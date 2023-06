Muovisessa Las Vegasissa on myös jotain aitoa – NHL:n mestarijoukkue rakennettiin härskisti

Vegasin mestarijoukkue rakennettiin aggressiivisin peliliikkein. Kasinokaupunkiin syntyi pikatahdissa paitsi kestomenestyjä myös aitoa kiekkokulttuuria, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Tommi Koivunen.

Las Vegas

Las Vegasilla on kahdet kasvot.

Niistä huomattavasti tunnetummat löytyvät Vegas Golden Knightsin kotiareenan kupeesta. T-Mobile Arena sijaitsee aivan legendaarisen Stripin vieressä.

Mitään kovin omaleimaista Stripiltä ei löydy. Se on muovilta tuoksuva paikka, josta on vaikea löytää mitään aitoa. New York siellä ja Pariisi tuolla. Kasinoja ja valtavat turistimassat kaikkialla. Toki toisin kuin joissakin muissa turistirysissä, täällä myydään aitoja luksusmerkkien tuotteita hulppeissa liikkeissä.

Stripin kiiltävää pintaa ei tarvitse karata kovin kauas – kortteli riittää, kun ilta-aikaan törmää amerikkalaiseen todellisuuteen. Olin pimeällä kävellä keskellä jalkakäytävää nukkuneen, kaikesta päätellen kodittoman ihmisen päältä ennen kuin huomasin hänet.

Las Vegasissa ratkottiin Stanley Cup.

Matka Knightsin harjoitushalliin City National Arenaan on 26 kilometriä eli ruuhkasta riippuen parisenkymmentä minuuttia.

Jo ensimmäinen automatka sinne herättää todellisuuteen: tavallista amerikkalaista maisemaa kuten vaikkapa Arizonan Scottsdalessa, missä Coyotesin harjoitushalli sijaitsee ja pelaajat pääosin asuvat.

Mutta siinä missä Coyotesin aito juurruttaminen Phoenixin metropolialueeseen on näyttäytynyt liki mahdottomalta tehtävältä, Las Vegasissa NHL-seurasta on tullut aidosti merkittävä osa paikallisten elämää.

Kun kävin harjoitushallissa Summerlinissa ensi kerran tammikuussa, joukkueen harjoituksia oli katsomassa satakunta paikallista kiekkofania. Toisessa kaukalossa pelattiin junioriottelua. Siellä ei tuoksunut muovi vaan aito ja kaunis kiekkokulttuuri.

Maalivahti, kiekkohullussa Calgaryssa kasvanut Logan Thompson kertoi yllättyneensä Vegasissa eniten siitä, miten kova kiekkopitäjä se on – ja miten pelaajat tunnistetaan julkisilla paikoilla liikkuessaan.

Ratkaisevaa loppuottelua edeltävänä päivänä harjoitushalli oli tupaten täynnä jo yli tunti ennen kuin Knights meni edes jäälle. Kaikki halukkaat eivät päässeet lehtereille.

Vegas voitti Stanley Cupin kuudennella NHL-kaudellaan.

Vegas Golden Knights on kaupungin historian ensimmäinen seura Pohjois-Amerikan suurissa urheiluliigoissa. Traaginen ja karmea alkusysäys, joka yhdisti kansan ja joukkueen, tapahtui vain päiviä ennen ritarien ensimmäistä NHL-ottelua. Mielipuolinen joukkomurhaaja vei 60 ihmisen hengen.

Vegasilla oli yhteinen juttu, NHL-joukkue, jonka taakse yhdistyä. Jotain omaa. VegasBorn, Vegasissa syntynyt kuten sen slogan kuuluu – toisin kuin esimerkiksi sittemmin kaupunkiin saapunut NFL-seura Raiders, jonka brändi on tuttu jo vuosikymmenten takaa muualta. Aivan kuten valtaosa Stripiltä löytyvistä asioista.

Golden Knightsin urheilullinen tarina oli heti avauskaudella uskomaton: runkosarjassa divisioonan voitto ja pudotuspeleissä Stanley Cupin loppuottelupaikka.

Joukkueen suurimpana tähtenä ja paikallisten eniten rakastamana pelaajana säihkyi maalivahti Marc-Andre Fleury.

Fleury, jonka uran myöhemmät vaiheet ovat hyvä esimerkki siitä, miten Vegasissa on tehty bisnestä.

GM:t, nykyinen kiekkotoimintojen johtaja George McPhee ja häntä GM:nä seurannut alkuperäinen apulais-GM Kelly McCrimmon ovat olleet armottomia ja tehneet toistuvasti rajuja ratkaisuja.

Pelaajat ovat vain pelinappuloita. Vanha totuus pohjoisamerikkalaisten ammattiliigojen luonteesta on ollut totisinta totta Vegasissa. Ja mikäpä tämänkään alleviivaamiseksi olisi osuvampi paikka kuin pelipöydistään tunnettu Vegas.

Tunteilulle ei ole ollut sijaa. Fleurylle hankittiin ensin kallispalkkainen kilpailija Robin Lehner. Parhaan maalivahdin Vezina-palkinnon juuri voittanut Fleury kaupattiin sitten kesällä 2021 Chicagoon – ja vielä niin, että hän sai ensi tiedon asiasta Twitteristä.

Tämä joukkue on rakennettu aggressiivisin liikkein siirto- ja pelaajamarkkinoilla: esimerkiksi kärkitähdet Mark Stone ja Jack Eichel hankittiin treidaamalla, Alex Pietrangelo isolla rahalla vapaana agenttina.

Mark Stone kipparoi joukkonsa Stanley Cupin voittoon.

Ja kaikesta huolimatta jäljellä on yhä kuusi alkuperäisen Knights-joukkueen jäsentä. Heistä etenkin Jonathan Marchessaultin ja William Karlssonin pois päästämiset ovat jo vuositolkulla näyttäneet erittäin heikoilta ratkaisuilta Floridan ja Columbuksen kannalta.

Jatkuva all in on tuonut Vegasille uskomatonta tulosta: kuuteen kauteen neljästi neljän parhaan joukossa – ja nyt ensimmäinen Stanley Cup.

Näpitkin ovat välillä palaneet. Viime kaudella Knightsin runkosarja päättyi täyteen farssiin, kun joukkue jäi runkosarjaan. Joukkuetta kurittivat toki loukkaantumiset, mutta arvostetun päävalmentajan Pete DeBoerin kohtalo oli tyly: potkut.

Kesällä riveistä poistunut Max Pacioretty antoi ymmärtää, että joukkueessa vallitsi huono henki.

Lehnerinkin pelit taitavat olla jo pelattu, vaikka hänen olisi pitänyt olla joukkueen ykkösvahti vuoteen 2025 asti.

Juuri maalivahtiosasto oli Vegasin suurin kysymysmerkki ennen kautta. Sekin riitti päätyyn asti, vaikka tolppien välissä kävi viisi eri miestä, heistä viimeisenä Adin Hill, joka nousi tuntemattomuudesta sankariksi.

Adin Hill oli Vegasin sensaatiovahti.

Mutta Hilliä ei missään nimessä voi pitää yhtä tärkeänä tekijänä mestaruuden kannalta kuin esimerkiksi Floridan Sergei Bobrovskia Panthersin finaalipaikan takaajana.

Hill pelasi Laurent Brossoit’n loukkaantumisen jälkeen upeat pudotuspelit, mutta edessään hänellä oli liigan paras joukkue ja syvin materiaali, jonka päävalmentaja Bruce Cassidy sitoutti blokkaamaan laukauksia ja puolustamaan keskustaa ihailtavalla tavalla.

Materiaalin syvyydestä voidaan kiittää myös palkkakaton kanssa pelailua. Kapteeni Stone palasi kaukaloon pitkäaikaisloukkaantuneiden listalta sopivasti pudotuspeleihin, kun kokoonpanon mahtumisesta palkkakattoon ei enää tarvitse huolehtia.

Floridalla ei finaaleissa ollut mitään palaa pysyä Vegasin kyydissä, mutta joukkue voi olla ylpeä itsestään.

Se venyi kaikkien todennäköisyyksien vastaisesti kolmen ottelusarjan voittoon kaudella, joka lienee pukuosaston lähtökohtaisen suunnitelman mukainen pienimuotoinen välikausi ennen vielä kuohkeampia vuosia. GM Bill Zito on rakentanut omaa ryhmäänsä aggressiivisesti, ja Matthew Tkachukin hankinta osui napakymppiin.

MacKenzie Weegarista luopuminen heikensi tämän kauden puolustusta, mutta Floridassa laskettiin, että hänen jatkosopimukseen ei enää olisi ollut tämän kauden jälkeen varaa. Iso diili tehdään Brandon Montourille, joka löi lopullisesti läpi.

Florida pääsi lähelle mutta jäi silti niin kauas.

Stanley Cupia on luonnehdittu jopa urheilumaailman vaikeimmin voitettavaksi palkinnoksi.

Sen sai tänäkin vuonna nähdä hurja määrä suomalaisia, miten vaikeaa on ottaa täydet 16 pudotuspelivoittoa.

Cupiin ei kaiverreta suomalaista nimeä, vaikka kolmessa muussa konferenssifinalistissa oli ennätyksellisesti peräti 13 suomalaista. Kolme heistä vielä joukkueidensa ykkössenttereitä ja Panthersin Aleksander Barkov kapteenina.

Yksi suomalainen entinen NHL-kiekkoilija sentään saanee mestaruussormuksen. Peter Ahola on ollut pelaajatarkkailijana mukana Vegasin tarinassa alusta lähtien.