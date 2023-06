Reetta Hurske ja Samuli Samuelsson ovat Paavo Nurmi Gamesissa huomion keskipisteenä.

Reetta Hurske on ollut vahvassa vireessä pika-aidoissa tällä kaudella. Kuva helmikuulta.

Yleisurheilun Paavo Nurmen kisat Turussa on urheilutiistain herkkupala, ja ohjelmassa on monia lajeja, joissa on lupa odottaa huipputuloksia. HS seuraa kello 16.30 alkavia kisoja tässä jutussa.

Samuli Samuelsson sivusi jo omissa nimissään olevaa Suomen ennätystä 100 metrillä ja Reetta Hurske on pika-aidoissa tehnyt tänä kesänä uuden SE:n. Myös Oliver Helanderin keihäs lentää pitkälle, jos suunta vain on oikea.

Jännitettävää riittää loppuun asti, sillä päivän päättää naisten 100 metrin aidat.