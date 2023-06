Melkeinpä täyden vuoden, heinäkuusta 2018 toukokuuhun 2019, Tapio Lehtinen (s. 1958) vietti yksin Asteria-purjeveneessään maailman merillä. Hän saavutti Golden Globe Race 2018 -kisan maalin nelisen kuukautta voittajaa myöhemmin – viidentenä, viimeisenä perille päässeenä. Purjehdusta hidasti veneenpohjaan imeytynyt tuhansien hanhenkaula-äyriäisten tiheä matto. Barnakkelit hyydyttivät vauhdin.

”Olin tullut maaliin turhautuneena ja pettyneenä kokemiini lukemattomiin ongelmiin”, Lehtinen kertaa kevään 2019 tunnelmiaan.

Vaan merenkulkijassa kyti vimma: uudelleen! Uusi yritys koitti viime vuonna 4. syyskuuta, jolloin Golden Globe Race 2022 starttasi taas Ranskasta Biskajanlahdelle ja ympäri maailman. Seuralaisena oli pysynyt rakas Asteria, 11-metrinen Benello Gaia 36 -tyypin vene, vuosimallia 1965. Varustuksia oli kohenneltu ja pohjan myrkkymaalia terästetty. Kaikki oli valmista.

Molemmat purjehduksensa Lehtinen on koonnut kirjoiksi Helsingin Sanomien urheilutoimittaja Ari Pusan kanssa, joka raportoi kisoista reaaliajassa kymmenissä artikkeleissaan. Vuonna 2020 ilmestyi Yksin seitsemällä merellä, ja nyt uusi Selviytyjä-teos – alakuloiselta alaotsikoltaan Asteria-veneen viimeinen matka.

Tapio Lehtinen vilkutti yleisölle kohtalokkaan matkan lähdössä syyskuussa 2022.

Säännöiltään yksinpurjehdus pitäytyy vuonna 1968 alkaneen GGR-kilpailun säännöissä. Ruoka-, polttoaine- ja muita varastoja otetaan veneeseen vain alussa, täydennyksiä satamista ei tehdä, ja yhteyksissä, veneen tekniikassa sekä sijainnin ja suunnan määrityksessä pysytään 1960-luvun apukeinoissa.

Ei siis liikoja modernisointeja. Kilpailu kantaa ylpeää retrohenkeä, alkuperäisiä purjehdustaitoja vaalien ja kunnioittaen. Haaksirikon varalta veneissä oli kuitenkin satelliittipaikannuslaite, Lehtiselläkin yhdeksän erilaista.

Historia korostuu myös siinä, että kilpa seuraa vanhojen viljalaivojen reittejä, joilla on puhaltanut suotuisia pasaatituulia ja länsituulia etenkin Eteläisellä valtamerellä. Tosin ilmastonmuutos on jo tehnyt tuulista oikukkaampia, ja vastatuuleen purjehtiminen yleistyy.

Lehtisen viime syksyn regatta lähti liikkeelle melko myötäisesti. Alas Atlanttia Afrikan laitaa myötäillen purjehdittaessa Asteria keikkui kärkiveneiden porukassa. Kanariansaarten rannoilla Lehtinen tosin oli yliväsyneenä ajautunut hirveään ”kuolemanloukkuun”, jossa vene oli murskautua rantakallioon. Purjehtijantaito pelasti aivan viime hetkellä.

”En kertonut seikkailustani kenellekään.”

Valtameri vaihtui. ”Atlantilla kisaamme toisia veneitä vastaan, Eteläisellä valtamerellä elementtejä vastaan”, Lehtinen kuvaa. ”Se on vähän sama kuin Formula 1:n ja Pariisi–Dakar-rallin ero.”

Etelän ärjyvillä vesillä ei voi riskeerata, on vain pidettävä tilanne turvallisessa tasapainossa.

Mutta tasapaino petti.

Purjehduksen 76. päivänä, 18. marraskuuta Intian valtamerellä, Lehtinen heräsi voimakkaaseen rysähdykseen veneen takaosassa.

”Ei voi olla totta! Näky oli häkellyttävä. Vesi tulvi koskena sisään hytin rappujen alapäästä”, hän kirjoittaa, ”vene oli uppoamassa ja erittäin nopeasti.”

Pelastautuminen rysähdyksen jälkeen on Selviytyjän pääluku. On opettavaista, jos ahdistavaakin, lukea kuvausta niistä muutamista minuuteista, joina purjehtijan on ehdittävä tehdä vaikka mitä. Vaihtoehtoja on vähän: onnistu tai hukut.

Lehtinen onnistui. Pelastuslautta mereen, ja mukaan hän sai hätäradion ja kuivahaalareita. Asteria upposi kahdessakymmenessä minuutissa.

”Vedin kyyneleet silmissä kättä lippaan hyvästellen rakkaan ystävän viimeiselle matkalleen.”

Hätäsanoman saanut kilpakumppani Kirsten Neuschäfer löysi ja poimi Lehtisen lautalta. Rahtilaivan kyydissä hän pääsi maihin Indonesian Jakartaan – ja sieltä joulukuussa Suomeen.

Ystävä ja kilpakumppani Kirsten Neuschäfer poimi Tapio Lehtisen kyytiin haaksirikon jälkeen.

Tapio Lehtinen kipusi merellä rahtilaivaan, joka vei hänet Jakartaan Indonesiaan.

Miksi Asteria haaksirikkoutui? Kolme asiantuntijan mukaan se upposi törmättyään johonkin kovaan ja terävään, ”esimerkiksi meressä kelluvan kontin nurkkaan tai johonkin muuhun kelluvaan esineeseen”. Kuten tiedetään, valtameriin huuhtoutuu paljon raskasta tavaraa.

Selviytyjä on edeltäjäänsä teknisempi teos, totta kai myös dramaattisempi. Meriluonnon havainnointia on niukemmin eikä lukija pääse nyt järin syviin purjehdusfiiliksiinkään.

Tapio Lehtisen pitkät yksinpurjehdukset ovat ohi. Tulevana syksynä hän kuitenkin suuntaa taas valtamerille, isolla veneellä – ja onneksi isoin miehistöin.

Tapio Lehtinen & Ari Pusa: Selviytyjä. Asteria-veneen viimeinen matka. Tammi. 304 s.

Asterian viimeinen matka on alkanut.

