Niklas Bäckström aloittaa työt Blue Jacketsin maalivahtivalmentajana.

Seurajohtaja Jarmo Kekäläinen on palkannut entisen huippumaalivahdin Niklas Bäckströmin Columbus Blue Jacketsin maalivahtivalmentajaksi.

Kyseessä on 45-vuotiaan Bäckströmin uran ensimmäinen varsinainen valmennuspesti.

Peliuransa jälkeen Bäckström on toiminut Columbuksen maalivahtien kehitysvalmentajana. Hänen tehtävänään on ollut koulia seuran varaamia nuoria maalivahteja kohti NHL:ää. Lisäksi Bäckström on toiminut tv-kommentaattorina.

Columbus ei uusinut maalivahtivalmentajansa Manny Legacen sopimusta penkin alle menneen kauden jälkeen.

Bäckström pelasi urallaan 413 NHL:n runkosarjaottelua, joista valtaosan Minnesota Wildin paidassa ja loput Calgary Flamesin riveissä. Kotimaan pääsarjassa hän on edustanut HIFK:ta, Kärppiä, Tapparaa ja SaiPaa.

Leijonissa hän voitti olympiahopeaa ja -pronssia sekä kertaalleen MM-hopeaa ja kahdesti MM-pronssia.

Kekäläinen on palkkaamassa Columbuksen uudeksi päävalmentajaksi Stanley Cupin voittaneen ja kahdesti Kanadan olympiakultaan luotsanneen Mike Babcockin, mutta hänen sopimustaan ei ole vielä julkaistu.