kysyttiin jatkoaikeista.